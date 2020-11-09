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DHA YURT BÜLTENİ - 15

09.11.2020 01:04 | Son Güncelleme: 09.11.2020 01:08
DHA YURT BÜLTENİ - 15

Manisa'da 2 motosikletin kundaklandığı iddiası MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi park halindeki 2 motosikleti kundaklayıp kayıplara karıştı.

Manisa'da 2 motosikletin kundaklandığı iddiası 

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, iddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi park halindeki 2 motosikleti kundaklayıp kayıplara karıştı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Beşeylül Mahallesi Bilge Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi park halindeki motosikletleri kundaklayıp hızla olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yanan iki motosiklete müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, motosikletlerdeki yangın söndürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, ekipler olayı gerçekleştiren şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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