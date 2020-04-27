DHA YURT BÜLTENİ - 15 Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (5)GÖZALTINA ALINDITrabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan İ.A. (35) gözaltına alındı.

Hasta yakınları, kadın doktoru oksijen tüpü ile kovalayıp, yaraladı (5)

GÖZALTINA ALINDI

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde doktor Esra Ersöz Genç'e saldırıp, oksijen tüpüyle kovalayan İ.A. (35) gözaltına alındı. Saldırıdan sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan İ.A. ile adı açıklanmayan bir yakını hakkında bugün yeniden gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.A. ve yakınını Sürmene ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------Şüphelinin hastaneden çıkarılması

Haber-Kamera: Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR TRABZON-

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Sivas'ta taburcu olan koronavirüs hastası sayısı 111 oldu

SİVAS'ta Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde bugüne kadar koronavirüs tedavisi tamamlanan 111 kişi taburcu edildi. 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören Ş.G. (79) sağlık çalışanlarının alkışlarıyla servise alındı.

Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 111 kişinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiğini açıkladı. Vali Ayhan, "Aldığımız tedbirler, gösterdiğiniz hassasiyet tabloya yansıyor. Sağlıkçılarımızın yoğun gayreti neticesinde, bugün itibarıyla 111'inci hastamızı taburcu ettik. Böylece taburcu edilen hasta sayımız, tedavi edilen hasta sayımızı geçti" dedi.

Öte yandan 12 Nisan'da koronavirüs teşhisi konulan ve 10 gündür Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde yoğun bakımda tedavi gören Ş.G. sağlık çalışanlarının alkışlarıyla yoğun bakımdan servise alındı. Yaşlı adamın eşinin ve oğlunun da koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Kaynak: DHA