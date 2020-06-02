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Kars'ta toplu taşıma hattı ihalesi gerginliği KARS'ta, ilki iptal edilen 78 aracın çalışacağı dolmuş hattı ihalesinin yapılacağını öğrenen dolmuşcular, usulsüzlük yapılacağı iddiasıyla belediye binasına yürüdü.

DHA YURT BÜLTENİ - 15
02.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:32

Kars'ta toplu taşıma hattı ihalesi gerginliği

 

KARS'ta, ilki iptal edilen 78 aracın çalışacağı dolmuş hattı ihalesinin yapılacağını öğrenen dolmuşcular, usulsüzlük yapılacağı iddiasıyla belediye binasına yürüdü. Dolmuşcular ile belediye personeli arasındaki gerginliği polis sonlandırdı.HDP'li başkanın görevde olduğu Kars Belediye Başkanlığı tarafından yapılması planlanan toplu taşıma hattı ihalesi gerginliğe neden oldu. Belediye 78 aracın çalışacağı dolmuş hattı için 13 Mart günü ihale yaptı. Daha sonra iptal edilen ihalenin bugün ikinci kez yapılacağını öğrenen dolmuşçular, usulsüzlük yapılacağı iddiasıyla belediye binası önüne yürüdü. Dolmuşçular ile belediye çalışanları arasında gerginlik çıktı. Gerginliğe polis ekipleri müdahale etti.Çevik kuvvetin de destek verdiği polis ekipleri, dolmuşcuları belediye binasından uzaklaştırdı.

Kars Belediye Başkanlığı önünde polis yoğun güvenlik önlemleri alırken, ihale yaşanan gerginlik ile katılımcı olmaması nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: DHA

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