DHA YURT BÜLTENİ - 15 27 yaşındaki Yonca, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüBALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Yonca Tatarka (27), boşanma aşamasındaki eşi Sercan Tatarka (30) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

27 yaşındaki Yonca, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Yonca Tatarka (27), boşanma aşamasındaki eşi Sercan Tatarka (30) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Edremit ilçesi Gazicelal Mahallesi Maşat Caddesi'nin alt kısmında bulunan Yeşil Cami önünde meydana geldi. Yonca Tatarka, eniştesiyle konuştuğu sırada, boşanma aşamasındaki eşi Sercan Tatarka ile karşılaştı. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşünce Sercan Tatarka tabancayla Yonca Tatarka'ya 6-7 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Yonca Tatarka kanlar içinde yere yığılırken, Sercan Tatarka tabancayı olay yerinde bırakarak 10 D 7823 plakalı açık kasa kamyonetle uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yonca Tatarka'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Acı haberi alan Yonca Tatarka'nın yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Emniyete teslim olan Sercan Tatarka'nın işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden genel detay görüntüler

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir),

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Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren genç doktor, memleketi Osmaniye'de defnedildi

KAHRAMANMARAŞ'ta yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede koronavirüs teşhisi konulan ve sevk edildiği İstanbul'da yaşamını yitiren Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Özlü (35), memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak görev yapan Dr. Mustafa Özlü'nün 19 Temmuz'da yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Özlü, izole altına alınıp, hastaneye yatırıldı. 25 Temmuz'da yüksek ateş şikayetiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Dr. Özlü, durumu kötüleşince yoğun bakıma alındıktan sonra İstanbul Medipol Üniversitesi Bağcılar Yerleşkesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Dr. Özlü, meslektaşlarının tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.BABASI DA TEDAVİ GÖRÜYORBabası Remzi Özlü'nün de Malatya'da koronavirüs tedavisinin sürdüğü öğrenilen Dr. Özlü'nün cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Bahçe ilçesine getirildi. Kale Camii önündeki Şehit Hüseyin Ölmez Parkı'nda kılınacak cenaze namazı öncesi, polis aracından sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske takılması yönünde anons yapıldı. Daha önce koronavirüs tedavisi gören Özlü'nün doktor eşi Dr. Derya Özlü ile annesi Fatma Özlü, tedbirli karantina kapsamında araçtan inmeden cenaze törenine katıldı. Tören alanına ambulansla getirilen Dr. Özlü'nün tabutu ise araçtan indirilmedi. Özlü, kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta özel kıyafetli görevliler tarafından tabutla defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Helallik alınmasıCenaze namazı kılınmasıCenazenin içinde olduğu ambulansın gidişi Cenazenin ambulanstan indirilmesiDefinden görüntüDoktorun sağlık fotoğrafı

SÜRE: 02'18" BOYUT: 254 MB

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL-Özay DOĞAN/OSMANİYE,

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Kayseri'de çocukların ateşle oyununda 2 kişi dumandan etkilendi

KAYSERİ'de, 3 katlı binanın bodrum katında ateşle oyun oynayan çocuklar, yangının çıkmasına neden oldu. Olay nedeniyle dumandan etkilenen 1'i çocuk 2 kişiye ambulansta oksijen verildi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi Atlas Caddesindeki 3 katlı binanın bodrumunda meydana geldi. İddiaya göre, bodrum katında ateşle oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören bina sakinleri durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Binada bulunan 1'i çocuk 2 kişi yoğun dumandan etkilendi. Ambulansa bindirilen 2 kişiye oksijen verildi. Oksijen sonrası kendilerine gelen 2 kişi evlerine döndü. Bodrum katında bulunan tüm eşyalar yangın nedeniyle zarar görürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA