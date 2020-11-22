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DHA YURT BÜLTENİ - 15

22.11.2020 21:44 | Son Güncelleme: 22.11.2020 21:48
DHA YURT BÜLTENİ - 15

Tren çarpması sonucu kolu koptu ADANA'da trenin çarptığı kişinin sağ kolu koptu.

Tren çarpması sonucu kolu koptu

 

ADANA'da trenin çarptığı kişinin sağ kolu koptu. yaralı hastanede tedaviye alınırken, polis soruşturma başlattı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgeden geçen bir tren, rayların üzerinde bir cisme çarpması üzerine durdu. Makinist, treni durdurarak raylarda yaptığı kontrolde, ismi öğrenilemeyen bir kişinin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. Makinist, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaralının sağ kolunun koptuğunu belirledi. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının kopan kolu da hastaneye götürüldü. Polis, bölgede yaptığı incelemenin ardından makinisti, polis merkezine götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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