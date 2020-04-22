DHA YURT BÜLTENİ - 15 Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: İstanbul'da 300 gram Ramazan pidesi 3 TL'ye satılacakTÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında fırınlarda özel pide üretiminin yasaklandığını ve iftara 2 saat kala üretimlerin duracağını söyledi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı: İstanbul'da 300 gram Ramazan pidesi 3 TL'ye satılacak

TÜRKİYE Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında fırınlarda özel pide üretiminin yasaklandığını ve iftara 2 saat kala üretimlerin duracağını söyledi. Pide fiyatlarını da açıklayan Balcı, İstanbul'da 350 gram Ramazan pidesinin 3 TL'den, Ankara'da ise 275 gram pidenin 2,5 TL'den satışa sunulacağını söyledi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin İzmit'te bulunan sosyal tesislerinde basın toplantısı düzenledi. İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayınlanan genelge ile Ramazan ayı içerisinde fırınlara bazı kısıtlamalar getirildiğini söyleyen Balcı, etli, kıymalı, kuşbaşılı gibi özel pide üretimlerinin yasaklandığını duyurdu. Bakanlığın fırın önlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla iftardan 2 saat önce üretimin durdurulması yönünde karar aldığını söyleyen Balcı, Ramazan pidesi fiyatlarını da açıkladı.

"TEK BİR VATANDAŞIMIZA EKMEK ARATTIRMADIK" Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında büyük çaba gösteren fırıncı esnafına teşekkür eden Balcı, "10 Nisan gecesi itibariyle sokağa çıkma yasağı ile birlikte hafta sonu uygulamasında fırınlarda almamız gereken tedbirler, ilk haftadan itibaren alınmıştır. Daha sonraki haftada bunun daha düzenli olması için konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığımız 16 Nisan'da genelge yaptı. Bu genelge doğrultusunda tüm odalarımız, federasyonumuz ve fırınlarımız geçtiğimiz hafta sonu uygulamasını buna göre gerçekleştirdi. Bu genelgede özellikle, bir ilçedeki işletme sahiplerinin o ilçelerdeki fırın olmayan bölgelerde ekmek dağıtımı gerçekleştirmesi gerektiği vurgulanmıştı. Fırınlarımıza yakın mesafelerde yaşayan vatandaşlarımız gelip ekmek alma imkanına sahip olacaklardı. Allah'a şükürler olsun bu geçtiğimiz 2 hafta içerisinde tek bir vatandaşımıza ekmek arattırmadık, ekmeksiz bırakmadık. İlk gün, 10 Nisan gecesi, 'Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren bir durum yok' dedik ve bunu da gerçekleştirdik. Bu uygulamadan dolayı gerekli düzenlemeyi yapan İçişleri Bakanlığımıza, fırıncı esnafımıza ve fırın çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bugüne kadar göstermiş oldukları hassasiyeti, özellikle ramazan ayında ve bundan sonra da göstermelerini temenni ediyorum. Bugüne kadar gelen genelgeler doğrultusunda çalışmalarımızı yaptık. Bugünden sonra da aynı şekilde devam edeceğiz" dedi. "İZİN BELGESİNDE YAZAN BÖLGENİN DIŞINA ÇIKMAMALILAR" Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sokak sokak gezerek ekmek satışı yapan fırıncıları uyaran Balcı, "En son 16 nisanda yayınlanan genelge gereği bir ilçede dağıtım yapan işletme sahibi diğer ilçede dağıtım yapamamaktadır. Genelge bunu gerektiriyor. Bu şekilde dağıtım yapan işletme sahiplere izinsiz dağıtım yapan kişi gibi işlem yapıldı ve yapılacaktır. Bunun altını çizmek istiyorum. Fırıncı esnafımızın mağdur olmaması için izin belgesinde yazan çalışma bölgesinin dışına çıkmaması gerekiyor. İzin belgesi olmayan hiçbir aracın dağıtım yapmaması gerekiyor." diye konuştu. ÖZEL PİDE SİPARİŞİ VERİLMESİ YASAKLANDI İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yeni genelge ile bir takım yeni önlemler alındığına dikkat çeken Balcı, şu açıklamada bulundu: "Bakanlığımızın dün akşam yayınladığı genelge doğrultusunda, özellikle Ramazan ayında Ramazan pidesinde yapılacak uygulamada, vatandaşımızın iftara yakın saatte fırın önlerinde kuyruk oluşturmaması için bir çok önlem aldı. Bunların en başında gelen iki konu var. Vatandaşlarımızın özellikle kıymalı, etli, kuşbaşılı gibi özel pide siparişi vermesi yasaklanmıştır. Yani özel pide yapma siparişleri gerçekleşmeyecektir. Bu fırınlardaki yoğunluğu önlemiş olacak. Diğer bir konu, iftara 2 saat kala fırınlarımızda üretim durmuş olacak. Yani, iftar saatine 2 saat kala fırınlarda pide veya ekmek pişirme işlemi gerçekleşmeyecek. Fakat satışlar devam edecek. Bunun yanlış anlaşılmaması gerekir. Satışlarda bir sıkıntı yok. Satışlarımız devam edecek. Üretim 2 saat önceden son bulmuş olacak. Bu da fırının önündeki kuyruğun, yani vatandaş yoğunluğunun önlenmesini sağlayacaktır. Hazır olan pide ve ekmeği vatandaşımız alıp evine gidecektir. Buna rağmen ufak da olsa bir yoğunluk varsa, kesinlikle sosyal mesafe korunacaktır. Bu konuda fırıncı esnaflarımızın da üzerine düşen sorumluluğu geçmişte olduğu gibi bugün de yerine getirmesi gerekir." İSTANBUL'DA 300 GRAM PİDE 3 TL Balcı, Ramazan ayında uygulanacak pide fiyatlarını şöyle açıkladı: "Mübarek Ramazan ayında uygulanacak pide fiyatları yalnız Ramazan ayına has üretmiş olduğumuz pidenin fiyatları konusunda illerdeki odalarımız bundan yaklaşık 1 ay önce çalışmalarını yaparak bağlı bulundukları esnaf odaları birliklerinden gelen maliyetler konusunda fiyatlarını almış bulunmaktalar. Biz federasyon olarak illerimizde geçen sene azami fiyat 8,5, 9 lira uygulanan kilogram fiyatının bu sene 10 liranın üzerinde olmaması yönünde genelge yapmıştık. Odalarımız da bu genelge çerçevesinde illerinde kendi maliyet hesaplarını yaparak ilgili esnaf odaları birliklerinden, ticaret odalarından fiyatlarını almış bulunmaktadırlar. Buna göre Ramazan ayında üretilecek Ramazan pidesi, Ankara'da 275 gram 2,5 TL, İzmir'de 300 gram 3 TL, İstanbul'da 350 gram 3 TL, 400 gram 4 TL, Bursa'da 200 gram 2 TL, Kocaeli 370 gram 3,5 TL, Samsun'da 420 gram 4 TL, Sakarya'da 470 gram 4,5 TL'den satılacağını açıkladı. Yani kilosu 9,5 TL'ye tekabül eden fiyatlar. Ramazan ayında üretmiş olduğumuz Ramazan pidesi fiyatları bu şekilde gerçekleşecek. Geçen yıla baktığımızda, geçen yıl ile bu sene arasında yüzde 8 ile yüzde 12 arasında bir fiyat artışı söz konusu."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı'nın açıklaması Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Sebze-meyvede hal ve pazarda fiyat farkı

ADANA Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, pazarlarda vatandaşın ürünleri 2 kat fiyat ödeyerek aldığını belirterek, "Koronavirüs salgınından dolayı ihracaat olmayınca sebze ve meyve iç piyasada kaldı. Pazarlarda fiyatlar 2 katı, vatandaşın ucuza meyve-sebze yemesi için sadece hal esnafının değil market ve pazarların denetlenmesi gerekir" dedi.Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sebze ve meyve ihracaatı durunca ürünler iç piyasada kaldı. Adana'daki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde soğan ve patatesin kilosu 1-2 TL, domatesin fiyatı 2 ila 4 TL'ye kadar düştü. Pazarlarda vatandaşın ürünleri 2 kat fiyat ödeyerek aldığını söyleyen Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, "Koronavirüs salgınından dolayı ihracaat olmayınca sebze ve meyve iç piyasada kaldı. Pazarlarda fiyatlar 2 katı, vatandaşın ucuza meyve-sebze yemesi için sadece hal esnafının değil market ve pazarların denetlenmesi gerekir. Ayrıca ürünlerin iç piyasada kalınca çürüme tehlikesi var. Semt pazarlarının yanında nöbetçi pazarlar olsaydı ürünlerimiz çürümezdi" dedi.PAZARDA 2 KATIKoronavirüs salgınını önlemek amacıyla 23-26 Nisan tarihleri arasında 31 ilde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar semt pazarlarına akın etti. Pazarda dometesin kilosunun 5-8 TL, soğanın 2-4 TL arasında olduğunu gören vatandaşlar, fiyatların yüksek olduğunu söyleyerek, "En çok tüketilen ürünlerin başında domates geliyor. En azından, aradaki komisyon farkının indirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.Pazarcı esnafı da maliyetlerin yükseldiğini belirterek, havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların biraz daha düşeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Haldeki ürünlerden genel ve detaylarKabzımallar Odası Başkanı Ali Batman ile röp.Pazardaki ürünlerden genel ve detaylarPazarcı esnafı ile röportajlarVatandaşlar ile röportajlarAcıkta satılan peynir ve unlu mamüllerden detaylarAlışveriş yapanlardan genel görüntüler

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Nuri PİR/ADANA,

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Pencereden düşerek ölen ikizler, toprağa verildi

ŞANLIURFA'da oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin penceresinden düşerek hayatlarını kaybeden 2 yaşındaki ikiz kız kardeşler Ravza ve Rümeysa Demir, morgdan aynı tabut içerisinde teslim alınıp, toprağa verildi.Narlıkuyu Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'ncü katında, babaları Kamil Demir cezaevinde olduğu için anneleri Serap Demir ile birlikte yaşayan ikizler Ravza ve Rümeysa, dün sabah oyun oynamaya başladı. Anneleri kahvaltı hazırlamak için mutfağa gittiği sırada ise ikizler, sandalyeyi pencere kenarına itekleyip, üzerine çıktı. Pencereden dışarı bakmaya çalışan kardeşler, dengelerini kaybedip beton zemine düştü. Komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Ravza Demir'in olay yerine hayatını kaybettiği belirledi. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rümeysa da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.CENAZELERİ AYNI TABUTA KONULDUÖlümleriyle yakınlarını yasa boğan ikizlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından bu sabah yakınları tarafından aynı tabut içerisinde teslim alındı.Ravza -Rümeysa Demir, memleketleri Gaziantep'in Nizip ilçesinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Adli Tıp Kurumunda bekleyen cenaze aracıOlayın yaşandığı binaMorg önünde bekleyenlerGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL -ŞANLIURFA

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77 yaşındaki kalp ve tansiyon hastası koronavirüsü yendi, alkışlarla servise alındı

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören biri 77 yaşındaki Mehmet Ali Gölcüklü ile 36 yaşındaki Yılmaz Alkan, hastalığı yendi. Bir ay kaldığı yoğun bakımdan çıkartılarak alkışlar arasındra servise alınan Gölcüklü'nün aynı zamanda hipertansiyon ve kalp hastası olduğu belirtildi.Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan açıklamaya göre, koronavirüs nedeniyle tedavi gören ve yoğun bakımda kalan hipertansiyon ve kalp hastası 77 yaşındaki avukat Mehmet Ali Gölcüklü ile 36 yaşındaki Yılmaz Alkan, koronavirüsü yenerek normal servise doktorlar ve hemşirelerin alkışları eşliğinde gönderildi. Anestezi Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Hülya Sungurtekin, avukat hasta Mehmet Ali Gölcüklü'nün hipertansiyon ve kalp hastası olmasına rağmen virüsü yendiğini belirtip, "Hastamız bir aydır yoğun bakım servisimizde Kovid-19 tanısı sebebiyle yatıyordu. Hastamız 77 yaşında ve aynı zamanda hipertansiyon ve kalp hastası. Tedavilerimize gayet güzel cevap verdi. Kendisi de bizimle birlikte iyi savaştı. Bugün kendisini göğüs hastalıkları servisine gönderiyoruz. Hastamızın hem 77 yaşında olması hem de diğer hastalıkları itibariyle tedavimize cevap vermesi bizler ve ailesi için oldukça sevindirici oldu. Hastamızın inancı ve dirençli olması bizleri de motive etmeye yetti" dedi.PAÜ Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi Dr. Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Akbudak ise, hasta Yılmaz Alkan'ın Kovid-19 sebebiyle 20 gündür yoğun bakımda ve 19 gündür solunum cihazına bağlı yattığını ifade ederek, ""Enfeksiyon servisinden devralmıştık. Solunum cihazına bağlı olarak tedavisi devam etti. Artık laboratuvar verileri normale döndüğü için servise naklini gerçekleştiriyoruz. Umuyorum ki çok kısa sürede taburcu edilip normal yaşantısına dönecektir. Tüm ekibimizle birlikte çalışarak sonunda başardık. Bu yoğun çalıştığımız zamanlarda başarı elde etmiş olmamız bizi çok mutlu ve motive ediyor" diye konuştu.'PAÜ HASTANESİ KORONAVİRÜSLE MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR'PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer de, "Hastanemizde yapılan yeni önlemlerden birisi olan dezenfeksiyon kabinlerini de hizmete alarak koruyucu anlamda hem personelimizi hem de hastalarımıza güvenli bir şekilde tedaviye devam ediyoruz. 3 dezenfeksiyon kabini Yoğun Bakım ünitelerine, Acil Servise ve Kovid-19 Bakım ünitelerine kuruldu. Hastanemizde her türlü önlemi almaya devam ederek, kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda hiçbir sıkıntı çekmeden hizmet vermeye devam ediyoruz ve edeceğiz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen yanımızda olan tüm kurum ve kuruluşlara, herkese teşekkür ederek hastanemizde tedavileri devam eden ve oldukça sevindirici sonuçlar almaya başladığımız tüm hastalara geçmiş olsun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yoğun bakımdan görüntü-Mehmet Ali Gölcüklü'nün yoğun bakımdan çıkartılıp, servise alkışlar arasında alınması-Prof. Dr. Hülya Sungurtekin'n konuşması-Hasta Yılmaz Alkan'ın yoğun bakımdan çıkarılıp, alkışlanmasından görüntü-PAÜ Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlu Hekimi Dr. Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Akbudak'ın açıklaması

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Sağlıkçı ailenin çocuklarından polislere mektup

SİVAS'ta Numune Hastanesi'nde çalışan sağlıkçı çiftin çocukları Tuna (15) ve Zeynep Rana Gözeten (10) koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan polislere moral vermek için mektup yazdı.Sivas Numune Hastanesinde görev yapan hemşire Gülşah Gözeten ve aynı hastanede çalışan radyoloji teknikeri eşi Abdullah Gözeten'in çocukları Zeynep Rana ve Tuna, polislere moral vermek üzere mektup kaleme aldı. İki kardeşin yazdığı ve üzerine polis resmi çizdiği mektuplar, anneleri tarafından Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen'e teslim edildi. Kulen'in mesai arkadaşlarıyla paylaştığı mektup, okuyanları duygulandırdı. Gazi Osman Paşa İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Rana Gözeten, mektubunda polislere görevinde başarılar diledi. Zeynep, mektubunda şu ifadeleri kullandı: "Sizler bizim için vatanımız için çalışıyorsunuz. Biz sizin işiniz kolaylaşsın diye evde duruyoruz. Siz insanların sağlığını güvence altına alıyorsunuz. Size ne kadar teşekkür etsek az. Sağlık çalışanları kadar siz de gece gündüz çalışıyorsunuz. Annem ve babam sağlık çalışanı, onların çalıştığı kadar çalışıyorsunuz. Sizlere çok teşekkürler, Allah kolaylık versin."

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Kulen de iki kardeşe teşekkür ederek polis şapkası, tişört, boyama kitabı ve kırmızı düdük hediye etti.

Kaynak: DHA