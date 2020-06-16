DHA YURT BÜLTENİ - 15 DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki 2 Suriyeli yakalandıOSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosunda yer alan 2 Suriyeli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosundaki 2 Suriyeli yakalandı

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'ın 'savaşçı' kadrosunda yer alan 2 Suriyeli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 'terör örgütü DAEŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, sansasyonel eylemlerin önlenmesi ve Suriye'deki çatışma bölgeleriyle irtibatlı şahısların tespiti' amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonunda, Suriye'de bulundukları sürede DAEŞ'ın 'savaşçı' kadrosunda yer aldıkları saptanan Suriye uyruklu Y.B. ve S.B., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. 2 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğini bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Jandarma personelinin şüphelileri adliyeye çıkartmalarıAdliyeye girişleriAdliye Sarayı tabelasından detay

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi, yakalanıp tutuklandı

Bursa'da 29 ayrı suçtan aranan, 7 ayrı suçtan ise hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan Selim Altın (40) ile 3 ayrı suçtan 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Ali Yentürk (20), yakalanıp, tutuklandı.İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selim Altın ve Ali Yentürk'ün kaldıkları evi tespit etti. Ekipler, adreslere düzenlenen operasyonlarla 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden Selim Altın'ın güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması, dolandırıcılık, hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, hakaret, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, parada sahtecilik ve nafaka hükümlerine uymama gibi 29 ayrı suçtan arandığı, 7 ayrı suçtan da hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunduğu, Ali Yentürk'ün ise parada sahtecilik, tehdit ve gasp gibi 3 ayrı suçtan hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA