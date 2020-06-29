DHA YURT BÜLTENİ - 15 RİZE'DE YIKIMI YAPILAN BİNANIN ÇÖKTÜĞÜ ANLARA TANIK OLAN İŞLER, O ANLARI ANLATTIRize'de yıkımı yapılan bina aniden çöktü;

RİZE'DE YIKIMI YAPILAN BİNANIN ÇÖKTÜĞÜ ANLARA TANIK OLAN İŞLER, O ANLARI ANLATTI

Rize'de yıkımı yapılan bina aniden çöktü; o anlar kamerada (2)

O ANLARI ANLATTILAR

Rize'de, tünel çalışmaları kapsamında kamulaştırılan binaların yıkımı sırasında bir binanın kısmen çöktüğü anlara tanık olan işçiler konuştu. Yıkım ekibi görevlisi Mesut Tüylüoğlu, yıkım esnasında her türlü önlemi aldıklarını belirterek "Bina makas sayesinde kat kat kesilerek, kontrollü bir şekilde boş bir tarafa yıkılır. Yüksek katlı binalarda yıkım budur" dedi.

'TEHLİKELİ DURUM YOK'

Şantiye çalışanlarından Mirsade Macit de "Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması gereken binalar için dün buraya geldik. Makinamızı indirdik. Tüm güvenlik önlemlerimizi aldık, yıkıma başladık. Yıkım esnasında herhangi bir hata ve tehlikeli durum söz konusu değildir. Binanın yıkılması olması gerektiği gibi gerçekleşmiştir" diye konuştu.

Kaynak: DHA