DHA YURT BÜLTENİ - 15 MSB: SON 24 SAATTE 10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele operasyonları kapsamında, son 24 saatte 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB: SON 24 SAATTE 10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele operasyonları kapsamında, son 24 saatte 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK'nın teröristlerle mücadelesi başarıyla devam ediyor. Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek" denildi. Bakanlığın Twitter hesabında yapılan açıklamada ayrıca, operasyonlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Kaynak: DHA