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DHA YURT BÜLTENİ - 15

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI: 6 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDIYunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Yunak- Polatlı kavşağında meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

DHA YURT BÜLTENİ - 15
26.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:03

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI: 6 KİŞİ ÖLDÜ, 12  KİŞİ YARALANDI

Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan,  Yunak- Polatlı kavşağında meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Demirhan, "İlçemizde üzücü bir kaza meydana geldi. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı tarım işçilerini taşıyan minibüs, kavşakta TIR ile çarpıştı. Kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyorum."dedi. 

KONYA

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Maske cezası yazan polisle tartışmasını sosyal medyada canlı yayınladı

 

BURSA'da, yasak olmasına rağmen caddede maskesiz dolaşan Taner U., polisler kendisine ceza keserken, sosyal medyadan canlı yayın yaptı. Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Taner U., polis ekiplerine, "O ceza kağıdını yırtacağım. Beni maskeden dolayı içeri mi atacaklar? Maske kolumdaydı" dedi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde maske takmadan dolaşan Taner U., denetim yapan polis ekiplerince durduruldu. Polisler, maskeyi kolunda taşıyan Taner U.'ya, 900 liralık idari para cezası uyguladı. Polislere zorluk çıkaran Taner U., bu sırada sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yapmaya başladı. 'ADRESİM DE YOK, YIRTACAĞIM O CEZAYI'Umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Taner U., "Yaptırım yapacaklar maske olduğu halde, ağzımda neden değilmiş? Telefon numaram yok. Adresim de yok, sokakta kalıyorum. Yasayı bana öğretme. Yırtacağım o cezayı. İçeri mi atacaklar maskeden dolayı? Burada hangi insanda maske var? Maske kolumdaydı, taktım işte. Ceza kağıdını imzalamıyorum. Yazsan ne olacak sanki? Kimlik istedin kimlik verdim, bilgilerimi söylemeye mecbur değilim. Sen Türkçe anlamıyor musun? İmzalamıyorum, var mı bir mecburiyetim?" dedi. Bir yakını ise Taner U.'dan yaptığı yayını sonlandırmasını isteyerek, "Kapat şunu, kapat diyorum. Memur işini yapıyor. Canımı sıkma" dedi.Sosyal medyada yayın kaydından paylaşılan görüntüleri izleyenler, Taner U.'ya tepki gösterdi. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİHaber: Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

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Kavgada bıçakla yaralandı

DENİZLİ'de, uyuşturucu satıcısı olduğu ileri sürülen 1 kişi çıkan kavgada bıçakla bacağından yaralandı. Polis, olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Bugün, saat 14.00 sıralarında iddiaya göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki bir apartmanın önünde M.Ç. ile veresiye olarak uyuşturucu madde almak isteyen E.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, E.K. yanındaki bıçakla M.Ç.'yi bacağından yaralayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ç. ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan E.K.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Olay yerindeki suç aleti bıçak ve bir miktar eroine el konuldu. Tedaviye alınan M.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

Manşet

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