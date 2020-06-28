DHA YURT BÜLTENİ - 15 Marmaris 5.2'lik depremle sallandı (3)DEPREM SONRASI SAHİL YÜRÜYÜŞ YOLLARI DOLDUMarmaris'in kırsal Osmaniye, Bozburun ve Bayır Mahallesi'nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem korkuttu.

Marmaris 5.2'lik depremle sallandı (3)

DEPREM SONRASI SAHİL YÜRÜYÜŞ YOLLARI DOLDU

Marmaris'in kırsal Osmaniye, Bozburun ve Bayır Mahallesi'nde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Depremle birlikte sokağa dökülen vatandaşlar, korkularını bastırmak için Atatürk ile Kordon Caddesi'ndeki sahil yürüyüş yolu ve parklara akın etti. Ebeveynler çay bahçelerinde oturup çaylarını yudumlarken çocuklar parklarda oyunlar oynadı. Kordon Caddesi'nden Siteler Mahallesi'ne kadar uzanan 6 kilometrelik sahil yolu 'Yere iğne atsan düşmez' dedirten görüntüler oluştu. Kimi vatandaşlar sosyal mesafelerini korumaya çalışıp maske takarken, çoğunluğunun maskesiz dolaştığı görüldü.

Kaynak: DHA