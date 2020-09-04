DHA YURT BÜLTENİ-15
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ-15

Otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu (2)'OTOBÜSÜN ÖNÜNE KENE GİBİ YAPIŞTI'Antalya'da sabah saatlerinde yaşanan ve bir kişinin otobüsün sileceklerine tutunduğu görüntülerdeki 07 AU 0263 plakalı otobüsün şoförü Hasan Ayyıldız, şahsın durak haricinde binmeye çalıştığını bu nedenle...

DHA YURT BÜLTENİ-15
04.09.2020 16:19 | Son Güncelleme: 04.09.2020 16:19

Otobüse maskesiz alınmayınca, sileceklere tutundu (2)

'OTOBÜSÜN ÖNÜNE KENE GİBİ YAPIŞTI'

Antalya'da sabah saatlerinde yaşanan ve bir kişinin otobüsün sileceklerine tutunduğu görüntülerdeki 07 AU 0263 plakalı otobüsün şoförü Hasan Ayyıldız, şahsın durak haricinde binmeye çalıştığını bu nedenle otobüse almadığını söyledi. Ayyıldız, "Aşık Veysel Caddesi üzerindeki trafik ışığında beklerken bilmediğim bir şahıs durak haricinde ve maskesiz şekilde otobüse binmek istedi. Kapıya vurmaya başladı ben de durak harici yolcu alamayacağımı söyledim. Daha sonra benim olduğum tarafa doğru dolaştı. Benim yanımdaki camı yumruklamaya başladı. Alamayacağımı ve gitmesini söyledim" dedi.

Şahsı otobüse almayınca aracın önüne gelerek, sileceklere hasar vermeye başladığını söyleyen Ayyıldız, "Daha sonra da sileceklere tutunmaya başladı. Yeşil ışık yanınca arkadaki araçların beni uyarmasıyla yavaş yavaş hareket ettim. Bu sırada sileceklere tutunmaya başladı. Ben ve otobüsteki yolcular, aracın önünden çekilmesini söyledik. Ben biraz daha hareket etmeye başlayınca sağ taraftaki sileceği kopararak kendisini yolun kenarına attı. Karakola giderek aracıma zarar verdiği için ve beni korkuttuğu için kendisinden şikayetçi oldum. Otobüsün önüne resmen kene gibi yapıştı, bırakmadı" diye konuştu.  'MASKESİZ BİNMEK İSTEYEN ÇOK OLUYOR'

Buna benzer olayların sürekli başlarına geldiğini söyleyen Hasan Ayyıldız, "Maskesiz binmek isteyen kişiler çok oluyor. Ayrıca bu olayın yaşandığı bölgede çok fazla otobüse kart basmadan binmek isteyenler oluyor. Hep mağdur olan, vatandaşla karşı karşıya gelen bizler oluyoruz. Otobüse alsaydım daha fazlası olabilirdi. Belki beni darp etmeye bile kalkabilirdi" dedi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Meral Akşener Fahrettin Altun Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müjde Ar Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Enner Valencia Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Antalya Yunanistan Türk Lirası
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ-15 - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 16:23:36. #1.15#
title