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DHA YURT BÜLTENİ - 15
11.05.2020 15:28 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:28

HDP önündeki anneler ile Almanya'da eylem yapan anneden dayanışma mesajı DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen anneler, Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından 2019 yılının kasım ayında kaçırılan Nilüfer T'nin (20), annesi Maide T.

HDP önündeki anneler ile Almanya'da eylem yapan anneden dayanışma mesajı

 DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen anneler, Almanya'da, terör örgütü PKK tarafından 2019 yılının kasım ayında kaçırılan Nilüfer T'nin (20), annesi Maide T. ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirdi. Duygusal anların yaşandığı konuşmada, birbirlerine destek olan anneler gözyaşlarını tutamadı.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

HDP Diyarbakır il binası önündeki eylemlerinin 252'nci gününde çocuklarının bulunmasını isteyen anneler, terör örgütü PKK tarafından Almanya'da kaçırılan kızı Nilüfer için Federal Meclisi'nin önünde eylem yapan Maide T. ile görüntülü bir konuşma gerçekleştirdiler. Van'da, 5 yıl önce lise öğrencisiyken kaçırılan oğlu Baran (21) için eylemini sürdüren Solmaz Örünç, görüntülü konuşmada Maide T.'nin anneler gününü kutlayarak aynı acıyı paylaştıklarını söyledi.

ANNELER, GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Diyarbakır annelerini gören Maide T. gözyaşlarına hakim olamadı. Anneler Günü'nü 'Kızım beni arar diye bekleyerek geçirdim' diyen Maide T.,  şöyle konuştu:

"Allah hiçbir anneyi evladıyla sınamasın, hiçbir anneye acılar yaşatmasın, çok zor bir durum. İnşallah hepimizin acıları son bulur. Hiçbir annenin ciğerinin yanmasını istemiyorum. Bu acıyı tarif etmek çok zor. Benim artık organlarım çürüdü, o kadar çok üzülüyorum. Anneler Günü aynı zamanda benim doğum günümdü. Dedim belki kızım hem doğum günüm hem de Anneler Günü diye beni arar. Bekledim, aramadı."

'EVLATLARIMIZI GERİ ALACAĞIZ, BİZ KANACAĞIZ'

Solmaz Örünç ise, "İnşallah evlatlarımızı geri alacağız, çocuklarımızı onların elinden kurtaracağız ve biz kanacağız" dedi. 

Diğer anneler de telefonu alarak tek tek Maide T. ile konuşup karşılıklı birbirlerine destek olduklarını söylediler. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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