DHA YURT BÜLTENİ- 15

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Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralıSİVAS'ta otomobil, cip ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sivas'ta zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 7 yaralı

SİVAS'ta otomobil, cip ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kılavuz Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. C.K. idaresindeki 58 ABA 023 plakalı cip, H.B. yönetimindeki 58 NL 330 plakalı otomobil ve H.D. kontrolündeki 58 DS 331 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kazada her 3 aracın sürücüleri dahil toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan cip sürücüsü C.K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı