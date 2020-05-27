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Uludağ'da kar yağışı başladıKış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle kar yağışı başladı.

DHA YURT BÜLTENİ - 15
27.05.2020 19:40 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:40

Uludağ'da kar yağışı başladı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle kar yağışı başladı.

Türkiye'nin en önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ'da bu yıl sezon, koronavirüs tedbirleri nedeniyle erken kapandı. Sessiz kalan Uludağ'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Etkisini artıran kar yağışı, Uludağ'ı beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ'da hava sıcaklığı sıfır olarak ölçülürken, gece de kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Görüntü dökümü;

-Kar yağışından detaylarHaber: Mehmet İNAN/BURSA,, Kamera: BURSA,

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Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, 2 araç da hasar gördü MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Otomobil yangında kullanılamaz hale gelirken, alevler park halindeki 2 otomobilde de hasara neden oldu.

Şehzadeler ilçesinde, saat 16.00 sıralarında Fatih Savaşır'ın (30) kullandığı 45 AAH 179 plakalı otomobilden, Şehitler Mahallesi 716 Sokak'ta seyir halindeyken bir anda alevler yükselmeye başladı. Otomobil sürücüsü Savaşır, araçtan inerek canını kurtarırken, göstergelerin bulunduğu konsol kısmındaki elektrik aksamından çıkan yangın kısa sürede büyüyüp, tüm otomobili sardı. Alevler, park halindeki 35 DTB 77 ve 35 NA 271 plakalı otomobillere de zarar verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak yangını söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Alev topuna dönen otomobilin görüntüsü-İtfaiyenin müdahalesinden görüntü-Alev sıçrayan araçlardan görüntü-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Sokak köpeğini tabancayla öldürdü, kovalamaca sonucu yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Kütahya'da otomobilden sokak köpeğine ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli Mehmet Ali Yatır, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan diğer şüpheliler H.D., U.G. ve H.D. ise savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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