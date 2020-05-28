DHA YURT BÜLTENİ - 15 Koronavirüs testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 15'e yükseldiRİZE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında çay hasadı için özel seyahat izin belgesiyle memleketlerine gelen üreticilerden 8 bin 55'ine test yapıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan çay üreticisi sayısı 15'e yükseldi

RİZE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında çay hasadı için özel seyahat izin belgesiyle memleketlerine gelen üreticilerden 8 bin 55'ine test yapıldı. 15 kişinin testi pozitif çıkarken, temas ettikleri belirlenen 75 kişilik aileleri de karantinaya alındı.

Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat sürüyor. Çay hasadına katılmak için özel seyahat izin belgesi alarak, Rize'ye gelen üreticilere, bahçeye girmeden önce geçirecekleri 1 haftalık ev izolasyonu sürecinde 'Covid-19' testi yapıldı. 3'erli gruplar halinde dolaşan 350 kişilik sağlık ekibi, Rize'de 11 ilçe ve il merkezi dahil 207 mahalle ve 347 köyde tarama yaparak, 8 bin 55 test gerçekleştirdi. Numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı'na gönderildi. 15 kişinin testi pozitif çıkarken, temas ettikleri belirlenen 75 kişilik aileleri de karantinaya alındı.

Rize Sağlık Müdürlüğü ekipleri 2 bin çay üreticisine daha koronavirüs testi yapacağı öğrenildi.

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RİZE - DHA

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Ortağını iş yerinde öldürüp, polisin gelmesini bekledi

KONYA'da halı yıkama atölyesinin ortakları aralarında yaşanan alacak tartışması sonrası çıkan kavgada Yusuf Öztürk (36), ortağı Halil Ağralı (39) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay yerinde bekleyen Ağralı, polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir halı yıkama atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında, iş yerinden kaynaklı alacak meselesi bulunan ortaklardan Halil Ağralı atölyeye gelerek ortağı Yusuf Öztürk ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ağralı belinden çıkardığı tabancayla ortağı Yusuf Öztürk'e peş peşe ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçmayarak atölyenin önünde bekleyen Ağralı, ihbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Yusuf Öztürk'ün cesedi otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırılırken, zanlı Ağralı emniyete götürüldü.

(Görüntü dökümü:

--------------------------------Olay yerinden görüntüler-Polisin inceleme yapması-Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi-Detaylar Haber -Kamera: Adem YILDIZ/KONYA,)

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Refüje çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı BALIKESİR'in Havran ilçesince yağış nedeniyle kayganlaşan yolda refüje çarpan çift kabin arazi aracındaki 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'den Edremit yönüne giden 55 LM 114 plakalı çift kabin arazi aracı, sürücüsü M.B., Hamas Çakılı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç refüje çarparak karşı şeride geçti. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleriyle, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.B.ve Ş.B. Havran Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yolda güvenlik önlemleri alan jandarma 2 şeritli yolun tek şeridinden trafik akışını sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler-Arcın çekiciye konulmasıHaber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN(Balıkesir),

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Kaldırıma çıkan otomobil, önce anne ve çocuğuna ardından işyerine çarptı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, el freni çekilmeden park edilen otomobil, yokuş aşağı yaklaşık 150 metre sürücüsüz olarak hareket etti, önce kaldırımda yürüyen anne ve kızına ardından da bir işyerine çarparak durabildi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay bugün saat 15.00 sıralarında Feslikan Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde sürücüsü tarafından el freni çekilmeden park edilen 20 FF 082 plakalı otomobil, yokuş aşağı kendi kendine hareket etti. Yaklaşık 150 metre sürücüsüz ilerleyen otomobil, kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptıktan sonra cep telefonu satışı yapan işyerinin vitrinine çarparak durabildi. Kaldırıma çıkan otomobil anne ile kızına çarpma anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çevredekiler otomobili, iterek, bulunduğu yerden kaldırıp, daha güvenli bir yere götürdü.Kazayı yara almadan atlatan ancak büyük şok yaşayan anne ve kızına ilk müdahaleyi esnaflar yaptı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü-Vatandaşların otomobili iterek daha güveli yere çekmeleri-Olay yerinden görüntü-Caddeden ve camı vitrini kırılan işyerinden görüntü-Bir görü tanığının olayı anlatmasıHaber-Kamera : Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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NASA'da çalışan bilim insanından ışık süzmeleri yorumu: Futbol topu büyüklüğünde olursa tehlike yaratır

TÜRKİYE'nin özellikle Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi heyecan yarattı. NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmalar yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Fabrizio Pinto, meteor olayının ülkemizde ve dünyamızda sıklıkla görüldüğünü söyledi. Görülen meteorların büyük çapta olduğunu tahmin eden Pinto, "Yine de bunlar neredeyse bir kum tanesi büyüklüğündeler dolayısıyla herhangi bir tehlike yok. Eğer meteor bir futbol topu büyüklüğünde olursa hızlı bir şekilde çarpabilir ve yeryüzündeki insanlar zarar görebilir" dedi.Bugün saat 20.30 sıralarında yurdun Doğu, Güneydoğu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde gökyüzünü aydınlatan ve bir kaç saniye süren ışık hüzmesi heyecan yarattı. Özellikle Artvin, Rize, Trabzon, Kars, Erzincan, Ardahan, Muş, Bingöl, Iğdır, Erzurum ve Diyarbakır'a yakın bazı bölgelerde gökyüzü bir anda ışık hüzmesi ile aydınlandı. Birçok kişinin şimşek çakması olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla bir anda gündeme oturdu. Işık hüzmesi ile ilgili birçok yorum yapılırken, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünalan, bu olayın meteor olduğunu ifade etti.'NORMAL IŞIK HÜZMELERİNDEN FAZLA VE BÜYÜK'Öte yandan NASA'da yörüngesel mekanik alanında çalışmalar yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Fabrizio Pinto ise, bu tarz meteor olayının ülkemizde ve dünyamızda sıklıkla görüldüğünü söyledi. Görülen meteorların büyük çapta olduğunu tahmin eden Pinto, "Her zaman bu şekilde ışık süzmelerini görürüz ancak bu seferkiler normal ışık hüzmelerinden fazla ve büyük. Yine de bunlar neredeyse bir kum tanesi büyüklüğündeler dolayısıyla herhangi bir tehlike yok. Eğer meteor bir futbol topu büyüklüğünde olursa hızlı bir şekilde çarpabilir ve yeryüzündeki insanlar zarar görebilir" dedi.'NORMALDE GÖRÜLENLERDEN ÇOK DAHA BÜYÜKTÜ'Işık huzmelerinin yeryüzünde yapılan incelemeler sonucunda meteor olup olmadığının anlaşılabileceğini ifade eden Pinto, "Yere baktığımız zaman bazı partiküller ve parçalar görebiliriz. Bu şekilde bu ışık hüzmelerinin gerçekte bir meteor olup olmadığını anlayabiliriz. Bu en iyi analiz yöntemidir. Görünen parçalara baktığımızda neredeyse kum tanesi boyutunda olduğunu biliyoruz ancak şunu söyleyebilirim ki bu meteorlar normalde görülenlerden çok daha büyüktü. Daha önce gördüklerimiz okyanuslara veya başka noktalara düşüyordu ancak bu seferkiler ülkemizde birbirine yakın noktalara sık şekilde düştü. Eğer gündüz gerçekleşmiş olsaydı, yine bu kadar net göremeyecektik. Şuanda görmüş olmamız bir şans" diye konuştu.'TAHMİN EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİL'Öte yandan buna benzer meteorların yeryüzüne düşüp düşmeyeceğinin tahmin edilemeyeceğini belirten Pinto, "Önceden bir meteorun tahmin edilmesi mümkün değildir. Dünyanın milyonlarca kilometre uzağında olduğu için kesinlikle tahmin edilebilir değil. Videoları gördüğümde hızı, ışığı, açı ve rengi bakımından roket ve meteora benzediğini gördüm ve bu özellikleri dolayısıyla kesinlikle uzaydan gelen bir parça olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Fabrizio Pinto ile röp.-Fabrizio Pinto ve teleskop görüntüleri

Haber: Hande NAYMAN - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Elazığ'da koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 60 oldu

ELAZIĞ'da, tedavisinin ardından alkışlarla taburcu edilen Ethem Selçuk (56) ile birlikte, kentte koronavirüse yakalanıp, iyileşen hasta sayısı 60 oldu.

Koronavirüsle mücadelede ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da hastalar iyileşmeye devam ediyor. Kentte hastalığa yakalanıp, taburcu edilen hasta sayısı Fırat Üniversitesi Hastanesi Pandemi Bölümü'ndeki tedavisi tamamlanan Ethem Selçuk ile 60 oldu. Selçuk, hastane personeli tarafından Sezen Aksu'nun 'Olmaz olsun' şarkısı eşliğinde alkışlarla uğurlandı.

Kaynak: DHA