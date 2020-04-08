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Kuaför, Çerkeş, Güncel

DHA YURT BÜLTENİ - 15

Çankırı'da kaçak saç tıraşına polis baskınıÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde, sanayi sitesi içinde boş dükkanda saç tıraşı yaparken polis baskınıyla yakalanan kuaför F.K.'ya, 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

08.04.2020 16:47 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:47
DHA YURT BÜLTENİ - 15

Çankırı'da kaçak saç tıraşına polis baskını

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde, sanayi sitesi içinde boş dükkanda saç tıraşı yaparken polis baskınıyla yakalanan kuaför F.K.'ya, 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm berber ve kuaförler kapatılmasına rağmen, sanayi sitesi içinde bulunan dükkanda gizli tıraş yapıldığı ihbarını aldı. Polis ekipleri, bunun üzerine söz konusu dükkana baskın düzenledi. Sandalyede bir genci tıraş ederken yakalanan F.K.'nın, Atkaracalar ilçesinden geldiği belirlendi. F.K.'ya Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği 3 bin 150 TL para cezası uygulanırken, tıraş malzemelerine de el konuldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Ramazan SARICI/ ÇANKIRI

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Bursa'da 3 koronavirüs hastası taburcu oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Yunus S. (67) ile umreden dönen Şerif Çelik (55) ve kızı Esma Çelik (22), koronavirüs tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu edildi.İnegöl'de yaşayan Yunus S., koronavirüs belirtilerinin gözlenmesi üzerine İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada test sonucu pozitif çıkan Yunus S. tedaviye alındı  25 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan Yunus S., sabah saatlerinde sağlık ekibi tarafından ayakta alkışlanarak taburcu edildi.BAŞHEKİM GÖÇMEN: GÜZEL HABERLERİ DAHA ÇOK VERECEĞİZİnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen, "Artık sıra güzel haberleri paylaşmaya geldi. Sizler çok dua ettiniz, bizler çok çalıştık. Gayretleri ile virüse karşı vermiş olduğu savaşı kazanan ve iyileşen 67 yaşındaki hastamızı, alkışlar ve gözyaşları ile taburcu ettik. Siz evde kalın ve sosyal mesafeyi koruyun. Size söz, böyle güzel haberleri daha çok ve daha sık vereceğiz" dedi.UMREDEN DÖNEN BABA İLE KIZI DA KORONAVİRÜSÜ YENDİBir sevindirici haber de, umre ziyaretinin ardından Ankara'da karantina altına alınan ve koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Ankara'da tedavisine başlanan imam Şerif Çelik ve kızı Esma Çelik'ten geldi. 14 günlük tedavileri başarı ile sonuçlanan baba Şerif Çelik ile kızı Esma Çelik, geçen pazartesi günü Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evlerine getirildi.BABA ÇELİK: DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA YANIMIZDA OLDU26 Şubat tarihinde 328 umreci ile birlikte kutsal topraklara gittiklerini belirten Şerif Çelik, "Umrede vazifemizi yerine getirmemizin ardından bizleri Ankara'ya getirdiler. Buradaki KYK yurdunda karantinaya aldılar. Burada kaldığımız sürece devletimiz başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere tüm kurumlarıyla yanımızda oldu, tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Sağlık ekiplerimiz her an yanımızdaydı. 10 gün burada karantinada kaldıktan sonra ben rahatsızlık geçirdim. Daha sonrasında ben ve kızımın testi pozitif çıktı. Doktorlarımız tedaviye başladılar ve kısa süreçte bu sıkıntıyı atlattık. 14 gün hastaneden kaldıktan sonra kızımla beraber sağlıklı şekilde 5 Nisan'da evimize geldikö dedi. Vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Çelik, "Bu sürede bizi yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere sağlık ekiplerimiz ve diyanet yetkililerimize teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım. Kurallar bizim için. Sosyal mesafeyi koruyalım, maskesiz sokaklara çıkmayalımö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Yunus S.'nin hastane çıkışı-Hastane dış görüntü-Şerif Çelik'in açıklamaları

Haber: Gürkan DURAL - Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL, Bursa

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Koronavirüsten korunmak için oyduğu ağaç kovuğuna girdi (2)O AĞACI GÖRMEYE GİDİYORLAR

Samsun'un Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan İlkay Gümüşsu, koronavirüs salgınına dikkat çekmek ve hastalıktan korunmak için fındık bahçesindeki ağaç kovuğuna girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından mahalle sakinleri de ağaç kovuğunu görmeye gitti. Ağacın bulunduğu bahçenin sahibi Salih Ayçiçek, "Bu ağaç yaklaşık 300 yaşında vardır. İçi zaten oyuktu. Ağacımız ilgi görüyor" dedi. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kani Ayçiçek'in ağacın kovuğuna girmesi-Detaylar-Bahçenin sahibi Salih Ayçiçek röportajı-Detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL/Ayvacık(SAMSUN),  

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3 arkadaşını öldürüp 'namus meselesi' dedi, halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı (2)

TUTUKLANDI Konya'da arkadaşları Halil İbrahim Uzun (33) ve Yaşar Baki Uzun (37) adlı kuzenler ile Mehmet Ali Şeflek'i (30) öldüren Yusuf  Özyörük (33) yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Özyörük, 2'nci Sulh Ceza Hakimliği  tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Şüphelinin Asayiş Şubeden çıkartılması 

Haber- Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA

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Polis, kavga eden dilenci kadınları biber gazıyla ayırdı

Antalya Manavgat ilçesinde sosyal mesafeyi hiçe sayıp, saç saça kavgaya tutuşan dilenci kadınları polis biber gazıyla ayırdı.

Manavgat'ın Antalya Caddesi'nde dilencilik yapan 3 kadın, geçen pazartesi günü saç saça kavga etti. Dilenci kadınlar, sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, kendilerini ayırmaya çalışan trafik polisine rağmen uzun süre kavgalarını sürdürdü. Trafik polisinin biber gazı sıkmasıyla ayrılan dilenci kadınlar bir süre sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi caddede gezerek dilenmeye devam etti. Kavga çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kayıt edildi. Görüntülerde, kavga eden 3 dilencinin yanına gelen polis memuru, kadınları ayıramayınca çareyi biber gazı sıkmakta buluyor. Kavganın ardından yeniden caddeye dönerek dilenmeye başlayan genç kadın, paraları olmadığı için dilencilik yaptıklarını, son günlerde virüsle işlerin tamamen durma noktasına geldiğini söyledi. Eve para götüremediğini belirten dilenci, "Açız ve karnımızı doyurabilmek için dileniyoruz. Devletimizden destek bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Dilenci kadınların kavgası ve polisin biber gazı sıkması(Cep telefonu)

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Şanlıurfa'da fırınlar denetlendi, yollar yıkandı

ŞANLIURFA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezinde hizmet veren fırın ve unlu mamulleri satışı yapılan işyerleri denetlendi. Yollar ise sabunlu suyla yıkandı.

Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgını nedeni ile alınan tedbirler kapsamında Şanlıurfa kent merkezindeki denetimler şıklaştırıldı. Zabıta ekipleri fırın ve unlu mamulleri satışı yapan işyerlerine yönelik hijyen denetimi yaparken çalışanların ise ateş ölçümü yapıldı. Usule uygun olmayan ve eksikliği bulunan iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı. İş yeri sahiplerini temizlik ve hijyen konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyaran zabıta ekipleri maskesi bulunmayan esnafa maske ve eldiven dağıttı. Ekipler, müşterilere de sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan Haliliye Belediyesi de ilçedeki tüm cadde ve sokakları sabunlu su ile yıkayarak dezenfekte etmeye devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Fırınlarda denetim yapan zabıta ekipleri-Personellerin ateşi ölçülmesi-Sokaklar yıkanması

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)


Kaynak: DHA

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