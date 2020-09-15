Antalya'da polisten Oruç Reis'e klipli selamlama
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Antalya'da polisten Oruç Reis'e klipli selamlama

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'deki görevinden 35 gün sonra kente dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni, hazırladığı özel kliple selamladı.

Antalya'da polisten Oruç Reis'e klipli selamlama
15.09.2020 15:08 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:19

ANTALYA Emniyet Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'deki görevinden 35 gün sonra kente dönen Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni, hazırladığı özel kliple selamladı. Klip sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

Antalya Limanı açıklarındayken yayınlanan Navtex sonrası 10 Ağustos tarihinde Doğu Akdeniz'e açılan, bölgede petrol ve gaz arayan Türkiye'nin ilk milli sismik araştırma gemisi için Antalya'da polis anlamlı bir klip yayınladı. Oruç Reis'in Antalya limanına dönüşü sonrası çekilen görüntülerde, deniz polisi Oruç Reis'e selam durdu, botlu polisler gemi etrafında tur attı. 1 dakikalık klip Oruç Reis'in drone (insansız hava aracı) ile çekilen görüntüleriyle desteklendi.Antalya Emniyet Müdürlüğü klibi, '#oruçreisi ikmal ve bakım için geldiği Antalya Limanı'nda saygıyla selamlıyoruz' hashtagı ile paylaştı. Klip sosyal medyada binlerce beğeni aldı.


Kaynak: DHA

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