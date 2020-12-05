DHA YURT BÜLTENİ - 15

"Sokağa çıkma yasağından haberim yoktu" dedi, cezadan kurtulamadı

HAKKARİ'de sokağa çıkma kısıtlaması tedbirleri kapsamında, denetim yapan polis, "Sokağa çıkma kısıtlamasından haberim yoktu" diyen vatandaşa, ceza uyguladı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Hakkari'de Bulvar, Cumhuriyet ve Altay Ccaddeleri boş kaldı. Polis ekipleri ise kentin birçok noktasında denetim yapıyor.

Denetimde yolda yürüyen bir vatandaş, kendisini durdurup kimlik kontrolü yapan polislere"Benim sokağa çıkma yasağından haber im yok. Arkadaşımın evinde kalmıştım. Evime dönüyorum" dedi.

Polis, adı açıklanmayan vatandaşa para cezası uyguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Polis ekiplerinin denetim yapmasıGelen araçlardan sokağa çıkma izninin olduğu belgelerin istenmesiYaya olarak gelen vatandaşın sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını söylemesiGenel ve detaylar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

===========================

Sivas'ta oluşan kırağı gölgede kar, güneşte bahar görüntüsü verdi

SİVAS'ta, eksi 4 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle oluşan kırağı farklı görüntüler oluşturdu.

Kentte sabah saatlerinde eski 4 dereceye düşen soğuk hava kırağıya neden oldu. Kardeşler Mahallesi 33'üncü sokaktaki manzara ise görenleri şaşırttı. Güneşin kendini göstermesi ile beyazlaşan alanlar erirken, bina ve araçların gölgesinde kalan alanlar kar yağmış izlenimi verdi. Bazı araçların ise üzeri kırağı ile kaplanırken, güneşle üzerindeki örtü eriyen otomobillerini gölgeleri beyaz örtüyle kaplı kaldı. Bölgedeki parktaki beyaz tabaka da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı