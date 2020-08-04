DHA YURT BÜLTENİ - 15
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DHA YURT BÜLTENİ - 15

27 yaşındaki Yonca, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüBALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Yonca Tatarka (27), boşanma aşamasındaki eşi Sercan Tatarka (30) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

DHA YURT BÜLTENİ - 15
04.08.2020 19:16 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:21

27 yaşındaki Yonca, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Yonca Tatarka (27), boşanma aşamasındaki eşi Sercan Tatarka (30) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi'nin alt kısmında bulunan Yeşil Cami önünde meydana geldi. Yonca Tatarka, eniştesiyle konuştuğu sırada, boşanma aşamasındaki eşi Sercan Tatarka ile karşılaştı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşünce Sercan Tatarka tabancayla Yonca Tatarka'ya 6-7 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Yonca Tatarka kanlar içinde yere yığılırken, Sercan Tatarka tabancayı olay yerinde bırakarak 10 D 7823 plakalı açık kasa kamyonetle uzaklaştı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yonca Tatarka'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Acı haberi alan Yonca Tatarka'nın yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. 

Emniyete teslim olan Sercan Tatarka'nın işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden genel detay görüntüler

Haber-Kamera:  Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),

======

Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren genç doktor, memleketi Osmaniye'de defnedildi

KAHRAMANMARAŞ'ta yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede koronavirüs teşhisi konulan ve sevk edildiği İstanbul'da yaşamını yitiren Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Özlü (35), memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak görev yapan Dr. Mustafa Özlü'nün 19 Temmuz'da yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Özlü, izole altına alınıp, hastaneye yatırıldı. 25 Temmuz'da yüksek ateş şikayetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Dr. Özlü, durumu kötüleşince yoğun bakıma alındıktan sonra İstanbul Medipol Üniversitesi Bağcılar Yerleşkesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Dr. Özlü, meslektaşlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.BABASI DA TEDAVİ GÖRÜYORBabası Remzi Özlü'nün de Malatya'da koronavirüs tedavisinin sürdüğü öğrenilen Dr. Özlü'nün cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesine getirildi. Kale Camii önündeki Şehit Hüseyin Ölmez Parkı'nda kılınacak cenaze namazı öncesi, polis aracından sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması yönünde anons yapıldı. Daha önce koronavirüs tedavisi gören Özlü'nün doktor eşi Dr. Derya Özlü ile annesi Fatma Özlü, tedbirli karantina kapsamında araçtan inmeden cenaze törenine katıldı. Tören alanına ambulansla getirilen Dr. Özlü'nün tabutu ise araçtan indirilmedi. Özlü, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta özel kıyafetli görevliler tarafından tabutla defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Helallik alınmasıCenaze namazı kılınmasıCenazenin içinde olduğu ambulansın gidişi Cenazenin ambulanstan indirilmesiDefinden görüntüDoktorun sağlık fotoğrafı

SÜRE: 02'18" BOYUT: 254 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL-Özay DOĞAN/OSMANİYE,

=======

Kayseri'de çocukların ateşle oyununda 2 kişi dumandan etkilendi

KAYSERİ'de, 3 katlı binanın bodrum katında ateşle oyun oynayan çocuklar, yangının çıkmasına neden oldu. Olay nedeniyle dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişiye ambulansta oksijen verildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi Atlas Caddesindeki 3 katlı binanın bodrumunda meydana geldi. İddiaya göre, bodrum katında ateşle oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören bina sakinleri durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Binada bulunan 1'i çocuk 2 kişi yoğun dumandan etkilendi. Ambulansa bindirilen 2 kişiye oksijen verildi. Oksijen sonrası kendilerine gelen 2 kişi evlerine döndü. Bodrum katında bulunan tüm eşyalar yangın nedeniyle zarar görürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Magazin
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi Spor
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin 'Mesajlar nerede' sorusuna cevap veremedi 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi
Lübnan'daki korkunç patlama anının görüntüleri ortaya çıktı! Atom bombasını andırdı Güncel
Lübnan'daki korkunç patlama anının görüntüleri ortaya çıktı! Atom bombasını andırdı
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı 'Evine dön' çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz Politika
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi Dünya
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi
Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
İsveç'te uyuşturucu çetelerinin kanlı hesaplaşması, 12 yaşındaki kızın hayatına mal oldu
Lübnan'daki şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü
Lübnan'daki şiddetli patlamanın büyüklüğünü gözler önüne seren görüntü
Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı
Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı
El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi
El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi
Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Son Dakika: Ons ve gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
Lübnan'daki patlama anı denizden de görüntülendi
Lübnan'daki patlama anı denizden de görüntülendi
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Ebru Polat, çocuklarının gözü önünde eşini bayıltana kadar döven adama öfke kustu
Ebru Polat, çocuklarının gözü önünde eşini bayıltana kadar döven adama öfke kustu
Şehit Esma Çevik'in babasının 'Katil yakalansın' duası kabul oldu
Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fatih Sultan Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Beyonce Müge Anlı Orhan Gencebay
Spor Okan Buruk Caner Erkin Fatih Terim Sergen Yalçın Mahmut Tekdemir
Daha Fazla İzmir Karar Çeşme Deprem
Şu an buradasınız: DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 20:06:27. #1.15#
title