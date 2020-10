DHA YURT BÜLTENİ - 15

Elazığ'da Pandemi Çağrı Merkezi'ne günlük 600 arama ELAZIĞ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Pandemi Çağrı Merkezi'ne bilgi almak için günlük ortalama 600 çağrı geldiğini söyledi.

Elazığ'da Pandemi Çağrı Merkezi'ne günlük 600 arama

ELAZIĞ İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Pandemi Çağrı Merkezi'ne bilgi almak için günlük ortalama 600 çağrı geldiğini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Pandemi Çağrı Merkezi'nde incelemede yapan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, merkeze günde ortalama 600 çağrının yapıldığını ifade etti. Polat, 75 sağlık personelinin görev yaptığı merkezde, koronavirüs testi pozitif çıkıp, evde karantinada olanların da arandığını söyledi. Polat, "Semptonlarında artış olduğu zaman bizim 12 kişiden oluşan bir doktorlu ekibimiz var. Bunları hemen evlerine yönlendiriyoruz, arkadaşlarımız orada muayenelerini yapıyor. Evde basit bir tedavisi varsa yapıyoruz. Ama hastanede tedavisi daha uygun olacaksa bu hastalarımızı hastaneye götürüyoruz. Merkezimize günlük 500-600 çağrı geliyor. Bizim vatandaşı aradığımız çağrı merkezinde ise günde yaklaşık 250-300 civarında bir aramamız mevcut. Covid-19 ile ilgili vatandaşımızın aklına takılan her ne konu olursa olsun çağrı merkezimizi arayarak bu bilgileri istedikleri saatte alabilirler" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Çağrı merkezinden detay-Cahit Polat'ın açıklaması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ-Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,

=======================================

Kadın daire başkanına kadın makam şoförü MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu'nun makam direksiyonunu da Sinem Serintürk'e emanet etti.

1 Nisan 2019'da göreve başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, göreve geldiğinde belediyede yüzde 17 oranında olan kadın personel sayısını yüzde 23'lere yükseltti. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 7 bin 812 personelin 1819'unu kadınlar oluşturuyor. Başkan Seçer, toplam 636 kadın personeli iş sahibi yaptı. Bunların 79'unu otobüs şoförü, 35'ini parkomat görevlisi, 32'sini Halk Ekmek Büfesi personeli, 1'ini kadın marangoz oluşturuyor. Başkan Seçer, 8 daire başkanlığını ve başkan vekilliğini de kadın yöneticilere emanet etti.

Başkan Seçer, kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, "Yönetime geldiğimizde belediyede kadınlarımıza farklı bir sayfa açtık. Kadınların çalışma hayatına katılmaları çok önemli. Biz 697 kadın personele iş imkanı sağladık. Nüfusun yüzde 50'si kadın, biz de istiyoruz ki çalışma hayatında yüzde 50'si de kadın olsun. Yani 10 bin personel varsa 5 bini mümkünse kadın olsun. Buraya doğru evriliyoruz. Kadın otobüs şoförlerimiz var, şehre renk katıyorlar ve değer katıyorlar. Yolda onlarla karşılaştığımız zaman içime huzur doluyor. Kadın olduğu zaman farklı bir görüntü. Otobüs kullanan bir kadın, ne kadar güzel bir manzara. Erkekler alınmasın ama kadınlar daha zarif daha güzel görünüyor" dedi.Kadınlara yönelik sağlanan istihdam olanaklarında son olarak Türkiye'de eşine çok az rastlanan bir uygulama başlatan Büyükşehir, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu'nun makam aracının direksiyonunu da bir kadına emanet etti. Kadınlar ve çocuklara yönelik başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Kadın ve Aile Hizmetleri'nin kadın daire başkanının şoförü 38 yaşındaki Sinem Serintürk oldu. Daire Başkanı Dokucu, Serintürk'ün işini layığıyla yaptığını söylerken, Serintürk ise sürmekte olduğu makam aracını evi gibi gördüğünü ve işini severek yaptığını kaydetti.Daire Dokucu, makam şoförünün kadın olmasının çevredekiler tarafından dikkat çektiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nde kadınlara her türlü iş kolunda istihdam sağlanmasının bir kadın olarak kendisini çok mutlu ettiğini vurgulayan Dokucu, "Farkındalık çalışması da yapmak istiyoruz. 'Kadınlar her şeyi yapabilir' demek istiyoruz; zaten hayata bakış açımız da böyle. Dolayısıyla yeni otobüs şoförlerimiz, yeni park bahçeler personelimiz, yeni diğer şoför istihdamlarımız, marangozlarımız, bu alanlarda istihdam edilen kadınlar fark yarattılar. İnsanlar şaşırıyorlar. Ondan sonra devamı geliyor zaten. Mesela otobüs şoförü aldık. Marangoz aldık, şimdi örneğin boyacı arıyoruz" diye konuştu.Evli ve 3 çocuk annesi Sinem Serintürk, daha önce aşçılık yaptığını söyledi. Serintürk, en büyük çocuğunun üniversiteye gittiğini, en küçüğünün ise 4 yaşında olduğunu belirterek, "Sabah kalkıyorum, çocuklarıma kahvaltısını hazırlayıp evi yaşanır duruma getiriyorum. Ondan sonra çıkıyorum, arabaya rutin bakımlarını, temizliğini yapıyorum. Sonra Başkanımız Şerife Hasoğlu'nu alıp beraber devam ediyoruz. Arabayı evim olarak görüyorum. Özenle devam ediyorum" ifadelerine yer verdi.Araba sürmeyi çok sevdiğini vurgulayan Serintürk, "İlk gördüklerinde şaşırıyorlar sonra mutlu oluyorlar. Özellikle kadınlar beni görünce mutlu oluyor. Genelde erkekler tercih ediliyor makam şoförlüğünde ama kadınların da yapabileceğine inanıyorum ve gerçekten Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Kadınlar için özveriyle çalışıyor. Bizlere inanıyor ve destekliyor. Ben de başaracağımı biliyordum. Şu an araç koltuğundayım ve mutluyum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Makam aracının gelmesiDaire Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu'nun araçtan inmesiSinem Serintürk'ün görüntüsüAracın yolda gitmesiSerintürk'ün araç içinden genel ve detay görüntüsüDaire Başkanı Dokucu ve Serintürk'ün araç içindeki görüntüsüBüyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konuşmasıDaire Başkanı Dokucu'nun araç içindeki konuşmasıSerintürk'ün araçla ilgilenmesinden genel ve detayDiğer kadın çalışanlardan genel ve detay

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN - MERSİN,

====================================

Bursa'da, derede binlerce balık telef oldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde derede binlerce balık telef oldu. Balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Çeltikçi-Çardakköy mahalleleri arasından geçen derede, balık ölümleri yaşandı. Telef olan binlerce balık, su yüzeyine çıktı. Ölü balıklar, kokuya neden olurken, vatandaşlar, yetkililere haber verdi. Belediye ve İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, dere suyundan ve balıklardan örnek aldı. Olayla ilgili inceleme sürerken, kokuya neden olan ölü balıkların toplanarak, gömüleceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------------------------Balık ölülerinden görüntüler-Dereden görüntüler-Detaylar

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/YENİŞEHİR(Bursa),

===========================

ABLASINI SOKAK ORTASINDA ÖLDÜREN KİŞİ, 'NAMUS İÇİN ÖLDÜRDÜM' DEMİŞ

Ablasını sokak ortasında öldürdü (2)'NAMUS İÇİN ÖLDÜRDÜM' DEMİŞ

Diyarbakır'da, 3 yıldır eve gelmeyen ablası Merve Aslan'ı (24), sokak ortasında tabancayla 4 el ateş ederek öldüren Mustafa Aslan'ın (21), gözaltında verdiği ifadesinde, ablasını ailesinin namusuna leke getirdiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Aslan, çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı