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DHA YURT BÜLTENİ -15

Mahalleli çıkan yangını kovalarla ve hortumla söndürmeye çalıştıANTALYA'da ot ve çalılık alanda çıkan yangın, müstakil bir evin kullanılmayan deposunda bulunan eşyalara zarar verdi.

DHA YURT BÜLTENİ -15
16.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 16.08.2020 19:33

Mahalleli çıkan yangını kovalarla ve hortumla söndürmeye çalıştı

ANTALYA'da ot ve çalılık alanda çıkan yangın, müstakil bir evin kullanılmayan deposunda bulunan eşyalara zarar verdi. Mahalle sakinleri, yangını kovalarla ve hortumla söndürmek için büyük çaba gösterirken bu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. 

Yangın, saat 16.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi 6123 Sokakta bulunan ot ve çalılıkların olduğu alanda meydana geldi. Belirlenemeyen bir nedenle otluk ve çalılık alandan duman yükselmeye başladı. Rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan yangını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ekiplerine haber verdi. Mahalle sakinleri itfaiye ekipleri gelene kadar, kovalarla ve hortumlarla yangını söndürmeye çalıştı. Mahalle sakinleri, yangını söndürmekte başarılı olamadı. Büyüyen alevler müstakil bir evin bahçesine sıçrarken, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evin kullanılmayan ve eski eşyaların olduğu oda zarar görürken, eşyalar yanarak küle döndü.

'KOMŞUM YANGIN VAR DİYE KOŞTU'

Misafirleriyle çay içtiği esnada komşusunun 'Yangın var' demesiyle haberdar olduğunu söyleyen Fevzi Yavuz, "Bugün pazardı ve ben de misafirlerimle çay içiyordum. Komşum 'Yangın var' diye yanımıza geldi. Ben ve misafirlerim baktığımda yangın bahçemize gelmişti. Yangına müdahale etmeye çalıştık ancak başarılı olamadık. Yangında evimin yanında yer alan depom ve içerisinde yer alan kullanılmayan mallarım yandı. İtfaiye ve komşuların yardımıyla yangın kısa sürede söndürüldü" dedi.

Mahalle sakinlerinin yangını söndürme çalışmaları cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşlar ellerine aldıkları kova ve hortumlarla yangını söndürmeye çalışsalar da başarılı olamadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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