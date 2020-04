DHA YURT BÜLTENİ-15 Niğde'de hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi Afgan genç yakalandı NİĞDE'de yeni tip koronavirüs şüphesiyle tutulduğu hastaneden kaçan Afganistan uyruklu bir genç, polis ekipleri tarafından yakalanarak, hastanede gözlem altına alındı.

Niğde'de hastaneden kaçan koronavirüs şüphelisi Afgan genç yakalandı

NİĞDE'de yeni tip koronavirüs şüphesiyle tutulduğu hastaneden kaçan Afganistan uyruklu bir genç, polis ekipleri tarafından yakalanarak, hastanede gözlem altına alındı.

Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs şüphesiyle tutulan 18 yaşındaki ismi açıklanmayan Afganistan uyruklu genç, henüz belirlenemeyen bir sebeple hastaneden kaçtı. Durumun polise bildirilmesiyle çalışma başlatan ekipler, şüphelinin Dr. Sami Yağız Caddesi Deniz Sokak'ta olduğunu belirledi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelinin bulunduğu yeri şeritle çevirerek, sağlık ekiplerini çağırdı. Yanına kimseyi yaklaştırmayan sağlık ekipleri, kişiye, maske ve eldiven vererek dezenfekte etti. Genç daha sonra ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

Öten yandan ekipler, sokağı ve oradan geçenleri dezenfekte etti. Olayı cep telefonuyla kaydeden taksici Halil İbrahim Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Polis ekipleri bulunduğumuz yere gelerek pembe tişört giyen bir Afgan aradıklarını söyledi. Biz de daha sonra sokaktan geçen iki kişiden birinin üzerinde pembe tişört görünce hemen polisi aradık. Genci aldılar. Sağlık ekipleri dezenfeksiyon çalışması yaptı. Kimseyi yanına yaklaştırmadılar. Şahıs gözaltına alındı. Sonra maske ve eldiven takılarak ambulansla hastaneye götürdüler" dedi.

Görüntü dökümü----------------------Polis ve ekiplerden görüntü Dezenfekte yapılmasıTaksici ile röportajDetay görüntülerHaber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

===========================

Karaman OSB'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

KARAMAN Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Kemal Boynukalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' bağış kampanyasına yardım yapacaklarını açıkladı. Kendi firması adına belirli bir miktarda bağışta bulunduğunu belirten Boynukalın, "350 milyon dolarlık ihracatı bulunan Karaman OSB'de koronavirüs salgını nedeni ile gelen siparişlerin yüzde 60'ı durdu. Koronavirüse karşı tedbirleri alarak bu çarkı döndürmeye devam ediyoruz" dedi.

Boynukalın, Karaman OSB Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na, iş insanları olarak destek olma kararı aldıklarını belirtti. Kendi firmasının belirli bir miktar bağış yaptığını, OSB'deki iş insanlarının da bir miktar belirleyerek bağışta bulunacakları söyleyen Ali Kemal Boynukalın şöyle dedi: "Biz de Karaman OSB olarak yapılacak olan ilk yönetim kurulu toplantısında bir miktar belirleyeceğiz. Tüm Türkiye'yi saran koronavirüs salgını nedeni ile ülkemizde virüs ile mücadelede hem ekonomik hem de sosyal yönleriyle devam ediyor. Evde kal sloganı ile virüsün yayılması engellenmeye çalışılırken, bir yandan da salgının ekonomi dünyasına olan etkilerini en aza indirebilmek için çaba gösteriliyor. Bu anlamda verilen destekleri önemsiyoruz. Sanayi ve ekonomi çarkı tökezlerse bunun olumsuz neticesini milletçe hep beraber yaşarız. Personelimizin ve tüketicilerimizin sağlığı her şeyden önce önemlidir. Bizler şehrin sanayicileri olarak kendi firmalarımızı hat safhada koronavirüse karşı tedbirleri alarak bu çarkı döndürmeye devam ediyoruz.ö

'YURT DIŞI SİPARİŞLERİN YÜZDE 60'I DURDU'Koronavirüsün Karaman'daki işletmeleri de etkilediğini söyleyen Boykunalın, "Bugün Balkanlar, Gürcistan, Venezuella buna benzer Güney Amarika ülkeleri hepsinde şuan sokağa çıkma yasağı uygulandığı için gelen siparişlerin yüzde 60'ı iptal oldu. Artık bunlar beklenecek inşallah kısa zamanda biterse organize eski hareketliliğine kavuşmuş olurö diye konuştu.

Görüntü Dökümü----------------------Karaman Valisi Fahri Meral'in açıklaması-Karaman OSB Başkanı Boynukalın'ın açıklamsı-Toplantı salonundan detayHaber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

============================

Şair ve ses sanatçısı Abdurrahman Delen'den koronavirüs fırsatçılarına klipli tepki TÜRKİYE'nin şair ve ses sanatçısı olarak tanıdığı Abdurrahman Delen, koronavirüs salgınını ranta çevirmek isteyenlere tepki olarak beste yapıp, klip çekti. Klip kısa sürede sosyal medya da ilgi gördü ve izlenme sayısı 1 milyonu geçti. Delen, "Halkımızın birlikteliği, tek yürek oluşu bu işi ranta çevirmeye çalışanlara en güzel cevaptır. Türk milleti olarak birlikteliğimizle, bu günleri de atlatacağız" dedi.

?Çin'in Vuhan kentinde başlayarak, dünyayı saran ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüse karşı mücadele sürerken, toplumun her kesiminden destek de gelmeye devam ediyor. Tarlalarda çalışanlar üretim için tüm gücüyle çalışırken, il ve ilçelerde kurumlar bünyesinde, halka destek amacıyla maskeler dikilip, ücretsiz dağıtılıyor. Ülke gündemindeki konularla ilgili şiir ve söz yazan ses sanatçısı Abdurrahman Delen de stokçulara dikkat çekti. 'Fırsatçılar' adlı şiir yazan ve besteleyen Delen, klibini de sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Kısa sürede yayılan klip, sosyal medya fenomenlerinin de dikkatini çekti.

Şair Abdurrahman Delen'in sosyal medya kullanıcılarının takdirine sunduğu klibe Mehmet Berk Ergin, Bilal İşgören, Can Uzunkök, Kahraman Memiş, Fikret Karakaya, Abdi Baktur, Yusuf Samet Çakır, Alihan Zülfikaroğlu gibi tanınan sosyal medya fenomenleri de destek verdi. Klibin yüzbinlerce kişi tarafından izlenerek sosyal medyada gündemine oturduğunu söyleyen Delen, "Halkımızın birlikteliği, tek yürek oluşu bu işi ranta çevirmeye çalışanlara en güzel verilen cevaptır. Vatandaşlarımızdan istediğim, kanmasınlar, şu anda tem millet, tek yürek herkes mücadele ediyor. Güzel ülkemin her yanında birlik ve beraberlik örnekleri gelmekte. Türk milleti olarak birlikteliğimizle bu günleri de atlatacağızö dedi.

Delen tarafından bestelenen şiirin sözleri ise şöyle:

Vatan değildir tasası

Yeter ki dolsun kasası

Yok mu bunların yasası

Fırsatçılar fırsatçılar

Yüzde yüz on zam bindirir

Sonra yüzde on indirir

Yoksulu canından bezdirir

Fırsatçılar fırsatçılar

Bahane eder dövizi

Utanmaz kızarmaz yüzü

Fakirin cebinde gözü

Fırsatçılar fırsatçılar

Sabah akşam zam yaparlar

Halka hep kazık atarlar

Vicdanlarını satarlar

Fırsatçılar fırsatçılar

Vatandaşın yüz karası

Helal değildir parası

Şeytanların maskarası

Fırsatçılar fırsatçılar

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Abdurrahman Delen'in fırsatçılar, video klibi

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN-Hüsnü EVREN/BALIKESİR,

============================

Burhaniye'de arıcılardan uygulama yapan polislere ballı destek BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun önlemler alınırken; polis, jandarma ve sağlık görevlilerine de vatandaşlardan destek geldi. Arıcılar, Burhaniye ve Edremit girişlerinde uygulama yapan polisleri ziyaret ederek bal ve polen ikram etti.

Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu üyesi arıcılar, Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde uygulama yapan polisleri ziyaret etti. Emekli öğretmen Aydın Kunter'in öncülüğündeki arıcılar, uygulama yapan polislere görevlerinde başarılar dilerken, koronavirüse karşı bağışıklık sistemlerinin güçlenmesi için bal ve polen ikram etti.

'BAĞIŞIKLIKLARINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN İKRAM ETTİK'Uygulamanın Aydın Milletvekili Metin Yavuz'un öncülüğünde yurt genelinde yapıldığını anlatan Aydın Kunter, "Türkiye arıcıları olarak Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Platformu olarak emniyetteki kardeşlerimize, polis ağabeylerimize ve sağlık görevlerimize bağışıklıklarını güçlendirmek amacıyla bal ikram etmeye geldik. Türkiye'nin yanındayız. Bütün emniyetimizin yanındayız. Bütün sağlık teşkilatımızın yanındayız. İnşallah, yapmış olduğumuz bu hizmet vatanımıza, milletimize hayırlar getirsin. Bütün arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyoruz. Saygılar sunuyoruz. Seni seviyoruz Türkiye. Evde Kal" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Uygulama yapan polislerden görüntü.-Polislere bal ve polen hediye edilmesinden görüntü.-Detay görüntüler.-Aydın Kunter ile röp.Haber-Kamera: Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir),

============================

Koronavirüs nedeniyle mobilya ihracatı yüzde 50 düştü BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya üretim fabrikalarının yüzde 90'ı faaliyetlerini koronavirüs tedbirleri kappsamında sürdürürken, ihracat ise salgın nedeniyle yüzde 50 düştü.

Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler, mobilya ihracatının büyük bir bölümünü karşılayan Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya üretim fabrikalarında da hayata geçirildi. Üretimin devam ettiği üretim merkezlerinde işçiler, çalışma alanlarındaki sosyal mesafe kuralına uyarak çalışmalarını sürdürürken, aynı zamanda maske ve eldivensiz çalıştırılmıyor.

'HER ÇALIŞANIN MASKE VE ELDİVENLİ ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU VAR'Alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, mobilya sanayisinde işletmelerin yüzde 90'ının üretime devam ettiğini duyurdu. Bazı işletmelerde ise kısa dönem çalışma şekline geçildiği bilgisini paylaşan Ayhan, "Saat ayarlamalarına geçen firmalarımız var. Haftasonu çalışmayan firmalarımız var. Firmaların kendine has çeşitli uygulamaları bulunuyor. Devletimizin de bu noktada bizlere destekleri var. Bu desteklerin yanında içeride iş güvenliği ile ilgili alınan tedbirler sıklaştı. Her çalışanın belirli bir mesafe aralığı ile, maske ve eldivenli çalışma zorunluluğu var. Bu kurallara işletmelerimiz de uyuyorö dedi.

'NAKLİYE AĞI DEVAM EDİYOR'Aldıkları siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba gösterdiklerini kaydeden Başkan Ayhan, "Nakliye ağı hala devam ediyor. Belirli bölgelerde sıkıntı olsa da yine de nakliye ağı çalışıyor. Nakliye çalıştığı sürece, mağazalar ürün istediği sürece işletmeler işinin başında olacaktır. Bu arada yıllık izinleri kullandıran firmalarımız var. Dileriz ki hiçbir şey olmaz. Önce insan sağlığı sonra iş gelir. İkisini bir arada götürmeye çalışıyoruzö diye konuştu.

'İHRACAT DÜŞTÜ'Koronavirüs salgını nedeniyle ihracatın ise, yarı yarıya durduğunu aktaran Başkan Ayhan, "İhracatta artık yavaşlama var. Birçok gümrük kapısında sıkıntı yaşanıyor. Zaten alıcılar da ısrarlı bir şekilde ürün istemiyorlar. Çünkü kendi ülkelerinde de sıkıntılar var. Şu anda ihracat yüzde 50 durdu. İç pazarda Ramazan ayına kadar siparişleri bitiren bitirir sonra orası da durur. Temennimiz bu işin aşısının bulunması ve tekrar sağlıklı günlere dönmek. Eskisi gibi gece gerekirse vardiyalı çalışmak istiyoruzö ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü;-Üretimden detaylar-İşçilerin maske ve eldiven takarak çalışmaları-AçıklamaHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

===================

Mersin'de domatesler dalında kaldı MERSİN'in Erdemli ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle ihracatında zorluklar yaşanan ve iç piyasada tüketimi azalan domatesler dalında kaldı. Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, satış fiyatlarının maliyeti karşılamadığı için çiftçinin zarar ettiğini söyledi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, domates üreticilerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İhracatta zorluklar ve iç piyasada tüketimin azalması nedeniyle maliyeti 2,5 TL ile 3 TL arasında olan domateslerin sebze halinde 1 TL ile 1,5 TL arasında satıldığını kaydeden Şahin, "Domateslerimizi alan olmuyor. Talep görmeyen ürünler dalda kaldı. İnşallah bu virüs bir an önce başımızdan gider ve kurtuluruz. Üreticilerimiz yaptığı masrafı dahi kurtaramaz halde bekliyor. Yetkililerden bu soruna çözüm bekliyoruz" dedi. İlçede 3 dönüm serada domates üreticiliği yapan Niyazi Göküş ise, "Domateslerimiz yetişti, kıpkırmızı oldu ama 1-1,5 TL arasındaki fiyatlar bizi zarar ettiriyor. Maliyeti dahi kurtarmadığı için şu an toplamıyoruz ve dalında bekliyor. İnsanlar tüketmez ise domateslerimiz satılmayacak. Şu anda virüs nedeniyle çiftçiler olarak çok zor durumdayız. Yetkililerden sorunlarımıza çözüm bulmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Erdemli'de bulunan yaş sebze ve meyve halinde, virüs nedeniyle hasatların çok az olması nedeniyle sessizlik hakim.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Ziraat Odası Başkanı Rasim şahin Domates serasını gezerkenKasada domates görüntüsüDomates kasaları kamyona yüklenirkenZiraat Odası Başkanı Rasim Şahin ile röportajDomates üreticisi Niyazi Göküş ile röportajHaber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

Kaynak: DHA