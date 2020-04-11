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Koronavirüs, Jandarma, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 15

Hastaneden kaçan koronavirüs hastası kadın, evinde yakalandıMUĞLA'da, koronavirüs tedavisindeyken hastaneden kaçan Gönül A. (55), jandarma tarafından evinde yakalandı.

11.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:28
DHA YURT BÜLTENİ - 15

Hastaneden kaçan koronavirüs hastası kadın, evinde yakalandı

MUĞLA'da, koronavirüs tedavisindeyken hastaneden kaçan Gönül A. (55), jandarma tarafından evinde yakalandı. Gönül A., ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran Gönül A., koronavirüs testi pozitif çıkınca, tedaviye alındı. Gönül A. dün saat 22.30'da tedavi gördüğü hastanenin intaniye servinden kaçtı. Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri, Gönül A.'nın, Ula'nın Akyaka Mahallesi'ndeki evine gitti. Evinde olduğu belirlenen Gönül A., özel kıyafetli sağlık ekipleri tarafından ambulansla tekrar hastaneye kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hastaneden genel görüntüAmbulanstan görüntüSağlık personelinden görüntüKadının ambulansa bindirilirken fotoğarfı

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Bursa'da sokağa çıkıp polise direnen bir kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yasağa rağmen sokağa çıkan ve polisin uyarısına rağmen eve dönmeyen Süleyman H. (50) gözaltına alındı.  İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentten biri olan Bursa'nın İnegöl ilçesinde Süleyman H. adlı vatandaş dışarı çıktı. Polisin eve dönmesi yönünde uyardığı Süleyman H., eve dönmemek için direndi. Süleyman H., gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. 3 bin 186 TL para cezası uygulanan Süleyman H., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Süleyman H. hakkında yürütülecek adli soruşturma sonunda 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile dava açılması gündeme gelecek.

Görüntü dökümü;-Vatandaştan detaylar-Vatandaşın direnmesi ve gözaltına alınması

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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HELİKOPTERDEN UYARDILAR

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Adana'da polis helikopteri, kent genelinde alçak uçuş yaparak, "Yaş aralığı olmaksızın, tüm vatandaşlarımızın iki gün boyunca sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" anonsu yaptı.

Ayrıca polis ekipleri, tüm kavşaklarda yol kontrolü yaparak sokağa çıkan vatandaşların kimliklerini kontrol etti. Yasağa uymayanlara 392 lira para cezası kesildi. Belediye görevlileri ise sokaklarda temizlik çalışması yaptı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Helikopterden yapılan anonsHalikopterden genel ve detaylarTrafik polislerinden detayCaddelerde araçlarla ilaçlama yapılması

SÜRE: 02'12" BOYUT: 245 MB

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Burdur'da karantinadaki 15 kişi evlerine gönderildi

*- Burdur'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtta karantina altında tutulan 15 kişi evlerine gönderildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Dubai ve İsveç'ten Rusya aktarmalı uçakla gelen 16 Türk vatandaşı 28 Mart günü koronavirüs (Covid- 19) tedbirleri kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Asımın Nesli Yurdu'na yerleştirildi. Karantina süresi dolan vatandaşlar bugün sabah son defa sağlık kontrolünden geçirildi. Vatandaşların 15'i otobüsle yaşadıkları Antalya'ya gönderildi. Kalan 1 kişinin ise yarın memleketi Şanlıurfa'ya gönderileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yurdun dış plan görüntüsüOtobüsün girişiAmbulansın girişiOtobüsün çıkışı DetayKarantinadaki Nilüfer Erbil'in sosyal medyada yaptığı paylaşım

HABER -KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Sokağa çıkma yasağında maske üretimine devam edildi

KONYA'da  koronavirüs tedbirleri kapsamında maske üretimi sokağa çıkma yasağı dışında tutulduğu için Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üretime devam etti. Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, "Burada öğretmen, öğrenci ve dışarıdan destek aldığımız arkadaşlarımızla birlikte günlük 22 bin maske üretiyoruz"dedi.İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Maske üretimi yapan yerler ise bu yasa dışı kapsamında tutuldu. Bunun üzerine koronavirüs salgının başladığı ilk günlerden itibaren maske üretimine başlayan Beyşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi üretime devam etti. 

Maske üretimin okulun giyim üretim teknoloji bölümünde yapıldığını ifaden Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, "Öğretmen, öğrenci ve dışarıdan destek aldığımız arkadaşlarımızla birlikte burada maske üretmeye devam ediyoruz. Sabah 08.00'den gece 24.00'a kadar çalışmalar sürüyor. Sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında tutulduğu içinde üretimi kesmeden devam ettik. Günlük 22 bin maske üretiyoruz. Bu kapasitemizi en az iki katına çıkartmayı planlıyoruz. Ürettiğimiz maskeler Valilik ve İl Milli Eğitim kanalıyla başta sağlık çalışanlar olmaz üzere yurdun dört bir tarafına gönderiyoruz."dedi. 

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Kaynak: DHA

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