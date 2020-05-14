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Zonguldak'ta 3 yeni vaka tespit edildi ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş'ın, 11 Mayıs günü ilk defa yeni vaka ve vefat görülmediğini açıkladığı kentte, son 3 günde 3 yeni vaka tespit edildi.

DHA YURT BÜLTENİ - 15
14.05.2020 18:13 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:13

Zonguldak'ta 3 yeni vaka tespit edildi 

ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş'ın, 11 Mayıs günü ilk defa yeni vaka ve vefat görülmediğini açıkladığı kentte, son 3 günde 3 yeni vaka tespit edildi.

Büyükşehirler ile birlikte seyahat kısıtlaması ve sokağa çıkma yasağı uygulanan Zonguldak'ta, ilk defa 11 Mayıs günü, yeni vaka ve vefat görülmedi. Bu gelişmenin Vali Erdoğan Bektaş tarafından açıklanmasından sonra ise 3 yeni vaka tespit edildi. Kentte 750 olan vakaya sayısı 3 günde 3 kişi artarak 753'e yükseldi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, son 3 günde koronavirüse bağlı ölüm yaşanmadığını bildirdi.Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa'da ise zaman zaman yoğunluk yaşanmaya devam ediyor. Polis ekipleri, acil işi olmayanları evlerinden çıkmamaları yönünde uyarmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Zonguldak drone görüntüsü-Kent merkezinden detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK

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Ormanda yanan otları söndürmek isterken dumandan etkilendiler

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde, ormanlık alanda kuruyan otların tutuşması sonucu çıkan yangını söndürmek isteyen köylüler dumandan etkilendi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi dumandan etkilenen 7 kişiye oksijen desteği sağlarken, bir sağlık görevlisi ise yangınının söndürülmesine yardım etti.Öğleden sonra Gümüşova Yeni Mahalle Küme evleri mevkiinde ormanlık alanda kuruyan otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Sakarya'nın Hendek ilçesine sınır olan bölgedeki ormanlık alanda dumanları gören köylüler küreklerle yangına müdahale etti. Büyümeye başlayan yangının dağılmaması için çaba harcayan köylülerden 7'si dumandan etkilendi. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri ormanlık alana ambulans çıkmayınca yaklaşık 10 kilometre yürüyerek dumandan etkilenenlere oksijen desteği sağladı. 3 kişilik 112 Acil Sağlık ekibinden 2 kişi dumandan etkilenenlere müdahale ederken, 1 kişi ise köylülerle birlikte yangına müdahale etti. Yangın köylülerin çalışmasıyla söndürüldü. Köylüler dumanı görünce yanan alana geldiklerini ifade ederek, kendi imkanlarıyla söndürdüklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ112 acil sağlık ekiplerinin yürürken görüntüsü112 ekiplerinin oksijen verirken görüntüsü112 ekiplerinin yangına müdahale görüntüsüYanan alandan görüntüKöylüler ile röp, detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Yardım bahanesi ile yaşlı kadının parasını çalan şüpheliler yakalandı

TOKAT'ta belediyeden yardım amaçlı geldiklerini belirterek kandırdıkları E.Ç.(83) adlı kadının sakladığı 2 bin lirayı çalan 2 şüpheli, polis ekibinin takibiyle yakalandı.

Tokat'ta kent merkezinde Kabei Mescit Mahallesi'nde yaşayan E.Ç.'nin evine giden S.S., belediyeden yardım için geldiğini belirtti. Yetkililerin kontrol için geleceğini belirterek kadından varsa parası ve altınlarını saklamasını istedi. Bunun üzerine yaşlı kadın evinde bulun 2 bin lirayı şüphelinin yanında odunluğa sakladı. Yaşlı kadının dalgınlığından yararlanan şüpheli, 2 bin lirayı kadının koyduğu yerden alarak kendisini bekleyen araçtaki arkadaşıyla birlikte kaçtı. Paranın çalındığını fark eden yaşlı kadın durumu polis ekiplerine haber verdi. Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelilerin kiralık araçla Sivas istikametine gittiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde durdurulan araçtaki Ü.B. ve S.S. gözaltına alınarak Tokat'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin aynı yöntemle Bilecik, Burdur, Malatya, Sivas'ta da hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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