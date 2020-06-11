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PKK'nın 'zindan yapılanması'na operasyon: 22 gözaltı (2)5 TUTUKLAMADiyarbakır ve Erzurum'da, terör örgütü PKK'nın sözde 'zindan yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 11'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 15
11.06.2020 17:02 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:06

PKK'nın 'zindan yapılanması'na operasyon: 22 gözaltı (2)

5 TUTUKLAMA

Diyarbakır ve Erzurum'da, terör örgütü PKK'nın sözde 'zindan yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 11'i, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden H.A., K.Y., M.E.G., M.Ü. ve Ş.H. tutuklanırken, H.K., T.E., Z.K., R.E., F.K., ve A.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DİYARBAKIR

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Otomobile çarpan TIR, yan yattı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda otomobile çarpan TIR, devrilerek, yan yattı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesindeki Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Kent merkezine doğru giden T.C. yönetimindeki 16 HDF 13 plakalı tuğla yüklü TIR, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 34 CJP 166 plakalı otomobile çarptı. Otomobili metrecelerce sürükleyen TIR, devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazada TIR ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle bir süre tek yönden verilen trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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