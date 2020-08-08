DHA YURT BÜLTENİ - 15 Otobüste 'maske' tartışması kamerada ANTALYA'da, otobüs şoförü ile yolcu arasında 'maske' tartışması çıktı.

Otobüste 'maske' tartışması kamerada

ANTALYA'da, otobüs şoförü ile yolcu arasında 'maske' tartışması çıktı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, diğer yolcular da maskeyi düzgün takmayan kişiye tepki gösterdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü şoförü ile maske kuralına uymayan yolcu arasında yaşanan tartışma güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 5 Ağustos günü yaşanan olayda, Ünsal Mahallesi- Lara istikameti hattında çalışan 07 AU 0115 plakalı halk otobüsüne iki yolcu bindi. Sürücünün uyarısına rağmen yolculardan biri maskeyi istendiği gibi takmak istemedi. Bunun üzerine otobüs şoförü, maske kuralına uyulmadığı için otobüsü yolun kenarına park ederek daha fazla ilerleyemeyeceğini ifade etti. Otobüste bulunan diğer yolcuların da maske kuralına uymayan kişiye tepki göstermesi üzerine yolcu araçtan indi. Yaşanan tartışma sonrasında otobüs hareket ederken, yaşanan 'maske' tartışması otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Güvenlik kamerası görüntüsü

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: ANTALYA,

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Ulaş'ta samanlık ve ahır yangını korkuttu

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde samanlıkta başlayan yangın paniğe neden oldu. Yangında 2 samanlık ve 3 ahır ile depolar kullanılamaz hale geldi.Yangın saat 18.30 sıralarında Ulaş ilçesine bağlı Karaşar köyünde meydana geldi. Amca çocukları oldukları öğrenilen Metin, İbrahim, Ebubekir ve Aydemir Yalman'a ait samanlık ve ahırda saman makinesinin çalıştığı sırada çıkan kıvılcım yangına neden oldu. Kısa sürede yayılan yangın ahır ve samanlığın tamamını kapladı. Köylülerin ihbarı üzerine yangın yerine Sivas ve Ulaş Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale için gelen itfaiye ekiplerine köylüler de yardım etti. Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında ahırda bulunan hayvanlar ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Yangında 2 samanlık ve 3 ahır ile evlere ait depolar kullanılamaz hale geldi.

2 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİYangın sırasında müdahale eden Ulaş Belediyesi itfaiye erleri Mustafa Çaylak ile Bayram Göçebe dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye erleri ambulansta tedavi edildi. Köylüler yangına müdahale eden ekiplere sık sık ayran ikram etti. İtfaiyecilerden Bayram Göçebe ise ambulanstaki tedavisinin ardından yeniden görevinin başına döndü. Yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------------------------Olay yerinden görüntüler-İtfaiye ve köylülerin yangın söndürme çalışmaları-Dumandan etkilenen itfaiyeciler-Ayran ikramı-Köylülerin konuşmaları

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/ULAŞ(Sivas),

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İvriz kanalına düşen çocuk son anda kurtarıldı

KONYA'nın Halkapınar ilçesinde su kanalına düşen Bilal Taha Gözüküçük, akıntıya kapılarak yaklaşık 200 metre sürüklendi. Kanal üzerindeki elektrik santrali kapaklarına takılan Bilal'i görevliler ve vatandaşlar kurtardı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İvriz Mahallesi'nde, İvriz Kaya anıtının bulunduğu fındıklık mevkiindeki piknik alanı yakınından geçen İvriz kanalında meydana geldi. Ailesiyle bölgeye piknik yapmak için gelen Bilal Taha Gözüküçük kanal kenarında oyun oynarken suya düştü. Suyun akış hızıyla sürüklenmeye başlayan Gözüküçük, 200 metre suda sürüklendi. Bilal Taha Gözüküçük, elektrik santrali yükleme kapağı korkuluklarında görevliler ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Soğuk suda kendinden geçen Bilal Taha piknik alanında bulunan doktor tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Kalbi durduğu belirlenen Bilal'in Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Bilal Taha Gözüküçük'ün ambulansla kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olay yerinden görüntüler-Jandarmanın inceleme yapması-Detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/HALKAPINAR,(Konya),)

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Amasya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı AMASYA'da, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Amasya- Taşova karayolu Maya fabrikası mevkiinde meydana geldi. Amasya istikametine seyir halinde olan Nurettin Doğan (30) yönetimindeki 34 SCR 22 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan çelik bariyerlere çarptıktan sonra Remzi Elgeni'nin (35) kullandığı 34 JN 8619 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada sürücü Remzi, Kısmet (31), Ecrin Naz (10) ve Esma Nur (6) yaralanırken, otomobil sürücüsü Nurettin Doğan ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefettin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kaza yerinde detay-Otomobilden detay-Kamyonetten detay

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,

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Dereye düşen traktörün sürücüsü öldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde, kontrolden çıkarak dereye düşen traktörün sürücüsü Yıldırım Atakan, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Yassıçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ceyhan istikametine seyir halinde olan Yıldırım Atakan yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek dereye düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldırım Atakan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Atakan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA