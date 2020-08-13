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Jandarmaları taşıyan midibüsün freni boşaldı: 8 yaralı (YENİDEN)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde jandarmaları taşıyan midibüs freninin boşalması sonucu park halindeki otomobile ve inşaat halindeki caminin duvarına çarptı.

DHA YURT BÜLTENİ - 15
13.08.2020 14:46 | Son Güncelleme: 13.08.2020 14:50

Jandarmaları taşıyan midibüsün freni boşaldı: 8 yaralı (YENİDEN)

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde jandarmaları taşıyan midibüs freninin boşalması sonucu park halindeki otomobile ve inşaat halindeki caminin duvarına çarptı. Kazada, 8 jandarma yaralanırken, vatandaşlar yerde yatan jandarmaların güneşten etkilenmemesi için üzerlerinde çarşaf tuttu.

Kaza öğle saatlerinde, Körfez Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız Sokak'ta meydana geldi. Sipahiler Köyü'nde bir yıkımdan Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı'na dönen ve içerisinde 17 jandarmanın bulunduğu 41 KL 239 plakalı midibüsün iddiaya göre rampadan aşağı inerken freni boşaldı. Sürücü, aracı durdurabilmek için arada bulunan sokağa yönlendirirken, park halindeki 41 ABH 038 plakalı otomobile çarptı. Kontrolden çıkan midibüs inşaat halindeki caminin duvarına çarparak durdu. Kazayı gören mahalle sakinleri yardıma koşarak, 112 Acile haber verdi.

Vatandaşlar, yaralanan jandarmaların midibüsten inmelerine yardımcı oldu. Yaralanan jandarmalar yere yatırılırken, vatandaşlar güneşten etkilenmeleri için evden getirdikleri çarşafları üzerlerinde tuttu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan jandarmalara ilk müdahalede bulundu. Körfez Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 8 kişi tedavi altına alındı. Körfez Kaymakamı Gürsel Osman Bilgin olay yerine gelerek bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİErgün AYAZ/Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Şanlıurfa'da otomobil sulama kanalına devrildi: 3 kardeş boğuldu/ Yeniden

ŞANLIURFA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu, Abdulaziz Bakış (23) ile kardeşleri Sara Bakış (10) ve Zeynep Bakış (8) boğuldu. Haliliye ilçesine bağlı İkiağız Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşanan kazada, Abdulaziz Bakış (23) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.  Kazayı görenler hemen sağlık ve jandarma ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi ile dalgıç polisler sevk edildi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, halat ve iş makinesi yardımıyla sudan çıkarıldı. Suda yapılan aramada ise sürücü Abdulaziz Bakış ile beraberindeki kardeşleri Sara ve Zeynep Bakış'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Ağabey ile kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna morguna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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