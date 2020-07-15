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Darıca'da düğüne katılanların yaşadığı 6 ev karantinaya alındıKOCAELİ Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan, hafta sonu bir düğüne katılan koronavirüslü 3 kişi ile bu kişilerle temaslı olanların yaşadığı 6 evin karantinaya alındığını açıkladı.

DHA YURT BÜLTENİ - 15
15.07.2020 17:15 | Son Güncelleme: 15.07.2020 17:18

Darıca'da düğüne katılanların yaşadığı 6 ev karantinaya alındı

KOCAELİ Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan, hafta sonu bir düğüne katılan koronavirüslü 3 kişi ile bu kişilerle temaslı olanların yaşadığı 6 evin karantinaya alındığını açıkladı.

Darıca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Doğan, yaptığı açıklamada, "Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak koronavirüsün ilçemizde görüldüğü ilk günden itibaren verilen emek, gösterilen çaba ne yazık ki son günlerde anlamını yitirdi. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen bir düğün organizasyonunda, 3 pozitif vakanın ve temaslılarının fütursuzca davranması 6 adreste karantina uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Gayretli çalışmalarımız sonucunda vakaların sıfıra indiği son dönemde, bu ve buna benzer olayların yaşanması, bizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı fevkalade üzmüştür" dedi.

Vatandaşlardan koronavirüs tedbirlerine uymalarını isteyen Doğan, şunları kaydetti: "Darıca'da yaşayan tüm halkımızdan ricamız maske kullanımı, sosyal mesafe, el hijyeni ve genel temizlik kurallarına uyulmalı, gerekmedikçe sokağa çıkılmamalı, kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, çalışanlar kişisel koruyucu ekipmanlar kullanmalı ve Sağlık Bakanlığı'mızın talimatlarına riayet edilmelidir. Unutulmamalıdır ki asker uğurlamaları, düğün ve eğlencelerimiz kabusa dönebilir. Kendiniz ve sevdikleriniz için virüse davetiye çıkarmayın. 15 Temmuz ruhuyla Covid-19 virüsü ile mücadelemiz devam edecektir"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Karantinaya alınan evlerden görüntüler

HABER-KAMERA: Erol POLAT/DARICA (Kocaeli),

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Silopi'de şehitler, kabirleri başında anıldı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit kabirleri ziyaret edildi.Silopi Kaymakamlığı'nca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehit kabirleri ziyaret edildi. Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, 172'nci Zırhlı Tugay Komutanı Engin Candaş, İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman ve çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan ziyarette şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılıp, dualar okundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Kaymakamın mezarlık ziyaretiŞehitler için duaların okunmasıMezarlıklara karanfil bırakılmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ (Şırnak)

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15 Temmuz'un üşüten sergisi

ERZURUM, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Heykel Bölümü 15 Temmuz darbe girişimini buza işledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu Atabuz Müzesini gezen protokol ve vatandaşlar sergiyi yanlarında getirdiği kabanları giyerek gezdi. Sis ve ışık gösterisiyle sergilenen buz heykeller büyük beğeni topladı.Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın önderliğinde ve Kalkınma Bakanlığı-KUDAKA'nın desteğiyle Atabuz Müzesi kuruldu. Atabuz Müzesi, Proje Yöneticisi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ve çalışma ekibi ile '15 Temmuz 2020 - Maan-Ice' sergisi açıldı. Fairbanks, Moskova, Bristol, New York, Jeju Adası ve Harbin gibi dünya ki bir çok kentte bulunan buz müzelerinin, Türkiye'deki tek örneği ise Erzurum'da oldu. Atabuz ve serginin açılışta bir konuşma yapan Atatürk Ünivresitesi Rektörü Prof. Dr. Ömerli Çomaklı unları söyledi: "Buzu sanata, suyu kalıcı bir esere çeviren, sanatın yanı sıra ekonominin, turizmin ve yeni nesil üniversite yaklaşımının bir göstergesi olan Atabuz Müzesinin açılışına ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü tarafından 15 Temmuz günü yaşanan darbe girişiminde verdiğimiz şehitleri hatırlamak, gösterilen direnci, birlikteliği ve iradeyi belleklerde taze tutmak için organize edilen "Maan Ice" isimli heykel sergisine hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin tek buz müzesi olma özelliğine sahip olan ve Atatürk Üniversitesi kampüsü içinde açılan Atabuz Müzesi ile özellikle 15 Temmuz gibi hepimizin belleklerinde tam olarak donmuş kalmış olan bu vahim tarihin hatırasını hep canlı tutmak ve yaşananlardan ders çıkartarak vatanın bölünmez bütünlüğünün önemini, düşmanın pusuda oluşunu, birlik ve beraberliğin bize verdiği gücü her zaman hatırlayabilmek ve bunu gelecek nesillere o günkü canlılığı ile aktarabilmek için müzemizi bu tarihte açmayı uygun gördük. İçinde 8 buz üretim makinesi, 16 buz kalıp makinesiyle 400 metrekarelik sergi alanının yanı sıra insanların sosyalleşebileceği yaşam alanının da bulunduğu müzenin en önemli özelliği, buzun müze içerisinde yer alan sistemler tarafından üretilmesi ve yine bu atölyelerde tasarımlarının yapılarak sergilenmesidir. Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan müze öğrencilerin eğitim görüp, sanatsal faaliyetleri gerçekleştireceği, aynı zamanda ziyaretçilerine ses, ışık ve müzik eşliğinde görsel şölen sunacak Ata Buz Müzesi, yepyeni bir deneyim merkezi olacak kompleks bir yapıdır."Yapılan konuşmalar ve kurdelenin kesiminden sonra sergiyi gezen protokol ve davetliler yanlarında getirdikleri kabanları giyindi. Sis, ışık ve müzek eşliğinde yapılan buz heykelleri gezen davetliler adeta büyülendi. 15 Temmuz ruhunu mekanın miladıyla buluşturan tankın önünde duran halk, Ömer Halisdemir, meclis binası, Türk bayrağı ve halkımızın direnişini gösteren örneklerin yer aldığı sergi 2 ay boyunca açık kalacak.Sergide yeralan eserlerin 15 Temmuz'u bir kere daha yaşattığını belirten öğretmen Nuray İşçi, manevi olarak o anları hatırladığını söyledi. Sergi salonunda üşüdüklerini de belirten İşçi, soğuk olacağını düşünerek mont aldığını ancak yeterli olmadığını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sergi salonundaki buz heykellerden görüntü-Vali Okay Memiş'in konuşması-Kurdelenin kesimi-Vali ve katılımcıların mont giymesi-Vali Memiş'in heykelleri incelemesi-Sergiyi gezenlerden detay

-Sergiyi gezen davetlilerle röp

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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DİYARBAKIRLI 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANILDI

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan polis memuru Halit Gülser ile İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan işçi Askeri Çoban, Diyarbakır'daki mezarları başında anıldı.

Diyarbakır Valiliği'nce düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'nde şehit olan polis memuru Halit Gülser ile İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan işçi Askeri Çoban kabirleri başında anıldı.

Vali Münir Karaloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan anma programı, Dicle ilçesine bağlı kırsal Pekmezciler Mahallesi'ndeki şehit polis memuru Halit Gülser'in kabri ziyaretiyle başladı. Şehit Halit Gülser'in babası Ömer Gülser, anma programında yaptığı konuşmada, bir daha darbe girişiminin yaşanmaması için temennide bulundu. Şehidin 12 yaşındaki kardeşi Hasan, polis özel hareket üniformasını giyerek, ağabeyinin kabri başında dua etti. 

Polis memuru Halit Gülser'in kabrinin ziyaretinin ardından Vali Münir Karaloğlu ve beraberindekiler, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Boğaziçi Köprüsü'nde darbeci askerler tarafından şehit edilen Askeri Çoban'ın Ergani ilçesindeki kırsal Yayvantepe Mahallesi'nde bulunan kabrini ziyaret etti. 

'HİÇBİR İHANETE MİLLET OLARAK GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Şehidin babası Mehmet Çoban'a taziyelerini ileten Vali Karaloğlu, anma programında yaptığı konuşmada hiçbir ihanete millet olarak geçit vermeyeceklerini söyledi. Karaloğlu, "Bütün şehitlerimize rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Bizleri onların şefaatine nail eylesin. 251 şehidimiz var, ama 83 milyon da şahit, Diyarbakır'ımız da şahit. Bu hainlere, ismi ne olursa olsun, alfabede hangi harfi kullanırsa kullansınlar, hiçbir ihanete, hainliğe millet olarak geçit vermeyeceğiz" dedi.

Şehit Askeri Çoban'ın oğlu Okan Çoban, bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Bütün şehitlere Allah'tan rahmet diliyoruz, bugün acımız yenilendi. Çok şükür fırsat vermedik onlara" dedi.

Kaynak: DHA

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