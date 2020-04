DHA YURT BÜLTENİ - 15 Koronavirüsü yenen çift, alkışlarla uğurlandı RİZE'de koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen Eyüp (66) - Hanife Bayraktar (63) çifti, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Koronavirüsü yenen çift, alkışlarla uğurlandı

RİZE'de koronavirüs tedavisi görüp, iyileşen Eyüp (66) - Hanife Bayraktar (63) çifti, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.

Kaçkar Devlet Hastanesi'nde koronavirüs test sonuçları pozitif çıkan Eyüp ve eşi Hanife Bayraktar, tedaviye alındı. 10 gündür koronavirüs tedavileri devam eden çiftin, yapılan yeni test sonuçları, negatif çıktı. Sağlık kontrollerinin ardından çift, hastaneden taburcu edildi. Sağlık çalışanları, Bayraktar çiftini, alkışlarla hastaneden uğurladı. Birlikte geldikleri hastanede ayrı odalara alınarak tedavi edilen Bayraktar çifti, sağlıklarına kavuşmalarının ardından birbirlerine sarılırken, duygusal anlar yaşandı. Eşinin sarılması üzerine Eyüp Bayraktar, "Ben sarılmayalım dedim ama hanım dayanamadı" dedi.

Kendilerini alkışlarla taburcu eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Hanife Bayraktar da, "Hepinizin emeği çok üzerimizde. Hakkınızı helal edin. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu.

-Hastaneden çiftin uğurlanması

TIR sürücüsü 'Buğday taşıyorum' dedi, 27,5 ton kaçak kömür ele geçti

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, buğday taşıdığını söyleyen M.G.'nin kullandığı TIR'da 27,5 ton kaçak kömür ele geçirildi. M.G., ifadesi için karakola götürüldü. Tekirdağ'dan yüklediği linyit kömürü ile yola çıkan M.G., Zonguldak'ın Kozlu ilçe girişinde, polis ekiplerince durduruldu. Buğday taşıdığını söyleyen M.G. yönetimindeki 67 DN 471 plakalı TIR'da yapılan kontrolde, 27,5 ton kaçak kömür bulundu. Bunun üzerine kömürü Tekirdağ'dan ucuz fiyata aldığını söyleyen M.G., evrakının da olmadığını belirtti. Olası uyuşturucu ihmaline karşı narkotik köpeği 'Dark' ile TIR'da arama yapıldı. Arama sonrası polis ekipleri, tutanak tutarak, kaçak kömüre el koydu. 27,5 ton kömürün İl Özel İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi. M.G. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Siirt'te koronavirüsü yenen 8 hasta, alkışlarla taburcu oldu SİİRT'te koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alınarak tedavileri tamamlanan 8 kişi, sağlık görevlilerinin alkışlarıyla taburcu oldu.

Siirt'te 132 kişi koronavirüs testleri pozitif çıkınca Siirt Devlet Hastanesi'nde karantinaya alındı. Geçent günlerde 47 hastanın iyileşerek taburcu olduğu Siirt Devlet Hastanesi'nde karantina sürecinde yapılan tedavilerinin ardından iyileşenlerden 8'i daha bugün taburcu edildi. Acil servis önünde bekleyen sağlık çalışanları, taburcu olan 8 kişiyi alkışlarla uğurladı.

Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Nesri Atiş, "Bugün taburcu olan 8 hastayla birlikte toplamda 55 hastamızın tedavileri tamamlanarak evde takibe alınmıştır. Bu hastalarımızdan en küçüğü 1,5 yaşında en büyüğü de 68 yaşında olup, hipertansiyon ve diyabet hastalığı mevcuttur" dedi.

77 HASTANIN TEDAVİSİ SÜRÜYORSiirt'te koronavirüs salgınından dolayı hastalanan 8 haftalık hamile kadının da taburcu edildiğini ifade eden Başhekim Atiş, 77 hastanın da karantina süreçlerinin sürdüğünü aktardı. Başhekim Atiş şunları söyledi: "Taburcu olan hastalarımızdan 1 tanesi de 8 haftalık hamiledir. Şu an hastanemizde tedavi altında olan 73 servis ve 4 yoğun bakımda olmak üzere toplam 77 hastamız bulunmaktadır. İl Valimiz Sayın Ali Fuat Atik'in destekleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve Siirt Devlet Hastanesi'nin tüm çalışanlarının özverili çalışmasıyla pandemi sürecini hızlı tanı ve tedavi uygulayarak kontrollü şekilde geçirmekteyiz. Hastanemiz bünyesinde tıbbi ekipman ve tedavi ulaşımı ile ilgili ilk günden itibaren herhangi sıkıntı yaşanmamakta olup, 3'üncü basamak tedavilere dahi kolaylıkla ulaşabilmekteyiz. Mevcut süreçte sağlık çalışanları olarak sizler için buradayız, sizler de kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen evde kalın lütfen."

Edirne'de asılsız ihbar alan polis ve sağlık ekibine, mahalleliden sürpriz

EDİRNE'de Yancıkçı Şahin Mahallesi sakinleri, koronavirüs önlemleri kapsamında sahada sürekli çalışmak zorunda olan polis ve sağlık ekipleri için sürpriz yaptı. Mahalle sakinleri, 112 ve 155'e asılsız ihbar yaparak çağırdıkları ekipleri çiçek ve pastayla karşılayıp destek verdi. Edirne'nin Yancıkçı Şahin Mahallesi Elekçiler Sokak'ta yaşayan mahalle sakinleri, koronavirüs önlemleri kapsamında sürekli sahada çalışmak zorunda olan risk grubundaki polis ve sağlıkçılar için bir etkinlik yapmaya karar verdi. Günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan, evlerine Türk bayrakları asan mahalleli, asılsız ihbar yaparak ilk önce polis daha sonra ise sağlık ekipçilerini mahalleye çağırdı.Mahalleli polise mahallede kavga çıktığını ve yaralılar olduğunu söyleyerek çağrıda bulundu. Aynı çağrıyı 112 sağlık ekiplerine de yapan mahalleli ellerinde bayraklar, çiçekler ve pasta ile bekleyişe koyuldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Mahalleli, polis ve sağlık ekibindeki görevlilere çiçek ve pastalar vererek yanlarında oldukları mesajını verdi.İKİ BÜYÜK PANKART ASILDIMahalle sakinleri ayrıca bir apartmana polis ve sağlıkçıların için iki pankart astı. Sağlıkçılar için asılan pankartta, "Her zaman olduğu gibi bu kötü zamanlarda da bizlerin sağlığı için 7/24 görev alan, ailesinden, eşinden, çocuklarından bizler için ayrı kalan fedakar sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" denildi. Polis teşkilatının 175'inci yılının da kutlandığı pankartta ise, "Şanlı tarihi boyunca, milletimizin huzur ve güvenliği için 7/24 görev başında olan sizlerin temel hak ve özgürlüklerden ödün vermeden, fedakarca çalışan Türk Polis Teşkilatımızın 175. yılını kutluyoruz" denildi.'BİR GÜN DE OLSA MUTLU OLMALARINI İSTEDİK'Mahalle sakinlerinden Ferhat Özkan, özellikle koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan zor günlerde polis ve sağlıkçıların değerinin daha fazla anlaşıldığını söyledi. Özkan, "Aslında hepimiz görüyoruz ki özellikle bu zor günlerde sağlık çalışanlarımıza ve polisimize çok ihtiyaç duyuyoruz. O nedenle onların 1 gün de olsa mutluluğunu sağlamak istedik. Bunu başarmak bizi onore etti. Onlar varsa biz varız. Sağlık için evde kalalım diyoruz" dedi.'ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİ İÇİN SOKAKLARDAYIZ'Sürpriz karşısında çok şaşırıp mutlu olduklarını söyleyen polis memuru Enes Paray, "Böyle bir şey düşünerek bu şekilde güzel bir organizasyon yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Emniyet güçleri olarak bu zor günlerde elimizden gelenin en iyisini yapmak için sokaklardayız. Bizim tek isteğimiz lütfen evlerinde kalsın. Devletimiz kimseyi mağdur etmiyor. Sokaklarda her zaman varız. Ne lazımsa her zaman bizi aramanız yeterli" diye konuştu."BU ZOR GÜNLERİ HEP BERABER ATLATACAĞIZ'Acil sağlık görevlisi Meryem Koç, çok şaşırdıklarını ifade ederek, yaşanan zor günleri el ele vererek atlatacaklarını ifade etti. Koç,"Böyle bir şey organize ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Zor günler geçiriyoruz. Hep beraber el ele verip bu durumu atlatacağız. Gerçekten çok şaşırdık, böyle bir şey beklemiyorduk. Herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Özel izinle sokak hayvanlarını besliyor

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde sokak hayvanlarını beslemek için polisten izin alan Gürbüz Engin, motosikletiyle gezerek, kedi ve köpeklere yiyecek veriyor.

Türkiye genelinde 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmaması için vatandaşlar da bireysel olarak çaba gösteriyor. Edremit'in turistik Altınkum Mahallesi'nde her gün sokak hayvanlarını besleyen Gürbüz Engin, sokağa çıkma yasağının ardından özel izin alarak besleme çalışmalarına devam ediyor. Motosikletiyle cadde cadde, sokak sokak gezen Engin, kedi ve köpeklere mama dağıtıyor.

Özellikle yerleşim yeri dışındaki hayvanları beslediğini söyleyen Gürbüz Engin, sokağa çıkma yasağıyla birlikte şehir içindeki sokak hayvanlarının da aç kalacağını düşünerek, mama dağıtımı yaptığını söyledi. Engin, "Bu bölgede genellikle yerleşim yeri dışındaki hayvanları doyurmak için her gün çıkıyordum. En son gece yasaktan önce çıktım, doyurdum. Fakat yasak başlayınca dün çıkamadım. Bugün de aç kalacaklarını düşünerek, 155'i arayıp izin istedim. Sağ olsunlar, ismimi alarak izin verdiler. Bu izinle çıkarak bugünkü beslemeleri yapıyorum. Burada yaklaşık 25 kedi ve 25 köpeği besledim. Şimdi de araziye doğru gidiyorum" dedi.

'HOR GÖRMESİNLER İSTİYORUM'Bazı vatandaşların sokak hayvanlarını beslemesine karşı çıktığını ve bu durumun kendisini üzdüğünü söyleyen Engin, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Eğer bir şeyler kötü gidiyorsa sebebi biziz. Bunun için elimizden geldiğince kötü giden şeyleri önlemek lazım. Onun için de çevreye duyarlı olmak lazım. Bunlarda çevrenin bir parçası. Yani bazı şeyler kayboldukça, bazı şeyler kötü gitmeye başlıyor. Kimi insanlar sokak hayvanlarını sevmeyebilir ancak en azından hor görmesinler istiyorum. Sevenlere, bakanlara tepki göstermesinler. Bunlarla yaşamayı öğreneceğiz. Bu dünyaya böyle geldik, bunlarla yaşayacağız. Yaşamazsak da felaketler bizi bekliyor" dedi.

Ardahan'da orman yangını

ARDAHAN'da Kartalpınar Köyü yakınlarında başlayan orman yangını 2 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, merkeze bağlı Kartalpınar Köyü Şahinbey verici istasyonu yakınlarında saat 15.00 sıralarında başladı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın sebebiyle araziyi duman kapladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itafiye araçları ve arazözler müdahale etti. Zaman zaman yağmurun da etkili olduğu bölgedeki yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgedeki ekipler, yangını tamamen söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sokağa çıkma yasağında Tekirdağ'da Vefa Sosyal Destek Grubu, günde 1600 çağrı aldı

SOKAĞA çıkma yasağı bulunan Tekirdağ'da evde kalan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen çağrılar iki günde 5 kat arttı. Merkeze, "Televizyonun kumandası bozuldu yardımcı olur musunuz?", "Maaşımı yarım istiyorum ama ben nereden bileyim sizin polis olduğunuzu" gibi talepler de geliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle hafta sonunda sokağa çıkma yasağı getirilen büyükşehirler arasında bulunan Tekirdağ'da, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çağrı hattına günde ortalama 1600 destek geldiği belirtildi. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte gelen talep sayısının 5 kat arttığı kentte, vatandaşların talepleri yerine getiriliyor. Gelen talepler arasında bazı ilginç istekler de yer alıyor. Çağrı hattını arayanlar arasında "Televizyonun kumandası bozuldu yardımcı olur musunuz?", "Maaşımı çekeceğim ama ben nereden bileyim sizin polis olduğunuzu","3 kilo balık alır mısınız?", "Tansiyonum çıktı ne yapmam gerekiyor" gibi talep edenlerde bulunuyor.Taleplerin artması üzerine, çağrı hattına personel takviyesi de yapıldı.Yetkililer, 155 Polis Çağrı Merkezi'ne günde 200 ile 300 arasında talebin geldiğini belirterek, sokağa çıkma yasağıyla birlikte bu sayının günlük 1600"e çıktığını söyledi.

Mektubuyla sağlıkçıları duygulandıran Ömer: Benimle canları pahasına ilgilendiler

BURSA'da İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi görerek, koronavirüsü yenen ve yatağına bıraktığı mektupla sağlık çalışanlarını duygulandıran Ömer Şimşek (24), "Doktor ve hemşireler benimle canları pahasına ilgilendi. Umarım mektup onların motivasyonunu yükseltmiştirö dedi.

İnegöl Devlet Hastanesi'nden dün taburcu olan Ömer Şimşek, bulduğu kağıt üzerine, "Yazacak kağıt bulamadım. Sizlere bir hayat borçluyum. İlginiz alakanız için size minnettarım. Allah'ım sizi korusun sizi çok seviyorum. Allah sizi ailenize bağışlasın. Lütfen iyi olun sizler melek gibisiniz. Hakkınızı helal edinö ifadelerini yazıp, yatağına bıraktı. Yatağı temizleyen sağlık çalışanları ise, kağıdı bulduğunda duygu dolu anlar yaşadı.

Başhekim Hayrettin Göçmen de, sosyal medya hesabından mektubu paylaşarak, "Yoğun duygular yaşadığımız bu günlerde, daha çok güzellikler paylaşacağımıza dair sizlere söz vermiştik. İşte koronavirüs savaş tarihine not düşülecek bir ayrıntı. Dün iyileşerek taburcu ettiğimiz 7 hastamızdan birinin odasında bulduğumuz, bizlere yazmış olduğu mektup. Kendi canlarını ikinci plana atıp hastalarımıza şifa dağıtmaya çalışan sağlık neferlerine yazılmış bir mektup. Fazla yoruma gerek yok. Kelimeler duyguları net bir şekilde ifade ediyor. Tüm yorgunluk ve ümitsizlik duygularımızı paramparça eden, bizleri daha güçlü ve daha ümitkar kılan duygular. Vatandaş ve sağlıkçı iş birliği ile el ele ve gönül gönüle biz bu savaşı mutlaka kazanacağız. Yeter ki siz mutlaka ama mutlaka evde kalın. Hastamıza ve tüm hastalarımıza çok teşekkürler. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MİİNNET BORÇLUYUM"

Koronavirüsü yenen ve yatağına bıraktığı mektupla sağlık çalışanlarını duygulandıran Ömer Şimşek, mektubun gündem olmasının ardından, çektiği video ile açıklamalarda bulundu. Koronavirüs olduğunu öğrendiğinde çok korktuğunu söyleyen Şimşek, "İş yerimden eve geldiğim zaman 112 sağlık çalışanları ile bir araya geldim. Bana yapmam gerekenleri söylediler, eksiksiz yapacağıma söz verdim. Sonra gelip, beni alarak hastaneye götürdüler. Şaka değildi bu, korkunç bir hastalık. İçimdeki inancı, zafer duygusunu hiç yitirmedim, sürekli çabaladım ve yendim. İnançlı olun ve lütfen dışarı çıkmayın. Bana bir şey olmaz demeyin, ben de öyle diyordum ama bu hastalığın ben de bir kurbanı oldum. Çabaladım ve yendim. Bana bir şey olmaz diyerek dışarıda gezmeyin, evde kalın. Tedavim sırasında doktorlar, hemşireler benimle canları pahasına ilgilendiler. Gece 2'de, sabah 5'te arayıp, yanımıza gelip, ihtiyacınız var mı diye her dakika sordular, onlara minnet borçluyum. Elimden gelen tek bir şey vardı, bir mektup yazarak onların motivasyonunu yükseltmek. Odadaki kağıt mendilin kartonunu alarak ona yazdım, başka imkanım yoktu. Mutlu etmiştir umarım, sağlık çalışanlarımız sizleri çok seviyorum, iyi varsınız, hakkınızı helal edinö dedi.

