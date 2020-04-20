DHA YURT BÜLTENİ-15 Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 3 yaralı DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, polis aracı le otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 2'si polis, 3 yaralı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, polis aracı le otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yenişafak Mahallesi Üçler Bulvarı'ndaki kavşakta meydana geldi. Aydın Madak yönetimindeki 20 A 9272 plakalı polis otosu ile Arif Şengül (77) yönetimindeki 20 ABN 81 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, ekip otosunu kullanan polis memuru Aydın Madak ile yanındaki komiser yardımcısı Volkan Mıdık ve otomobil sürücüsü Arif Şengül yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Kaza yerinden görüntüPolis aracından görüntüOtomobilden görüntüOtomobil sürücü Arif Şengül'ün görünütüsüPolis ekiplerinin inceleme yapması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Gaziantep'te 4 araç çalan 6 şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP'te, son bir haftada farklı adreslerden 4 araç çalan 9 şüpheli polisin takibiyle yakalandı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, çalınan araçlar ise sahiplerine teslim edildi.

Gaziantep'te 13-19 Nisan tarihleri arasında polis ihbar hattını arayan 4 kişi, park halindeki araçlarının çalındığını bildirerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, araçların çalındığı bölgelerde bulunan güvenlik ve Mobese kameralarını incelemeye aldı. Kayıtları inceleyen ekipler, bir aracı iterek diğerlerini ise düz kontak yöntemiyle çalan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Ekipler, adreslerine düzenlediği operasyonla 9 şüpheliyi gözaltına alındı. Adreslerdeki çalıntı araçlar da sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 6'sı ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------Şüphelilerin araçları çalmasıBir aracı şüphelinin iterek götürmesiŞüphelilerin adliyeye sevk edilmesiAraçların sahiplerine teslim edilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP - DHA)

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Eskişehir'de yasak sonrası pazarlar ve sokaklar doldu

ESKİŞEHİR'de koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından semt pazarları ve araç trafiğine kapalı olan caddeler insan kalabalığıyla doldu. Haftalık ihtiyaçların yanı sıra yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle alışveriş yapanların sayısı artarken, polis ekipleri banka önleri ve caddelerde sosyal mesafe uyarısı yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uyguladığı 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Eskişehir'de sokaklar yine insan kalabalığıyla doldu. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte semt pazarlarında da kalabalık olduğu gözlenirken, araç trafiğine kapalı olan ve giriş çıkışları polis ekiplerince demir bariyerlerle kapatılan caddelerde de kuyruklar uzadı. Caddelere giriş yapmak isteyenlerin polis ekiplerince kimlikleri kontrol edilirken, sağlık görevlilerince de ateşleri kontrol ediliyor. Ayrıca kontrol altındaki Hamamyolu, İki Eylül ve İsmet İnönü caddelerine maskesiz girişlere izin verilmiyor.

Koronavirüs vakasının 670 olduğu kentte semt pazarlarının giriş-çıkışları da polis ekiplerince kontrol altına alındı. Maskesiz girişlere izin verilmezken, devriye gezen polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uyulması için uyarılarda bulunuyor. Hava sıcaklığının 23 dereceye yükseldiği şehirde tedbirlere rağmen kentin insan kalabalığın olduğu caddeler de polis ve zabıta ekiplerince "Banka, PTT, market gibi benzeri yerlerde bekleyen değerli Eskişehirliler, salgın nedeniyle sıra beklerken güvenli mesafe kuralına uymanız kendiniz ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidirö diye anonslar yapılıyor.

Halkın yasak sonrası alışveriş telaşına düştüğünü ifade eden Gökhan Kaya, "Kısa süreli sokağa çıkma yasağının ardından her yerde kalabalık oluyor. Bence sokağa çıkma yasağı olacaksa, uzun süreli olması gerekiyor. Herkes şimdi erzak alma derdine düştü. Onun içinde sokaklar çok kalabalıkö dedi.

204 KİŞİYE CEZA UYGULANDI

Öte yandan Eskişehir Valiliği iki günlük sokağa çıkma yasağında, 204 kişiye yasağı ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA