DHA YURT BÜLTENİ - 15

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: SAHADA HASAR TESPİTİ SÜRÜYOR

Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem (4)

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, merkez üssü Kurtalan ilçesinde bu sabah saat 08.45'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde kerpiç evlerin hasar gördüğü Karabağ köyünde incelemede bulundu. İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, depremde hafif şekilde yaralanan 1 kişinin tedavisinin sürdüğünü söyledi. Ekiplerin bölgede hasar tespit çalışmasını sürdürdüğünü anlatan Vali Hacıbektaşoğlu, "Şu anda 1-2 yapıda orta hasar diyebileceğimiz hasar var. Kurtalan merkezde yine bir yapıda orta hasarlı diyebileceğimiz bir yapımız bulunmakta. Can kaybı yok, mal kaybı ise küçük boyutta. Bir yaralı vatandaşımız var. Evde dengesini kaybedip düşmesiyle kolunu kırıldı. Tedavisi yapılıyor. Bütün ekiplerimiz sahada hasar tespitlerini yapıyor. Siirt merkezde bütün barajlarımızın kontrolleri yapıldı. Allah'a şükür hiçbir sıkıntı yoktur. Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Zararlar karşılanacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Valinin köye gelişiHasarlı evlerde incelemelerin yapılmasıValinin açıklamaları Genel ve detay görüntü

Mehmet Mucahit CEYLAN, Serdar SUNAR, Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK, Ahmet DERYALAR/ SİİRT

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Siirt depremi sonrası Hasan Sözbilir'den: Bu bölgedeki fayların 6 ila 7.2 büyüklüğüne varan depremler üretebilir

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bu bölgede çok sayıda fay var aslında. Bu fay hattı üstünde 26 adet birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyebilecek fay var. Şuan sadece birinin üstünde, belli büyüklükte bir deprem oldu. Normalde bu faylar 6.5 ila 7.2 büyüklüğünde deprem üretme gücüne sahip olan faylar" dedi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 08.45'te merkez üssü Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 20.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem Diyarbakır, Mardin, Batman Şırnak gibi birçok kentte hissedildi. DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgenin yapısıyla ilgili bilgi verdi."Verilerimize göre, bu 5 büyüklüğündeki deprem ana şok. Bu bölgede Güneydoğu Anadolu bindirme kuşağı var. Çok büyük bir kuşak bu. Hakkari'den başlıyor, Doğu Anadolu fayına kadar gelip bağlanıyor. Ana şoktan sonra artılar oldu bölgede. Bu bölgede çok sayıda fay var aslında. Bu bölgede çok sayıda fay var aslında. Bu bölgede çok sayıda fay var aslında. Bu fay hattı üstünde 26 adet birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyebilecek fay var. Şuan sadece birinin üstünde, belli büyüklükte bir deprem oldu. Normalde bu faylar 6.5 ila 7.2 büyüklüğünde deprem üretme gücüne sahip olan faylar"Son büyük depremin 1975 yılında Diyarbakır Lice'de gerçekleştiğini kaydeden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "6.6 büyüklüğündeki bir depremdi. O günden beri burası suskun bir bölge. Bu faylar yıkıcı deprem üretme potansiyeli olan faylar. 5 büyüklüğündeki bu depremde ciddi bir hasara yol açmadı" dedi. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede 4 büyüklüğünde artçı depremlerin olabileceğini de söylerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıklamaGenel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN- Sibel DALLI/ İZMİR,

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Kılıçdaroğlu'nun katıldığı programda CHP'yi eleştiren muhtarlar derneği başkanı: Tek bir pişmanlığım yok

Kayseri'de dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı muhtarlar toplantısında, partiyi eleştiren Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, "Dünkü yaptığım açıklamamdan tek bir pişmanlığım yok. Bugün olsa yine de söylerdim. Genel Başkan konuşmamı pür dikkat dinledi ve açıklamalarımı not aldı. Doğru olduğunu başını sallayarak tasdik etti" dedi.Kayseri'de dün CHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı 'Muhtarlar Buluşması'na, Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er de davet edildi. Toplantıda Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesi kürsüye davet edilen Yakup Er, "CHP'ye bu zamana kadar oy vermedim. Belki ileride verebilirim. İl örgütünüzü tebrik ediyorum. Demokratik bir partisiniz. Size STK'lar olarak tavsiyemiz, bütün örgütlerinizin Kayseri gibi çalışmasını dilerim. Milletvekiliniz hep sahada. Ancak Sezgin Tanrıkulu Bey'in Güneydoğu'da PKK cenazelerine katıldığını, fotoğraf çektirdiğini görüyoruz. Siz bunları mutlaka takip ediyorsunuz. Sizin partinize yakışmıyor. Mersin milletvekilinizin maksadını aşan konuşması bizleri incitmiştir. Birliğimizi bozacak Ali Mahir Bey'in son konuşmasını yersiz buluyorum" dedi.'SÖYLEMEZSEM MUHTARLAR BENİ TENKİT EDECEKTİ'Dernek Başkanı Er, yaptığı bu konuşmasının ardından DHA'ya değerlendirmede bulundu.CHP İl Başkanlığı'nın kendisini davet ettiğini belirten Er, "Diğer muhtarlara da toplantıya katılmalarını, demokratik ortamda söylenmesi gereken ne varsa söylenmesi için katkıda bulundum. Toplantıda spontane olarak gelişen bir şekilde beni kürsüye davet ettiler. Sayın Genel Başkan değil ama özellikle örgütünde görev alan arkadaşların yanlışlarını söyleme gereği duydum. Söylemezsem şehit ailelerim ve muhtarlarım beni tenkit edecektir. Kılıçdaroğlu ilimize gelmiş misafirimizdi. Kendisini incitmeden şahsına herhangi bir kırıcı ifade kullanmadan özellikle örgütünde bulunan PKK paçavraları altında fotoğraf çektiren Sezgin Tanrıkulu'nu söyledim. Genel Başkan bunun photoshop olduğunu söyledi ama biz bunun defalarca olduğu için inanmıyoruz. Son olarak CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Ordu satılmıştır' şeklindeki hadsiz ifadesinin yüce Türk milleti gönlünde telafisi mümkün olmayan yara açtığını söyledim. Bu Ali Mahir beyin ilk pot kırması değildir. Gaf yaptığını da düşünmüyorum. Ali Mahir bey şehit cenazelerinde yılışacak kadar küçülen neyin kafasını yaşadığını bilmeyen bir vekildir. Ben ve başkanlığını yaptığım derneğim kendisini şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.'KILIDAROĞLU'NUN TUTUMUNDAN VAZGEÇMESİNİ DİLERİM'CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun toplantıda yaptığı açıklamalara değinen Er, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından tank palet fabrikasıyla alakalı bir açıklama geldi. Net konuştu ve tartışmadan çok hoşlanmıyorum. Devletin en üst makamı Cumhurbaşkanımızdır. Tank palet fabrikası satılmamıştır. Katar devletine çalışma ve işletmesi devredilmiştir. Bu nettir. Bunun tartışılması üzerinden siyaset yapmak çok çirkindir. Ben, Kılıçdaroğlu'na şunu tavsiye ederim. Kılıçdaroğlu'nun devletimize karşı tutumdan acilen vazgeçmesini dilerim. Gerçekten hükümet olmak istiyorsa bu yüce milletin oylarına talipse bu tür görüşmelerde gerek kendisinin gerek örgütlerinin bu konuşmalardan ivedilikle vazgeçmesini talep ediyorum. Ben sayın Cumhurbaşkanımıza şahsım ve derneğim bugüne kadar hiç laf söyletmedik. Ne şahsına ne de gıyabından konuşturmadık. Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili konu varsa her gün görüşecek konumdasınız. Sayın Kılıçdaroğlu bu milletin değer yargılarına dokunmasın. Bugün biz Cumhurbaşkanımıza söz söyletmiyorsak, yarın seçimde kendisi Cumhurbaşkanı olursa emin olun Kılıçdaroğlu'na da laf söyletmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.'HANGİ PARTİ OLURSA OLSUN YİNE BU KONUŞMAYI YAPARDIM'Toplantıda siyasi konuşma yapmadığını kaydeden Er, "Bu CHP, MHP, ve İYİ Parti meselesi değil. HDP dışında bütün partiler ülkemin partisidir. Hepsine eşit mesafedeyiz diyebilirim ama milliyetçi ve muhafazakar bir aileden gelen bir kişiyim. Sayın Kılıçdaroğlu ne kadar milliyetçi ise o kadar milliyetçi, ne kadar Atatürkçü ise o kadar da Atatürkçüyüm. Hangi parti olursa olsun yine de konuşmayı yapardım. Ben doğru yolda olduğumu biliyorum. Şu anki iktidarı da basından ve sosyal medya hesaplarımdan eleştirmiş insanım. Zamanında FETÖ seviciliği yapan ve hükümetin içinde olan çoğu insanı eleştirdim. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nda görev yapan bir vekilimiz, yaptığı en ufak FETÖ seviciliği ve Selahattin Demirtaş açıklamasından sonra Cumhurbaşkanımız derhal görevinden azledilmesini istedi. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan da bunu bekliyorum. Milli değerlere dil uzatan kim olursa olsun gereğini yapmasını tavsiye ediyorum. Bu Ali Mahir Başarır, Sezgin Tanrıkulu ve hatta Özgür Özel için geçerlidir" şeklinde konuştu.'AÇIKLAMAMDAN TEK BİR PİŞMANLIĞIM YOK'Yaptığı açıklamadan hiçbir pişmanlık duymadığını söyleyen Er, şöyle konuştu:

"Dünkü yaptığım açıklamamdan tek bir pişmanlığım yok. Bugün olsa yine de söylerdim. Kılıçdaroğlu'nun şahsını incitecek bir ifade kullanmadım. Kullanmak istemem. Genel Başkanın bu konuda hassasiyet gösterdiğini biliyorum ama örgütlerine sahip çıkmalıdır. STK olarak uyarıda bulundum. Genel Başkan konuşmamı pür dikkat dinledi ve açıklamalarımı not aldı. Doğru olduğunu başını sallayarak tasdik etti. Dünkü konuşmamın ardından muhtarlar çevremde toplandı ve 'duygularımıza tercüman oldun' dediler. Teşekkür edenler oldu. Tenkit eden kimse olmadı. Gece 03.00'e kadar telefonum susmadı."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı