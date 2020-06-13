DHA YURT BÜLTENİ - 15

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EŞİNİ ÖLDÜREN KOCANIN APARTMAN DAİRESİNE GİRİŞİ KAMERADABabalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocukları buldu(3)Bursa'da, tartıştığı eşi Serpil Karataş'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra otomobiliyle kaçan Osman Cenk Karataş, Kütahya polisi tarafından Kütahya-Eskişehir...
EŞİNİ ÖLDÜREN KOCANIN APARTMAN DAİRESİNE GİRİŞİ KAMERADA
Babalarının öldürdüğü annelerinin cesedini, oyundan dönen çocukları buldu(3)
Bursa'da, tartıştığı eşi Serpil Karataş'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra otomobiliyle kaçan Osman Cenk Karataş, Kütahya polisi tarafından Kütahya-Eskişehir Karayolu üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Osman Cenk Karataş'ın, cinayeti işlemeden önce, eşi Serpil Karataş'ın yanına gittiği anlara dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde, 16 ACA 914 plakalı kırmızı renkli otomobil ile eşinin oturduğu apartman dairesinin önüne gelen Osman Cenk Karataş'ın, otomobilden indikten sonra apartmana girdiği görülüyor. 13.30 sıralarında apartmana giren Osman Cenk Karataş'ın yaklaşık 20 dakika sonra apartmandan çıkarak, otomobiliyle hızla apartmanın önünden ayrıldığı görülüyor.
Kaynak: DHA