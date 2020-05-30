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HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDIErzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı (4)Erzurum Valiliği, Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde yaşanan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

DHA YURT BÜLTENİ - 15
30.05.2020 18:23 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:23

HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON BAŞLATILDI

Erzurum'da husumetli aileler çatıştı: 5 ölü, 4 yaralı (4)

Erzurum Valiliği, Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde yaşanan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kaçan 2 şüphelinin yakalanması için askeri operasyon başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Olay, Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde Güneş ve Yıldız aileleri arasında meydana gelmiştir. Geçmiş yıllarda aralarında husumet bulunan iki aile fertleri arasında 2 gün önce, 28 Mayıs günü hakaret olayı yaşanmış, taraflar herhangi bir olay meydana gelmeden dağılmışlardır. 30 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30 sıralarında ise Sıddık Güneş, oğlu Sinan Güneş, kardeşi Hasan Güneş ve yeğeni Baki Güneş ile birlikte kendilerine ait traktör ile tarlalarına hayvan gübresi dökmeye giderken, 2 gün önce yaşanan tartışmadan dolayı Sıddık Yıldız ile çocukları Sedrettin Yıldız, Burhanettin Yıldız ve İrfan Yıldız tarafından yaya olarak takip edilmişlerdir. Yıldız ailesi, Köseler Mahallesi'ne 2 kilometre uzaklıkta bulunan Güneş ailesine ait tarlaya gelmiş, tarlada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda her iki taraf birbirine silah çekmiş ve çıkan çatışmada Sıddık Güneş, Sinan Güneş, Hasan Güneş ve Sedrettin Yıldız olay yerinde, Baki Güneş ise hastanede hayatını kaybetmiştir.  Araya giren Mehmet Etik isimli şahıs ise hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış ve Erzurum Atatürk Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Olaya karıştığı tespit edilen İrfan Yıldız ve Burhanettin Yıldız isimli şahısların yakalanması için askeri helikopter destekli operasyon başlatılmıştır. Olay yerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede 3 adet tabanca bulunmuştur."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: Turgay İPEK/ ERZURUM,

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POLİSLERE ATEŞ AÇIP, KAÇTI: 1 POLİS ŞEHİT, VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI - EK 

Diyarbakır Valiliği, 'dur' ihtarında bulunulan A.P.'nin tabancayla açtığı ateşle polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, polis memuruna Allah'tan rahmet dilenirken, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi: "İlimiz Bağlar ilçesi 5 Nisan mahallesinde 30 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00 sıralarında, polis ekibimizin durumundan şüphelenilen 3 şahsa kimlik kontrolü yapmak amacıyla yaklaşması esnasında, şahıslardan birinin tabancayla ateş etmesi sonucu polis memuru meslektaşımız Atakan Arslan yaralanmış ve sevk edildiği hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Saldırının faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik kuvvetlerimiz tarafından operasyonlara başlanılmıştır. Menfur saldırı olayında şehit olan meslektaşımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Polis memurunun şehit olmasına neden olan saldırganın yakalanması için güvenlik güçlerinin hava destekli operasyonu sürüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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