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Kayseri'de şehit aileleri, şehitliği ziyaret etti KAYSERİ'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret ederek dua etti.

DHA YURT BÜLTENİ - 15
23.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:20

Kayseri'de şehit aileleri, şehitliği ziyaret etti

 

KAYSERİ'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Kayseri'de şehit aileleri, arife günü nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Kartal Şehitliği'ne geldi. Şehit aileleri, burada Kuran-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehitlerin mezarlarını temizleyerek su döken yakınları, zaman zaman hüzünlü anlar yaşadı. İl Müftülüğü tarafından şehitlikte görevlendirilen imamlar da şehit ailelerinin ziyaretlerine eşlik ederek Kuran-ı Kerim okuyup dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Kayseri Kartal Şehitliğinden görüntü-Şehitlikte dua eden ailelerden görüntü-Şehitlikte mezar temizliği yapan ailelerden görüntü-Diğer görüntüler

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR/KAYSERİ, -

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TIR'ın taşıdığı otomobillerde 144 litre sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçti

BOLU'da, durdurulan TIR'ın taşıdığı 3 otomobilin akaryakıt depolarında 13 milyon lira değerinde 144 litre sıvılaştırılmış metamfetamin ele geçirildi. Bu miktarın bugüne kadar ele geçirilen en büyük sıvılaştırılmış metamfetamin miktarı olduğu belirtildi.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu bir TIR'ı durdurdu. Ekipler, narkotik köpekleriyle TIR'da arama yaptı. Arama sırasında köpekler, TIR'ın dorsesinde yüklü 3 otomobilin akaryakıt depolarına tepki verdi. Bunun üzerine araçların depoları söküldü. Depolarda, toplam 144 litre sıvılaştırılmış metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili TIR şoförü gözaltına alındı.

Bu miktarın bugüne kadar ele geçirilen en büyük sıvılaştırılmış metamfetamin miktarı olduğu belirtildi. 

Bu arada operasyon anı, jandarma tarafından kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Operasyon anları

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Kısıtlama tatlı satışını etkiledi

Kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkmayan Antalyalılar tatlı almadı. 

Tatlıcılar bu yıl siparişlerinin yüzde 70 oranında düştüğünü söyledi.

Koronavirüs nedeniyle bu yıl ilk defa Ramazan Bayramı 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessiz ve sakin geçirilecek. Her bayramın olmazsa olmazlarından tatlı hazırlıkları da bu yıl büyük oranda düştü. Kent merkezindeki baklava, börek ve pasta çeşitleri imal eden tatlıcılar her yıl büyük bir titizlikle yaptıkları bayram hazırlıklarını bu yıl yapamadıkları gibi aldıkları siparişlerin birçoğu da iptal edildi. 2 bin tepsi baklava siparişi iptal edilen işletmeler olduğu gibi bu yıl hiç sipariş alamadığı gibi imal ettiği baklavaları ve tatlıları elinde kalan işletmelerin de olduğu öğrenildi.

Vatandaşların 3 günlük Ramazan Bayramı süresince kısıtlamaya uyarak evlerinde kalacağı için tatlı ihtiyaçlarının da olmayacağını kaydeden ve bu nedenle işlerinin büyük oranda düştüğünü belirten Antalya Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kerim Üre, "Geçen yılın Ramazan Bayramı'na göre işlerimiz yüzde 70 oranında düştü. Tüketiciye hak veriyoruz dışarı çıkılmayınca tatlı almak istemiyorlar. Davetler olmayacak, bayramlaşma olmayacak. O nedenle birçok siparişimiz iptal edildi. Artık tüm ümidimizi Kurban Bayramı'na saklıyoruz" dedi.

Bu bayram fıstıklı baklavanın kilogram fiyatı 70 liradan alıcı bulurken cevizli baklavanın ise 30- 40 lira arasında vitrine çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Tatlılardan detaylarTatlının çatalla ve bıçakla tepsiden çıkarılma görüntüsüTatlıya şerbet dökülme anı ve detaylarKerim Üre Röp.

HABER: Alparslan ÇINAR -KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Mezarlıklarda sessizlik

Antalya'da her bayram öncesi yoğunluk yaşanan mezarlıklar, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu bayram sessiz kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram öncesi yapılan mezarlık ziyaretleri bu bayram yapılamadı. Her bayram öncesi ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı'nda ve Antalya Garnizon Şehitliği'nde sessizlik hakim. Şehitlikteki mezarlara sabah saatlerinde gelen askeri erkan tarafından karanfil bırakıldı. Şehitlikte görevli bir er ise mezarlığı temizledi ve çiçeklerini suladı.

Bayramın ilk günü şehit yakınları, mezarlıklardaki şehit mezarlarını ziyaret edebilecek. Valilik, aracı olmayan şehit yakınlarına ulaşım desteği verecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Şehitlikten detaylarMezarların üzerine bırakılan karanfil görüntüsüÇevreden detaylarTemizlik yapan askerden görüntüler

HABER -KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,  

=============Çatı katındaki evinde düşüp mahsur kaldı

Antalya'da, yaşadığı 3 katlı iş hanının çatı katında  düşüp, mahsur kalan Hayrettin Arın (70), polis, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Elmanı Mahallesi 13 Sokak'taki 3 katlı iş hanının çatı katında yalnız yaşayan Hayrettin Arın, öğe saatlerinde dengesini kaybedip düştü. Düştüğü yerden kalkamayan Arın'ı sesini duyan komşuları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı katın kapısı açılmayınca da itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Gelen itfaiye ekipleri merdiven ile çatı katına girdi. Ardından da kapıyı açarak, sağlık ekibinin içeri girmesini sağladı. Yaşlı adam, sedye ile 3'üncü kattan indirilip, ambulansa Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedaviye alınan Hayrettin Arın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Komşuları Arın'ın sürekli alkol alıp, bağırarak, şarkı söylediğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Ambulans İtfaiye ve polis araçlarının görüntüsüPolis ve itfaiye erinin itfaiye sepeti ile çatıya çıkmalarıSağlık ekibinin binaya girişiEkiplerin evde mahsur kalan şahsı sedye ile çıkartıp ambulansa taşımalarıAmbulansın hastaneye gidişiDetaylar

HABER: Bülent TATOĞULLARI -KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Sivas'ta kısıtlamanın ilk gününde sessizlik (2)

SESSİZLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan cadde ve sokaklar havadan drone ile görüntülendi. Havadan görüntülenen Sivas Cumhuriyet Meydanı ile İnönü Bulvarı'nda cadde ve sokaklardaki boşluklar dikkat çekti. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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