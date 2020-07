DHA YURT BÜLTENİ - 15 Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldüGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, arılar 3 katlı bir binanın duvarına oğul verdi.

Hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, arılar 3 katlı bir binanın duvarına oğul verdi. İtfaiye ekiplerinin çuvala koyarak aldığı arılar, kovana konuldu.

İlçeye bağlı Çamlıca Mahallesi'nde bal arıları, 3 katlı bir evin en üst kat duvarına oğul verdi. Arıları gören mahalle sakinleri kısa süreli paniğin ardından, durumu itfaiyeye bildirdi. Bir itfaiye görevlisi, özel kıyafetlerini giyerek, merdivenli araçla çıktığı duvardan arıları aldı. Çuvala konularak indirilen arılar daha sonra kovana yerleştirilerek, bölgeden uzaklaştırıldı.

OĞUL VERMEBal arısı kolonilerinin yeni nesil oluşturmak amacı ile kovandaki arıların bir kısmı ve ana arı ile kovandan ayrılmasına oğul verme denir. Oğul verme, normal şartlar altında ilkbahar mevsiminde görülür.

Salda Gölü kıyısındaki kaçak yapı yıkıldı

TÜRKİYE'nin Maldivleri olarak bilinen Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü kenarındaki izinsiz yapının yıkım işlemine başlandı.Salda Gölü kenarında yaklaşık 60 yıl önce yapılan ve izinsiz eklentilerle son halini alan, deprem analiz raporu olumsuz çıkan Sultanpınarı Lokanta ve Tesisleri'nin, Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yıkımına başlandı. Yıkım işlemi, Çevre ve Şahircilik Bakanlığı Antalya 2. Tabiat Varıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 19 Haziran 2020 tarih ve 308 sayılı kararına istinaden gerçekleştiriliyor.

Serinlemek için girdiği barajda boğuldu

KONYA'nın Çumra ilçesinde Arif Pullu (51), serinlemek için girdiği Apa Barajı'nda boğularak yaşamını yitirdi. Olay, saat 13.00 Apa Barajı'nda meydana geldi. Arif Pullu, serinlemek için girdiği barajda gözden kaybolunca, durumu fark eden çevredekiler jandarma, itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bağlı dalgıç ekiplerinin yaptığı arama çalışması sonucu Pullu'nun cansız bedeni sudan çıkatıldı. Pullu'nun cesedi, otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Alışveriş yaparken sosyal mesafeyi unuttular KIRIKKALE'de yeni açılan mağazada açılışa özel yapılan indirim nedeniyle yoğunluk oluşurken, sosyal mesafe kuralı ihlal edildi.Yaylacık Mahallesi'nde yeni açılan giyim mağazası, açılışa özel fiyatları düşürünce vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle kadınların yoğunluk oluşturduğu mağazada, görevlilerin uyarılarına rağmen sosyal mesafe kuralına uyulmadı.

Görme engelli Ecrin'den bisiklet turu

MERSİN'de 3 yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sembolik olarak Mezitli Belediyesi başkanlık koltuğuna oturan görme engelli Ecrin Aytekin (11), engeli bulunmayan birçok insanın bisiklet kullanmadığı günümüzde bisiklet kullanmayı öğrenerek Belediye Başkanı Neşet Tahra ile mini bir gösteri turu attı.Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte pedalları ustalıkla çeviren Ecrin'e çarşı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar alkışlayarak destek verdi. Başkan Tarhan'ın talimatlarıyla bisikletine yön vererek bir süre tur atan Ecrin Aytekin'in heyecanı, izleyicilerin alkışlarına karşıtı.3 yıl önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sembolik olarak Mezitli Belediyesi başkanlık koltuğuna oturan ve bisiklet sürmekten çok mutluluk duyan görme engelli Ecrin Aytekin, "Yapabileceğimi biliyordum. Ailem de destek verince başardım. Buraya gelerek alkışlarınızla destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim bunu yapabileceğime inanarak destek olduğunuz için teşekkür ederim. Bu ortamı sağlayarak büyük moral ve güç veren başkanımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.Ecrin'in engeline rağmen başardıklarının herkese örnek olması gerektiğine vurgu yapan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da, "Bana göre bir mucize yaşıyoruz. Ecrin kızımızın başardığı şey herkese örnek olmalı. Yapamıyorum diye bir şey yok. Bunu unutacağız. Herkes her şeyi yapar. Yeter ki çalışın. Ressam, müzisyen, sporcu da olabilirsiniz. Geçmişte 23 Nisan'da da Belediye Başkanlığı görevine getirmiştik. Ecrin her gün yeni bir şey başararak bizleri mutlu etmeye devam ediyor" diye konuştu.Engellerin aşılmasında, çevrenin ve ailenin rolünün önemine dikkat çeken Başkan Tarhan, şunları söyledi: "Çevremde çok engelli ailesi var görüşme halinde olduğumuz. Engellilerini eve kapatıp insanlardan soyutluyor. Bu çok yanlış. Oysa Ecrin kızımızın durumu çok farklı. Ailesi çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bugün yeni başarıyla daha yanımıza geldiler. Büyüklerde bisiklet kullanmıyorum diyen çok fazla. İşte Ecrin bunu başardı. Bisiklet kullanmasını öğrendi. Gözleri görmüyor ama yüreğiyle her şeyi yapıyor. Demek ki bu bir engel değilmiş. Biz o yüzden Mezitli'de herkes bisiklet kullansın' dedik. Engelli olmanın bisiklet kullanımında sorun olmadığını Ecrin kızımız bize bir kez daha ispatladı. Bize bu umudu verdiği için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bende bugün Ecrin ile bisiklet kullandım. Yaşadığım mutluluğu anlatamam."

Başkan Tarhan, alanın kısıtlı ve kalabalık olması nedeniyle kısa tutulan bisiklet turunu önümüzdeki günlerde Mezitli Sahili boyunca yapmak istediklerini söyledi.

