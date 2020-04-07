DHA YURT BÜLTENİ - 15 Coğrafi konumu nedeniyle Yalova'da giriş ve çıkış kontrolü YALOVA'da, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 4 Mart itibarıyla uygulanmaya başlanan giriş ve çıkış yasağı kapsamında, 3 büyükşehir ile kara ve deniz bağlantısı olduğu gerekçesiyle yol kontrolleri artırıldı.

Coğrafi konumu nedeniyle Yalova'da giriş ve çıkış kontrolü

YALOVA'da, 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta 4 Mart itibarıyla uygulanmaya başlanan giriş ve çıkış yasağı kapsamında, 3 büyükşehir ile kara ve deniz bağlantısı olduğu gerekçesiyle yol kontrolleri artırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ın giriş ve çıkışlarının kapatıldığını açıklaması üzerine İstanbul, Kocaeli ile Bursa arasında kalan Yalova'da da önlemler artırıldı. 3 büyükşehir ile kara ve deniz bağlantısı olan Yalova'nın giriş ve çıkışına 7 kontrol noktası kuruldu. Görev yapan toplam 150 polis ve jandarma, seyahat izin belgesi olmayanların kente girişlerine izin vermedi. Kente giriş yapan sürücülerin tek tek ateşleri ölçüldü. Ateşi olduğunu hissedenlerin araçları, belediye görevlileri tarafından dezenfekte edildi. İkametgahları Yalova'da olanların girişlerine ise izin verildi.

Görüntü Dökümü----------------------------------Kontrol noktası detaylar-Ateş ölçümü yapılmasından detaylar-Anons

Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/YALOVA,

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Valinin talimatıyla kavga edenlere sosyal mesafe cezası

ANTALYA'da kavgaya karışan 5 kişiye, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesildi. Vali Karaloğlu, "Zaten çok az insanız sokakta. Nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar, ona şaşmak lazım" dedi.Vali Münir Karaloğlu, dün Muratpaşa ilçesindeki Dokuma semtinde kavgaya karışan 5 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için gerekli cezaların kesilmesi için talimat verdiğini söyledi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu olarak bu konuda kararları olduğunu vurgulayan Vali Karaloğlu, "Kavgaya karışan 5 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesin dedim. Zaten çok az insanız sokakta, nasıl birbirlerini bulup kavga ediyorlar ona şaşmak lazım" dedi.Vali Karaloğlu, alınan her kararın titizlikle uygulanacağını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kavga eden gruptan görüntü

HABER- KAMERA: ANTALYA,

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Ceza yazılan genç kız: Çekmeyin, babam görecek cezayı

KAHRAMANMARAŞ'ta yasak olmasına rağmen sokağa çıkan S.Y.'ye polis tarafından 392 lira idari para cezası kesildi. Bu sırada gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden gen kız, "Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı" dedi.Kahramanmaraş'ta polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı denetimlere devam ediyor. Trabzon Bulvarı'nda yapılan denetimlerde sokağa çıkanları evlerine gitmeleri konusunda uyaran ekipler, sokağa çıkması yasaklanan kişilere yönelik de kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde S.Y.'nin 19 yaşında olduğunun tespit edilmesi üzerine polisler, Kabahatler Kanunu kapsamında genç kıza 392 lira idari para cezası yazıldı. Ceza işlemi uygulanırken gazetecilerin sokağa çıkma yasağının olduğunun hatırlatılıp 'Neden sokağa çıktınız?' sorusu üzerine S.Y., "Canım istedi çıktım. Çekmeyin, babam görecek cezayı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Polisin vatandaşları uyarmasıS.Y.'ye ceza yazılmasıS.Y.'ye kimliğinin verilmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ

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Şanlıurfa'ya izinsiz giriş çıkış yapılmıyor

ŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı şehirlerden kente gelmek isteyen ve seyahat izin belgesi olmayanların geçişine izin verilmiyor.Şanlıurfa il merkezinden Mardin, Gaziantep, Diyarbakır ve Adıyaman istikametindeki yol denetim noktalarında trafik hareketliliğini denetleyen güvenlik güçleri, seyahat İzin belgesi bulunmayan araçların kente girişine izin vermiyor. Kontrol noktasında durdurulan araçlardaki kişilerin ateş ölçümünü de yapan ekipler, seyahat izin belgesi ve ticari araçların da arama yaptıktan sonra geçişine izin veriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Kontrol noktasında durdurulan araçlarPolis izizn belgesini kontrol etmesiÖlçümleri yapılan sürücülerGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA

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Minik Rıdvan'a polisten doğum günü sürprizi

TEKİRDAĞ'da rahatsızlık geçiren Rıdvan Güden'in(3), koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan ailesinin doğum günün kutlamak için yardım istediği polisler, aldıkları pasta ile eve giderek, minik Rıdvan'a doğum günü sürprizi yaptı.Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde oturan Dile ve Tahsin Güden çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan ve delik olan kalbinden ameliyat geçiren Rıdvan'ın doğum gününü kutlamak isteyen anne, koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamayınca, polisi arayıp yardım istedi. 155'i arayan Dile Güden, minik oğlunun doğum günü olduğunu ve kutlamak için pastaya ihtiyaçlarını olduğunu belirterek, yardım istedi. Haber merkezinin talebi ilettiği Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir pasta temin ederek üzerine 4 mum yakıp ailenin Aydoğdu Mahallesi'ndeki evine gittiler. Polis ekiplerini ellerindeki pastayla gören minik Rıdvan, büyük mutluluk yaşadı.Anne ve babasının da yardımı ile pastadaki mumları üfleyerek söndüren Rıdvan'a polis amcaları, "Salgın nedeni ile sana sarılamasak da, doğum günün kutlarız Rıdvan" dedi.Aile, polis ekiplerine teşekkür ederken, minik Rıdvan'ın 2019 yılında delik olan kalbinden ameliyat olduğu ve bu nedenle dışarıya çıkıp çocukları için risk oluşturmak istemediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Ellerindeki pastayla binaya giren polisler-Ailenin polisleri karşılaması-Minik Rıdvan'ın babasının kucağında sevinerek mumlara üflemesi-Hep birlikte alkışlanması-Polislerin Rıdvan'a yaşını sorması-Polisin Rıdvan ile konuşması-Detaylar

Haber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Tokat'ta polislere pastalı sürpriz

TOKAT'ta mahalle sakinleri 6-12 Nisan Polis Haftası nedeniyle ihbar üzerine parka çağırdıkları polislere pastalı sürpriz yapıldı.Kent merkezindeki 600 Evler Mahallesi Muhtarı Mücahit Aktaş, Polis Haftası nedeniyle, mahalle sakinleri ile birlikte polis ekiplerine sürpriz yaptı. Aktaş, 155'i arayarak parkta yasak olmasına rağmen vatandaşların piknik yaptığı ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar, parka gelen polisleri müzik öğretmeni Ozan Çekiç'le birlikte "Bil oğlum" türküsüyle karşıladı. Kendilerine sürpriz yapıldığını anlayan polisler şaşkınlık yaşadı. Mahalle muhtarı Aktaş, daha sonra polislerle birlikte pasta kesti. Muhtar Mücahit Aktaş, "Şu anda ülkemizde bir salgın var. Biz de onlara yoruldukları, vefakarlık yaptıkları günde sürpriz yapmak istedik. 155'i arayarak parkta oturan insanların bulunduğunu ihbar ettik. Sağ olsunlar 2 dakika içerisinde geldiler. Biz de onların bu yorgunluklarını almak ve polis haftalarını kutlamak için bir sürpriz yaptık" dedi. Polis memurları ise vatandaşlara yapmış oldukları sürprizden dolayı teşekkür ederek, evde kalmaları yönünde uyarıda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Parktan görüntüler-Polislerin parka gelişi-Türkü ile karşılanmaları-Muhtarın pasta kesmesi-Çevredeki binalardan gelen alkışlar-Konuşmalar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Yorgun pelikan, bakım sonrası doğaya salındı

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, yorulup düşen pelikanı çoban Erhan Sezer (52) buldu. Pelikan, Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde yapılan bakımının ardından doğal ortamına salındı.Lapseki ilçesi Ayazma Deresi mevkisinde dün hayvan otlatan çoban Erhan Sezer, hareketsiz yatan pelikan buldu. Pelikanı motosikletindeki meyve kasası içinde evine getiren Sezer, ardından da Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.Eve gelen ekipler, pelikanı teslim aldı. Yorgun olduğu belirlenen pelikan, bakımı yapıldıktan sonra doğal ortamına salındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------

-Doğaya salınan pelikandan görüntü.

Haber-Kamera: ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA