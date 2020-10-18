DHA YURT BÜLTENİ - 15

Traktör çaya devrildi, altında kalan sürücü öldüBURDUR'da çaya devrilen traktörün altında kalan sürücü Zeynep Sayın (50) yaşamını yitirdi.

Traktör çaya devrildi, altında kalan sürücü öldü

BURDUR'da çaya devrilen traktörün altında kalan sürücü Zeynep Sayın (50) yaşamını yitirdi.

Burdur merkez Karaçal köyünde oturan Zeynep Sayın, 32 AV 760 plakalı traktörüyle saat 17.30 sıralarında tarlasından evine dönerken Değirmen önü mevkiinde direksiyon kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkan traktör çaya devrilirken, sürücü Zeynep Sayın altında kaldı. Kazayı gören bir vatandaş tarafından traktörün altından çıkarılan Zeynep Sayın için sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeynep Sayın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Zeynep Sayın'ın acı haberi alan yakınları olay yerine koştu. Sayın'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı