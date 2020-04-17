DHA YURT BÜLTENİ - 15 Yasağa saatler kala et ve süt satan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştuBursa'da sokağa çıkma yasağına saatler kala vatandaşlar et ve süt ürünleri almak için dükkan önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yasağa saatler kala et ve süt satan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluştu

Bursa'da sokağa çıkma yasağına saatler kala vatandaşlar et ve süt ürünleri almak için dükkan önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, saat 24.00'ten itibaren geçerli olacak 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bursa'da, yasağa saatler kala evlerindeki temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, et ve süt ürünleri satan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlenirken, oluşan kuyruk sokaklara taştı.

"KIYMA ALMAK İÇİN 1 SAATTİR BEKLİYORUM"1 saattir kuyrukta beklediğini söyleyen Osman İnanç, "1 kilo kıyma almak için 1 saattir bekliyorum. Kasapta 70 lira burada daha ucuz o yüzden mecburen bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Kuyruktan detaylar-Kasap önünden detaylar-Röportaj-Genel detaylar

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR-Kamera: Semih ŞAHİN/Bursa,

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Bursa pazarlarında, sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk (2)

DENETİMLER BAŞLADIİçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bugün 00.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Bursa'da, meydan, semt pazarları ve benzer bir çok yerde yoğun kalabalık oluşurken, İçişleri Bakanlığı'nca alınan tedbirler kapsamında polis ekipleri, saat 15.00 itibarıyla vatandaşların kalabalık olduğu yerlerde denetimlerine başladı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı Yunus Timleri, semt pazarlarında denetim yapıp, vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı. Denetimlerin yasağın başlangıcına kadar süreceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -----------------Anons-Pazar alanından detaylar-Yunus ekiplerinin uyarmasından detaylar-Kalabalık detaylar-Genel detaylar

Haber: Huzeyfe ÖZDEMİR-Kamera: Semih ŞAHİN/ Bursa,

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Eskişehir'de yasağa saatler kala sokaklar doldu

ESKİŞEHİR'de ikinci kez uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına saatler kala sokaklar dolarken, polis ekiplerince kent genelinde denetimler arttırdı. 600 koronavirüs vakası bulunan kentte demir bariyerlerle kontrol altındaki sokaklara girmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki ikinci sokağa çıkma yasağı gece 24.00'tan itibaren başlayacak. Yasak öncesinde 600 koronavirüs vakası bulunan Eskişehir'de sokaklar insan kalabalıklarıyla doldu. Özellikle banka önlerinde ve demir bariyerlerle kontrol altına alınan araç trafiğine kapalı caddelere girmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Yasak başlamadan alışveriş yapanlarda işyerlerinde kalabalığa neden oldu.SOSYAL MESAFE DENETİMİEskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasağın başlamasına saatler kala İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla kentte denetimlerini arttırdı. Bu kapsamda toplu taşıma araçları, trafiğe kapalı caddelerde sosyal mesafe kuralına ilişkin denetlemeler yapıldı. Kuralı ihlal edenler uyarılırken, kontrol altındaki caddelerde kimlik kontrolünün yanı sıra maske ve ateş ölçümü de yapılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Trafiğe kapalı sokak-Sokaktaki kalabalık-Polis ekipleri-Demir bariyerle kapatılan caddeler-Cadde girişlerindeki kimlik ve ateş kontrolü-Polisin anonsları-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,

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Erzurum'da sağlık çalışanlarına tatlı bir mola

ERZURUM'da butik pasta yapan 7 kadın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarına 'tatlı bir mola' için 15 pasta ile birlikte çeşitli kurabiyeler hediye etti. Koronavirüs temalı özel olarak yapılan pastalar Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi çalışanlarına teslim edildi.Erzurum'da evlerinde butik pasta yapan kadınlar, koronavirüs ile mücadelede en önde yer alan sağlık çalışanlarını unutmadı. Bir araya gelen kadınlar evlerinde 2 gün boyunca hiç durmadan çalışıp sağlık çalışanları için özel yaş pastalar ve çeşitli kurabiyeler yaptı. Sağlıkçıların böylesine yoğun ve yorgun günlerinde kendilerine Türk halkı olarak yanlarında olduklarını hatırlatmak için böyle bir jest yaptıklarını söyleyen kadınlardan Yağmur Ece Battal (28), "Sağlık çalışanları gece gündüz ve tatil demeden büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Başkalarının sağlığı için kendi sağlıklarını hiçe sayıyorlar. Bazıları kendilerinin, çocuklarının, anne ve babalarının doğum gününü bile kutlayamıyor. Hastalar ile temasta olan sağlıkçıların çoğu evine gidemiyor. Onların bu mücadelesi ve çalışmasının karşılığı ödenmez. Tüm sağlık çalışanlarımıza destek olmak için bugün buraya pastalarla geldik. Yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz" diye konuştu.Erzurumlu kadınlara teşekkür eden sağlık çalışanlarından Kovit Klinikleri Koordinötür Hemşiresi Sema Köse ise, "Yoğun bir şekide çalışıyoruz. Kadınlarımızın getirdiği pasta ve kurabiyeleri verilen molalarda yiyeceğiz. Pastaların üzerinde koronavirüs ve biz sağlık çalışanlarının temaları olması çok güzel. Bizim için büyük bir emek vermişler. Teşekkür ediyoruz. Bugün benim doğum günüm. Benim için ayrıca büyük bir sürpriz oldu" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Araştırma hastanesi poliklinikler servis tabelası-Hastaneye girenlerin ateşlerinin ölçülmesi-Pastaların kutulardan çıkarılması -Pastaların hazırlanması -Koronavirüs simgelei pastalardan detay -Covid servisinde çalışan sağlık çalışanlarını alkışlaması -Elif Kotan ile röp.-Yağmur Ece Battal ile röp.-Hemşire Sema Köse ile röp.

Haber: Turgay İPEK- Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Keşan'da drone ile dezenfeksiyon çalışması başladı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde belediye tarafından kurulan ekip, havadan drone ile dezenfeksiyon çalışmalarına başladı.Keşan'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, halkın kalabalık olarak bulunduğu bölgelerde belediyenin dezenfekte çalışmaları sürüyor. Şehirde, son olarak alınan önlemler kapsamında havadan drone ile dezenfeksiyon çalışmaları da başladı. Tarım ilaçlamasında kullanılan hazneli drone yardımıyla gerçekleştirilen işlemde, Keşan Küçük Sanayi Sitesi ile Efes Ticaret Merkezi'ndeki binaların dış yüzeyleri ve çevrelerine dezenfektan sıkılıyor.Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı, koronavirüs ile mücadele çalışmalarını ciddiyetle sürdürdüklerini belirterek, "Çalışmalarımızın kapsamını her geçen gün genişletiyoruz. Geçtiğimiz günlerde apartmanlar ve konutlarda ilaçlama çalışmalarıyla birlikte sterilizasyon aracımızı devreye sokmuştuk. Karantinaya alınan apartmanlarda da gereken çalışmaları yapıyoruz. Keşan Küçük Sanayi Sitesi ve Efes Ticaret Merkezi ile şehrin belirli noktalarında drone ile ilaçlama çalışmalarını başlattık. Önümüzdeki günlerde bu çalışmamız şehrimizin her noktasında gerçekleştirilecek. Gün içerisinde belirli noktalarda havadan ilaçlama çalışmalarına devam edeceğizö dedi.Drone ile ilaçlamayı yürüten ekibin başında bulunan Ziraat Mühendisi Oğuz Erdinç ise insansız hava araçlarının koronavirüse karşı mücadele kapsamında dezenfeksiyon konusunda önemli bir işlevi olduğunu belirterek, birçok noktada ilaçlama yapacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Drone'nun hazırlanması-İlaç konularak havlandırılması-Drone ile havadan ilaçlama yapılması-Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı röp.-Ziraat Mühendisi Oğuz Erdinç röp.-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Kaplumbağa, işçilerin maskotu oldu

Antalya'da bulunan Dokuma Park'ta çalışan işçilerin peşine takılan kaplumbağa görenleri hem şaşkına çevirdi hem de güldürdü.Kepez Belediyesi'ne ait Dokuma Park, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak vatandaşların girişine kapatıldı. Ancak park içerisinde belediye tarafından çalışmalar devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı çalışanlar düzenleme çalışmaları için dün parka gitti. Parkta çalışanların peşine bir kaplumbağa takıldı. Gün boyu çalışanların peşinde gezen kaplumbağa bir işçinin ayakkabısıyla ise ilginç anlar yaşadı. Yavaş hareket etmeleriyle bilinen kaplumbağlara nazaran, parktaki bu kaplumağa işçinin peşinden gitmeye çalıştı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler izleyenlerin yüzünü güldürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kaplumbağa'nın işçinin ayakkabısına vurmasıAyakkabının üzerine çıkmaya çalışmasıİlginç anlarından görüntü

HABER -KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Hollanda'dan torunu istedi, 103 yaşındaki Fatma nineye çilek ve çiçek götürüldü

HOLLANDA'da yaşayan Dursun Köse'nin(47) sosyal medyadan ilettiği talep üzerine Tokat Belediyesi zabıta ekipleri ninesi Fatma Köse'ye (103) çiçek ve çilek götürdü. Hollanda'da yaşayan gurbetçi Dursun Köse, Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabına mesaj atarak ilde yaşayan ninesi Fatma Köse'ye çiçek ve çilek göndermek istediğini söyledi. Zabıta Memuru Mehmet Telli, mesajı aldıktan sonra harekete geçerek, Dursun Köse'nin isteğini yerine getirdi. Ekipler aldıkları çilek ve çiçeği Topçubağı Mahallesi'nde kızı Huri Kanak(68) ile birlikte yaşayan Fatma Köse'yle ulaştırarak torununun hediyesini olduğunu söyledi. Büyük memnuniyet yaşayan Fatma Köse, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na, torununa ve zabıta ekiplerine dua etti.

Zabıta Memuru Mehmet Telli "Hollanda'da yaşayan hemşehrimiz Dursun Özer ninesini çok özlediğini, ona hediye göndermek istediğini bizlere iletti. Bizler de kendisini kırmayarak Fatma ninemizi evinde ziyaret ederek, torununun hediyelerini ulaştırdık. Belediye Başkanımız Eyüp Eroğlu'nun selamlarını ileterek, hayır dualarını aldık" dedi.

Kaynak: DHA