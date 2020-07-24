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Eritre'de alıkonan Türk denizci evine döndü TEKNEYLE dünya turu yaparken koronavirüs salgını nedeniyle Eritre'de karantinaya alınan ve 8 hafta ailesinden haber alamayan Selim Ekmekçioğlu (56) eşi Şeyda Ekmekçioğlu ve İzmir'deki evine kavuştu.

DHA YURT BÜLTENİ - 15
24.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 24.07.2020 17:47

Eritre'de alıkonan Türk denizci evine döndü 

TEKNEYLE dünya turu yaparken koronavirüs salgını nedeniyle Eritre'de karantinaya alınan ve 8 hafta ailesinden haber alamayan Selim Ekmekçioğlu (56) eşi Şeyda Ekmekçioğlu ve İzmir'deki evine kavuştu. Macerayı seven bir yapısı olmasına karşın bir süre dinlenmek istediğini söyleyen Ekmekçioğlu, "Memleket kokusunu almak çok güzel, 40'tan fazla ülke dolaştım. Kültürümüz tarihimizle dünyanın en güzel ülkesi Türkiye" dedi. 

İzmirli denizci Selim Ekmekçioğlu, 13 metrelik 'Murat Reis' isimli katamaran teknesiyle, arkadaşları İbrahim Iğnak ve Lütfi Erman Atamer ile dünya turuna çıktı. 22 Şubat'ta Malezya'dan geri dönüşe geçen 3 denizci, izinli olarak girdikleri Eritre'nin Massawa Limanı'nda tekneye binen 2 asker tarafından gözaltına alındı. Kendilerinden 57 gün haber alınamayan 3 denizciden sevindirici haber, 20 Haziran Cumartesi günü geldi. Mahsur kalan denizcilerden Selim Ekmekçioğlu, eşi Şeyda Ekmekçioğlu'nu telefonla arayarak, arkadaşlarıyla birlikte serbest bırakıldığını söyledi. Geçtiğimiz Pazar günü evine dönen Selim Ekmekçioğlu "2 Eylül 2017 tarihinde dünya turuna başladım. Yelkenlim ve 3 arkadaşımla beraber Akdeniz, Atlantik ve Pasifik okyanuslarını geçtik. Dünyanın en tehlikeli denizi Hint okyanusunu da geçtik ama Kızıldeniz'i bir türlü geçemedik. Mart ayının sonlarında Dijibuti'de Büyükelçi Levent Büyükşahin bizi aldı. Karantinada uzun kalmak istemedik. Ama büyükelçi ihtiyacımız olacak yiyecek ve tüp gibi malzemeleri temin etti. Mısır'a doğru yola çıktık. Rüzgar ters esmeye başladı. Rüzgarlar 4-5 günde bir değişiyor. Oğlumu arayıp hava durumunu sordum ve rüzgarların böyle eseceğini öğrendim. Eritre devletinin iki askeri botu bizi karşıladı. Askeri üsse bizi götürdüler. Dünyadaki salgın nedeniyle karantinadaydık. Bize oranın güvenli olduğunu söylediler. 200'e yakın asker vardı ve hiçbirinde korona yoktu. Karantinanın 30 gün süreceği söylendi ama biz 8 hafta orada alıkonulduk" dedi. Hiçbir kötü davranışla karşılaşmadıklarını ve tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Ekmekçioğlu, sürenin uzun sürmesiyle yaşadıkları tedirginliğin arttığını dile getirdi. Ekmekçioğlu, şöyle konuştu:

"Yemeğimiz suyumuz verildi. Hiç kimseyle görüşemedik. Telefon, fotoğraf makinesi ve laptoplar alındı. Kimseyle görüşmemize izin verilmedi. Türkçe konuşmamızdan çekiniyorsanız İngilizce konuşalım, dedik ama izin verilmedi. Süre uzayınca tedirginlik başladı. Birinci aydan sonra sıkılmaya başladık. Üst komutan haftada bir bizi ziyaret edip sohbet ediyordu. Korona yüzünden hiçbir asker de bir yere gidemiyordu. Biz de sesimizi çıkaramıyorduk ve bekliyorduk."

'MACERAYI SEVİYORUM DA BU KADARI BİRAZ FAZLA OLDU'Geçen pazar günü evine ulaştığını anlatan Selim Ekmekçioğlu, ülkesinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şöyle devam etti: "Memleket kokusunu almak çok güzel 40'tan fazla ülke dolaştım. Kültürümüz tarihimizle dünyanın en güzel ülkesi Türkiye. Buraya gelmeden önce telsiz odasının yanında kalıyorduk. Pazar günü bir oğlak vardı. Oğlak çok kıymetli orada. Ağaca bağlamışlar. Komutanın bize bunu hediye ettiğini söylediler. Şaşırdım ve böyle bir hediye aldığımıza sevindim. Kestik ve beraber yedik. Çok keyifliydik. Komutan biz gitmeden bir gün önce de veda yemeği verdi. Bizi evinde ağırladı. Keyifliydi, iki ceylan yavrusu vardı. Afrika ceylanlarını gördük. Süreç çok uzun olduğu için sıkıldık, onun dışında her şey güzeldi. Macerayı seviyorum da bu kadarı biraz fazla oldu. Teknem Dijibuti'de kaldı. Motorunda arıza var. Ağustos sonu fırtına mevsimi bitecek. Eylül de güzel havalar başlıyor. Gidip teknemi getireceğim. Eşimi deniz tutuyor. O yüzden bundan sonra tekneden ziyade yakın yerlere eşimle beraber arabayla gideceğiz. Yurt içinde yurt dışında da yakın yerleri gezmek istiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Selim Ekmekçioğlu ile röp,Selim Ekmekçioğlu ve eşi Selim Ekmekçioğlu'nun detay görüntüsü

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Antalya'da otluk ve çalılık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı

*- Yerleşim yerlerine yakın olan yangın, itfaiyenin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

*- Yangında büyük bir zeytin tarlası zarar gördü.  Yangın, saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Gaziler Mahallesi'nde bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. Alanın otluk ve çalılık olması ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, zeytin tarlasının yanmasına neden oldu. Yangına, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler müdahale etti. Yerleşim yerine çok yakın olan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Alanın otluk ve çalılık olmasından dolayı yangının kısa sürede büyüdüğünü söyleyen vatandaşlar, söndürülmesiyle rahat nefes aldı. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Orman ekiplerinin zeytin bahçesinde alevlere müdahalesiVatandaşların yangını izlerkenJandarma barikatından görüntüArazöz tepesinden yangına su sıkmalarıZeytin ağacı gövdesinin alev alev yanması

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Su kuyusuna düşen ineği, itfaiye kurtardı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erdemli ilçesinde besicilik yapan Osman Delikbaş, Karahadırlı Mahallesi'nde otlatmaya çıkardığı ineğinin su kuyusuna düştüğünü fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makineleri yardımıyla 18 metrelik kuyuya düşen ineği kurtardı. Yara almadan kurtulan ineğine kavuşan Delikbaş, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: DHA

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