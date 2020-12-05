DHA YURT BÜLTENİ - 15
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 15

05.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 05.12.2020 14:35
DHA YURT BÜLTENİ - 15

"Sokağa çıkma yasağından haberim yoktu" dedi, cezadan kurtulamadıHAKKARİ'de sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında, denetim yapan polis, "Sokağa çıkma kısıtlamasından haberim yoktu" diyen vatandaşa, ceza uyguladı.

"Sokağa çıkma yasağından haberim yoktu" dedi, cezadan kurtulamadı

HAKKARİ'de sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında, denetim yapan polis, "Sokağa çıkma kısıtlamasından haberim yoktu" diyen vatandaşa,  ceza uyguladı. 

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Hakkari'de Bulvar, Cumhuriyet ve Altay Ccaddeleri boş kaldı. Polis ekipleri ise kentin birçok noktasında denetim yapıyor.

Denetimde yolda yürüyen bir vatandaş, kendisini durdurup kimlik kontrolü yapan polislere"Benim sokağa çıkma yasağından haberim yok. Arkadaşımın evinde kalmıştım. Evime dönüyorum" dedi.

Polis, adı açıklanmayan vatandaşa para cezası uyguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Polis ekiplerinin denetim yapmasıGelen araçlardan sokağa çıkma izninin olduğu belgelerin istenmesiYaya olarak gelen vatandaşın sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını söylemesiGenel ve  detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

===========================

Sivas'ta oluşan kırağı gölgede kar, güneşte bahar görüntüsü verdi

SİVAS'ta, eksi 4 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle oluşan kırağı farklı görüntüler oluşturdu. 

Kentte sabah saatlerinde eski 4 dereceye düşen soğuk hava kırağıya neden oldu. Kardeşler Mahallesi 33'üncü sokaktaki manzara ise görenleri şaşırttı. Güneşin kendini göstermesi ile beyazlaşan alanlar erirken, bina ve araçların gölgesinde kalan alanlar kar yağmış izlenimi verdi. Bazı araçların ise üzeri kırağı ile kaplanırken, güneşle üzerindeki örtü eriyen otomobillerini gölgeleri beyaz örtüyle kaplı kaldı. Bölgedeki parktaki beyaz tabaka da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
Son dakika haber! DHA YURT  BÜLTENİ - 6
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1
Son dakika... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
Son dakika... DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Fahrettin Koca Muhsin Fahrizade Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Başak Dizer Demet Özdemir
Spor Falcao Sörloth Fuat Çapa Yılmaz Vural İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Şehit Rusya Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 14:35:35. #1.15#
title