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DHA YURT BÜLTENİ - 15

DHA YURT BÜLTENİ - 15
06.05.2020 16:42 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:42

43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de polisten denetim ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de polis, kent giriş ve çıkışlarında sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de polisten denetim

 

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de polis, kent giriş ve çıkışlarında sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Sağlık ekiplerince ateşi ölçülen sürücülere maske de dağıtıldı.Kırıkkale'de, İl Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koronavirüs salgını ve Trafik Haftası nedeniyle kente giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Uygulama noktasında durdurulan sürücüler, kurallara uyulması konusunda uyarıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşi ölçülen sürücülere, maske de dağıtıldı. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki denetimlere katılan Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, seyahat halindeki kişilere, acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.'TRAFİK KURALLARINI AKLIMIZDAN ÇIKARMIYORUZ'Vali Sezer, hem Trafik Haftası hem de koronavirüs tedbirler kapsamında uygulama gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Burası 43 ilin geçiş noktası olan bizim kontrol noktamız. Burada koronavirüs tedbirleri dolayısıyla hem trafik uygulaması hem de sağlık ekiplerimiz tarafından sağlık taraması yapılıyor, ilimize giren ve ilimizden çıkan yolculara yönelik. Biz evlerde duruyoruz ama trafik kurallarını da aklımızdan çıkarmadan gideceğimiz yerlere sağlıklı bir şekilde gitmemiz gerekiyor. Trafik kurallarını hiçbir şekilde aklımızdan çıkarmıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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Antalya Muratpaşa'da berber ve kuaförler dezenfekte ediliyor

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi, pazartesi yeniden müşteri almaya hazırlanan berber ve kuaför salonlarının dezenfektesine başladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Pazartesi itibarıyla bu çalışmayı tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapanan berber ve kuaförler, pazartesi itibarıyla yepyeni bir çalışma düzeni içinde ilk müşterilerini almaya hazırlanıyor. Muratpaşa Belediyesi de ilçedeki 1200 berber ve kuaför salonunun dezenfekte işlemine başladı.Başkan Uysal, Muratpaşa'da yaklaşık 1200 berber, kuaför ve güzellik salonu bulunduğunu ifade etti. Bu işyerlerinin 11 Mayıs Pazartesi günü açılacağının ilan edilmesinin ardından çalışmaya başladıklarını belirten Başkan Uysal, "İşyerlerini bölge bölge gruplandırıp dezenfekte işlemi için randevu vermeye başladık. Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Odası ve Antalya Berberler Odası'yla koordineli bir şekilde bu çalışmayı pazartesi itibarıyla tamamlamayı hedefliyoruz. Esnafımızdan tek isteğimiz, kendisine iletilen saatte işyerini açık tutması" diye konuştu.

Başkan Uysal, bu süreçte, çeşitli nedenlerle dezenfekte işlemi için işyerini açamayan berber ve kuaförlerin Muratpaşa Belediyesi'ne Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezi üzerinden ulaşmasını istedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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