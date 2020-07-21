DHA YURT BÜLTENİ - 15 Bursa'da tekstil fabrikasında yangın BURSA'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

BURSA'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Merkez Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 2. Kervan Sokak'taki 4 katlı tekstil fabrikasının en üst katında saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikada bulunan kimyasal maddeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yaklaşık 1 saatlik çabayla kontrol altına alınan yangında bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA