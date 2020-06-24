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DHA YURT BÜLTENİ - 15

Borçluyu bayıltana kadar düvüp, dolaba koydular (2)6 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'nin Başiskele ilçesinde, kendilerine borcu olan R.T.'yi döven E.T., M.G., İ.A., T.A., F.A. ve Ş.A. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

DHA YURT BÜLTENİ - 15
24.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:29

Borçluyu bayıltana kadar düvüp, dolaba koydular (2)

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, kendilerine borcu olan R.T.'yi döven E.T., M.G., İ.A., T.A., F.A. ve Ş.A. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/ KOCAELİ

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Polis, 50 kamera kaydını izleyip genç kızı taciz eden kişiyi yakaladı

BOLU'da, yolda tek başına yürüyen genç kızı taciz ettikten sonra kaçan Gökhan A.(31), polisin yaklaşık 50 güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalandı. Suçunu itiraf eden Gökhan A. adliyeye getirildiği sırada babası, gazetecilere engel olmaya çalışarak, "Oğlum evli bir kişi. Ne yapmış, niye çekiyorsunuz" dedi.

Olay, 10 gün önce akşam saatlerinde Karaçayır Mahallesi Gülez Sokak'ta meydana geldi. Gökhan A., sokakta yürüyen C.H. isimli genç kızı takip ederek, elle taciz edip kaçtı. C.H.'nin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 gün boyunca 50'ye yakın kamera kaydını izleyerek şüpheliyi tespit etmeye çalıştı. Kimliğini tespit edilen Gökhan A. evinde yakalandı. Gözaltına alınan Gökhan A. sorgusunda suçunu itiraf ederek, "C.H.'nin önümde yürüdüğünü gördüm. Bir anda nefsime yenik düştümö dediği öğrenildi.Genç kızı taciz eden şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gökhan A. adliyeye girişte yüzünü kapatırken, babası da görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırmaya çalıştı. Gazetecilerin görüntü almasını engellemeye çalışan Gökhan A.'nın babası, "İnsan hakları var. Oğlum evli bir kişi. Ne yapmış, niye çekiyorsunuz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Şüphelinin adliyeye çıkarılması-Babasının tepkisi-Adliyeden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Adnan KARABULUT/BOLU,

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Sarp Sınıp Kapısı'nda, 60 bin liralık kaçak yüz dolgu maddesi ele geçirildi

ARTVİN'in Sarp Sınıp Kapısı'ndan yurda yasa dışı yollardan sokulduğu belirlenen ve piyasa değeri 60 bin lira olan yüz için dolgu maddesi ele geçirildi.

Artvin Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan A.Y. yönetimindeki TIR'da arama yaptı. Şüphe üzerine X-ray cihazına yönlendirilen TIR'ın çekici kabininin içinde bulunan yatağın altında gümrük kaçağı 100 kozmetik ürünü ele geçirildi. Yüz dolgu işleminde kullanıldığı tespit edilen malzemelere el koyulurken, A.Y. hakkında ise Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Yüz dolgu maddesinin gümrüklenmiş değerinin ise yaklaşık 60 bin lira olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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