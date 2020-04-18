DHA YURT BÜLTENİ - 15 Güvenlik kamerasına yansıyan soyguncu yakalandıGAZİANTEP'te girdiği markette kasiyeri silah göstererek etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları alıp, kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan soyguncu yakalandı

GAZİANTEP'te girdiği markette kasiyeri silah göstererek etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki paraları alıp, kaçan şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soygun anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Soygun dün öğle saatlerinde Şahinbey ilçesindeki markette yaşandı. Yüzünde tek kullanımlık maske ile markete giren şüpheli, kasiyer kadını belinden çıkardığı kurusıkı tabancayı göstererek etkisiz hale getirdi. Kadından kasayı açmasını istedi. Kasiyerin açtığı kasadan paraları alan soyguncu, marketten çıkarak kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kimliği açıklanmayan şüpheliyi evinde yakalayarak, gözaltına aldı.

Soygun anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Soygun anıParanın alınmasıGenel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: GAZİANTEP

============================

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden yaşlı kadın: Bakkal kapalıymış

MUĞLA'da koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde gerçekleşen sokağa çıkma yasağı nedeniyle kent sessizliğe büründü. Elindeki bastonuyla sokakta yürüyen 80 yaşlarındaki yaşlı bir kadın, kendini görüntüleyen gazetecilere, bakkala gittiğini ancak kapalı olduğunu söyledi ve evinin yolunu tuttu.Menteşe ilçesinde sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte vatandaşlar evlerine çekildi. İnsanların yoğun olduğu cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı da boş görüntüsüyle dikkat çekti. 112 bin 447 nüfuslu merkez ilçe Menteşe'de yasağa uyulduğu gözlendi. Drone ile havadan görüntülenen Menteşe, sakin bir şehri andırdı. Karamehmet Mahallesi Sekibaşı Caddesi'nde 80 yaşlarındaki yaşlı bir kadın, elindeki bastonuyla yürürken görüldü. Zaten 65 yaş üstü olmadığı nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan kişiler grubunda yer alan yaşlı kadının üstüne karantina yasağının uygulandığı gün sokakta görülmesi şaşırttı. Basın mensuplarının "Teyzeciğim dışarıya çıkman yasak" diye uyarısı üzerine "Bakkal kapalıymış" diye yanıt veren yaşlı kadın evinin yolunu tuttu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Menteşe ilçe merkezinin drone ile havadan görüntülenmesi-Cumhuriyet meydanı ve caddelerden görüntü-Yaşlı kadının sokakta yürümesi

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

==========================

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası kesildi

MERSİN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması' kapsamında, sokağa çıkmaları yasak olan yaş gruplarındaki 6 kişiye toplam 2 bin 325 TL para cezası kesti.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün 15.00-24.00 saatleri arasında, 250 personelin katılımı ile uygulama gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında bin 880 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı. Sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş altı 5, 65 yaş üstü 1 kişiye ise toplam 2 bin 325 TL para cezası kesildi.262 iş yerini denetleyen ekipler, 1 işletmeye belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle 789 TL idari para cezası uyguladı.1737 aracın kontrol edildiği denetimde, 3'ü toplu taşıma, 2'si taksi 39 araca toplam 22 bin TL ceza kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Jandarma ekipleri anons yaparken

Haber-Kamera: MERSİN,

=======================

Gönüllüler ekmek pişirdi, çorba kaynattı

MERSİN'de, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için gönüllüler tarafından ekmek pişirildi, çorba kaynatıldı.Akdeniz Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle, hafta sonunu evde geçirecek olan ihtiyaç sahibi ailelerin yanı sıra, yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlar için Mahalle Evleri'nde çalışan gönüllü kadınlardan oluşan bir ekip aracılığıyla yufka ekmek yaptı ve çorba pişirdi. Hazırlanan binlerce ekmek ve sıcak çorba, ilçe sınırları içerisindeki 65 mahalle muhtarlıkları aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.Belediye Başkanı Gültak; Kazanlı Mahalle evinde kurs alan kadınlar ile gönüllülerin katılımıyla kurulan ekip sayesinde, Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceklerini söyledi. Sokağa çıkma yasağı süresince hiç kimsenin mağdur olmaması için, belediye olarak tüm imkanları seferber edeceklerini söyleyen Başkan Gültak, geçtiğimiz hafta sonu vatandaşlara ücretsiz 20 bin ekmek dağıttıklarını belirtti. Akdeniz Belediyesi bu defa Kazanlı'da bulunan bir ekmek üretim tesisini faaliyete geçirdi. Tesis içinde ayrıca geçici bir aşevi de kuruldu. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere binlerce ekmek ve de çorba dolusu kaseler hazırlandı.Belediye Başkan Mustafa Gültak, "Salgına karşı alınan tüm tedbirlere lütfen uyup, mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Özellikle de hafta sonu iki gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağına kesinlikle uyalım. Devletimiz, hükümetimiz ve diğer tüm devlet birimleri gibi Akdeniz Belediyemiz de insanlarımız için teyakkuz halinde olacak. Kriz masamız aracılığıyla gerekli tüm tedbirleri aldık ve hazırlıklarımızı da yaptık. Hiç kimse merak etmesin! Biz sokaklarda olacağız ve tıpkı geçen hafta sonu yaptığımız gibi, ihtiyaç sahibi insanlarımıza 48 saat boyunca ulaşıp, ekmek ve gıda ihtiyaçlarını karşılayacağız. Burada hem örf adetlerimizi unutmayalım hem de kadınlarımızı istihdam edelim dedik. Yapılan ekmekleri ve pişirilen çorbaları vatandaşlarımıza dağıtıyoruzö dedi.Ekiplerle birlikte ekmek ve çorba dağıtımına katılan Başkan Gültak, vatandaşlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Gönüller ekmek pişirirken-Gönüller çorba kaynatırken-Ekmek ve çorbalar paketlenirken-Belediye M. Mustafa Gültak çalışmaları izlerken-Belediye M. Mustafa Gültak ekmek ve çorba dağıtırken

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN,

============================

Erdemli'de çiftçiler maske takıp çalıştı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde dışarı çıkma yasağından muaf olan çiftçiler, koronavirüs tedbirlerine uyarak hasat yapıp, üretime ara vermeden devam etti.İlçe merkezindeki Koyuncu Mahallesi'nde domates seralarında kadın çiftçiler, sosyal mesafeye uyarak maske takıp ürünleri topladı. Hüsametli Mahallesi'nde ise tarlalara fasulye tohumu eken ve domates seralarında bakım yapan çiftçiler, yine koronavirüs tedbirlerine uyarak çalıştı. Sokağa çıkma yasağından muaf olup çalışmaya devam eden aynı mahalledeki çiftçiler de traktörlerle tarlayı biber ekimine hazırladı. Çiftçiler, üretimin aksamaması için çalışmak zorunda olduklarını ifade etti.'ÜRETİME DEVAM ETTİĞİMİZ İÇİN SEVİNÇLİYİZ'Serada domates toplayan Nurşen Kara, "Biz bugün sokağa çıkma yasağı olmasına karşın halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için serada çalışıyoruz. Sokağa çıkma yasağından muaf olduğumuz için sevinçliyiz. Çünkü bizim çalışmamız gerekiyor. Üretim yapalım, sağlıklı kalalım" dedi.Tarlasını ekime hazırlayan Müjdat Karazor ise, "Biz çiftçi olduğumuz için hayatımız tarlada, serada geçiyor. Şu anda tarlamızı ekime hazırlıyoruz. Biz üreteceğiz, ülkemiz kalkınacak. İşi olmayan vatandaşlarımızdan evde kalmalarını istiyoruz" diye konuştu.'KORONAVİRÜS TÜRK ÇİFTÇİSİNİ DURDURAMAZ'Domates üreticisi Muhammet Ceylan da, "Bizim üretmemiz ve yetiştirmemiz gerekiyor. Domates dalda beklemiyor. Onun için çalışmamız gerekiyor. Koronavirüs Türk çiftçisini durduramaz, üretmeye devam ediyoruz" dedi. Serada domates fidesi bakımı yapan Yaşar Dölek, "Biz tarım işi ile uğraşıyoruz. Tüketimin olduğu yerde üretim de şart. Bizler üretmeye çalışıyoruz. İşi olmayan vatandaşlarımız da evde kalsın" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Serada domates toplayan işçiler-Domates üreticisi Muhammet Ceylan ile röportaj-Tarlaya fasülye tohumu eken çiftçiler-Tarladan Muhabir Mehmet Doğaner'in anonsu -Çiftçi Zekiye Uyanık ile röporaj-Domates serasında çalışan çiftçiler-Çiftçi Müjdat Karazor ile röportaj-Tarlada çift sürülürken-Çift süren Ramazan Uğuz ile röportaj Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

=============================

Diyarbakırlılara mobil açık hava konseri

DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Korosu, üstü açık otobüsle kısıtlama süresince yöre özgü türküleri, Türkçe, Kürtçe, Soranice ve Zazaca söyleyerek, vatandaşlara müzik ziyafeti sundu.İçişleri Bakanlığı'nca koronaavirüs tedbirleri nedeniyle 31 kentte uyguladığı sokağa çıkma kısıtlamasının kapsadığı Diyarbakır'da, evde kalanlara müzik ziyafeti sunuldu. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Korusu, sokağa çıkma kısıtlamanın süreceği 2 gün boyunca üstü açık araçla 4 dille konser verecek. Koro üyeleri, Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Soranice şarkıları, üstü açık araçla kentin birçok caddesini gezerek, evde kalanlar için seslendirdi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayanlar, balkon ve pencerelerinde koro üyelerine alkışlarla eşlik etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Hizmetleri Daire Başkanı Akın Erim, otobüsün kentin bir çok noktasında gezeceğini ifade ederek, "Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlarımızın evlerinde iyi vakit geçirebilmeleri için kongre merkezimizin sanatçıları üstü açık otobüsümüzle Diyarbakır'ın her yerini gezecek" dedi.

Kaynak: DHA