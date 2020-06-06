DHA YURT BÜLTENİ - 15 Bakanın fotoğrafını paylaştığı kişi: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattımSAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftaki maskeyi gözüne takarak otobüste yolculuk yapan kişinin Hamza Tatlı (27) olduğu ortaya çıktı.

Bakanın fotoğrafını paylaştığı kişi: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım

SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftaki maskeyi gözüne takarak otobüste yolculuk yapan kişinin Hamza Tatlı (27) olduğu ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, 4 Haziran'da sosyal medya hesabından "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile maskeyi gözüne takmış ve otobüste yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaştı. Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından o kişinin Mersin'in Toroslar ilçesinde market işleten 1 çocuk babası Hamza Tatlı olduğu ortaya çıktı. Hamza Tatlı, "Günde 19 saat çalışıyorum ve çok yoruluyorum. Cam kenarında otururken gözüme güneş gelince bir anlık refleksle maskeyle gözünü kapattım. Otobüse binerken maskem ağzımdaydı. Yaptığım doğru bir davranış değil biliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------Hamza Tatlı yolda yürürkenMarketine girerkenMarketin raflarını düzeltirkenMüşteri ile ilgilenirkenHamza Tatlı ile röp.

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Diyarbakır'da 4 sokak karantinaya alındı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesindeki 4 sokak, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmayla, yeni vakaların daha önce karantinaya alınan Serap Güzeli ve Avdallı Mahalleleri'ndeki vakalarla bağlantılı olduğu belirlendi.Bağlar ilçesinin 5 Nisan Mahallesi'ndeki 839'uncu, 851'inci, 852'nci ve 853'üncü sokaklar, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karar doğrultusunda, polis, sokakların giriş- çıkışlarında önlemler aldı. Filyasyon ekipleri de sokaklarda çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar ile yeni vakaların, daha önce karantinaya alınan Kayapınar ilçesine bağlı Serap Güzeli Mahallesi ile Çınar ilçesine bağlı Avdallı Mahallesi'nde görülen vakalarla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Karantinaya alınan 852'nci sokağa yakın bölgede fırın sahibi olan Orhan Sadak, "10 gün öncesine kadar herhangi bir vaka yoktu burada. Serap Güzeli Mahallesi'nde vakaların ortaya çıkmasından sonra burada da vakalar görülmeye başlandı" dedi.

Karantinaya alınan sokaklarda yaşayanların ihtiyaçları, Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri ile Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerince karşılanıyor.

Kaynak: DHA