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DHA YURT BÜLTENİ-15

DHA YURT BÜLTENİ-15
30.04.2020 16:24 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:24

KÜFÜR EDİLDİĞİ İDDİASIYLA KATİL OLDU; 'GÖRMEMİŞİM' DEDİOğullarının küfür ettiği iddiasıyla ateş açtı: Anne öldü, baba ağır yaralı-2Samsun'da oğullarının kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Huriye Karadeniz'i pompalı tüfekle öldüren, Sabri Karadeniz'i ise ağır yaralayan Sultan K.

KÜFÜR EDİLDİĞİ İDDİASIYLA KATİL OLDU; 'GÖRMEMİŞİM' DEDİ

Oğullarının küfür ettiği iddiasıyla ateş açtı: Anne öldü, baba ağır yaralı-2

Samsun'da oğullarının kendisine küfür ettiğini iddia ettiği Huriye Karadeniz'i pompalı tüfekle öldüren, Sabri Karadeniz'i ise ağır yaralayan Sultan K.'nin (66), polise verdiği ifadesinde, "Kadının vurulduğunu sonradan öğrendim. O sırada onu görmemiştim. Çocukları bana küfür etti" dediği öğrenildi. Sultan K. polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

- Şüphelinin adliyeye getirilişi

Haber-Kamera: Tayfur KARA/SAMSUN,

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Koronavirüsü yenen sağlık çalışanına karşılama

UŞAK'ın Banaz Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı 42 yaşındaki Mehmet Ceylan, koronavirüsü yenerek görevine geri döndü.

Banaz Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Mehmet Ceylan, bir süre önce, kovid-19 hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada yapılan test sonucu pozitif çıkan Ceylan, tedaviye alındı. Yaklaşık 2 hafta süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Ceylan, 14 günlük karantina süreci için evine gönderildi. 14 günlük karantina sürecinin sonunda test sonuçları negatif çıkan Ceylan, Banaz Devlet Hastanesindeki görevine döndüğü ilk günde mesai arkadaşları tarafından karşılandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mehmet Ceylan'ı alkışlayarak karşılamasından görüntü

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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Kayseri'de sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yoğunluğu KAYSERİ'de 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi kent merkezinde alışveriş yoğunluğu yaşandı. 

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 3 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanacağı 31 kentten biri olan Kayseri'de, yasak öncesi hareketlilik yaşandı. Çok sayıda vatandaş alışveriş için marketlere akın ederken, Kapalı Çarşı, Sivas Caddesi, Millet Caddesi ve Cumhuriyet Meydanında  yoğunluk oluştu. Banka işlemlerini de son güne bırakan vatandaşların, uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. Polisler ve bekçiler, vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda sık sık anonslar yaparak uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Banka kuyruğundan görüntüKent merkezindeki vatandaşlardan görüntü Kapalı Çarşı'dan görüntüCumhuriyet Meydanından görüntüAraç trafiği görüntüGenel ve detay görüntüler 

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

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Antalya'da yağmur altında 1 Mayıs kutlaması

ANTALYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bir gün önce yağmur altında kutlandı.Koronavirüs önlemleri kapsamında 1 Mayıs'tan itibaren 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi dolayısıyla Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bir gün önce kutlandı. Kazım Özalp Caddesi'nde bir araya gelen çeşitli sendika ve sivil toplum örgütleri üyeleri, yağmur altında açıklama yaptı. Polis, sosyal mesafeyi korumaları yönünde hatırlatmada bulundu. Açıklamanın ardından 'Yaşasın 1 Mayıs' sloganları atan kalabalık, daha sonra dağıldı.  

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Toplanan işçiler Polisin işçileri uyarması Sosyal mesafede duran işçilerGenel detaylarHaber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde sağanak yağış

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde  etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde sağanak etkili olurken, yaşamı olumsuz etkiledi. Çerkezköy'de şiddetli yağmur nedeniyle bazı evler ile apartmanların bahçelerini su bastı. Vatandaşlar suların içeriye girmesini önlemek için çaba harcadı. Çerkezköy'de vatandaşlar sağanak karşısında zor anlar yaşadı. Sağanak nedeniyle ilçenin trafik yoğunlunun en fazla olduğu caddelerinden birisi olan Atatürk Caddesi viyadük girişi ile Hükümet Caddesi'nin bir bölümü ile bazı sokaklar göle dönerken, sürücülerde zaman zaman zor anlar yaşadı. Polis ve zabıta ekipleri su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte zorlanan sürücülere herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Yağmur yağışı-Suyla kaplı caddeler-Caddelerle ilerlemeye çalışan araçlar-Vatandaşlardan detaylar-Su basan sokaklar-Araçların geçişi-DetaylarHaber-Kamera: Onur KAYA-Şenol AKSOY/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),- 

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Suudi Arabistan'dan getirilen 168 kişi, Mersin'de karantinaya alındı

SUUDİ Arabistan'da yaşayan 168 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek, Mersin'deki KYK yurdunda 14 gün karantinaya alındı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan yurt dışından tahliye çalışması kapsamında, Suudi Arabistan'da yaşayan 168 Türk vatandaşını taşıyan uçak, Adana Havalimanı'na indi. Uçağa giren sağlık ekipleri, yolcuları sağlık kontrolünden geçirdi. Pasaport kontrolü yapılan yolcuların valizleri dezenfekte edildi. İşlemleri tamamlanan 168 kişi, otobüslerle 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Mersin'deki KYK yurduna götürülerek, odalarına yerleştirildi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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