DHA YURT BÜLTENİ - 15

UMRE ziyareti dönüşü Ankara'da karantina altında tutulan 22 vatandaş, otobüsle Erzurum'a getirildi. Terminalde ateşleri ölçülerek kayıtları yapılan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından evlerine bırakıldı.

Koronavirüs salgını başlamasından sonra Umre ziyaretinden dönen vatandaşlar Ankara ve Konya'da karantina altına alındı. Yaklaşık 14 gün boyunca Ankara'da bulundukları yurt binasında kontrol altında tutulan 22 kişi, otobüsle Erzurum'a gönderildi. Umre ziyaretçilerinden 2'si Erzincan terminalinde bırakılırken, 20 vatandaş 12 saatlik yolculuğun ardından Erzurum'a ulaştı. Otobüsle terminale gelen vatandaşları sağlık ve Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri karşıladı. AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı yönetimindeki AFAD ekibi, otobüste bekleyen vatandaşlara bilgi verdi. Konuyla ilgili bilgi verilen umre ziyaretçileri, birer birer otobüsten indirildi. Sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülen vatandaşlara, bundan sonra uymaları gereken kuralları içeren bir yazı imzalatıldı. İşlemler tamamlanan 12 vatandaştan bazıları AFAD'a ait araçlarla evlerine kadar götürüldü.

ANNESİNE SARILAMADIKarantina işlemleri tamamlanan umre ziyaretcilerini karşılamaya gelen yakınları duygusal anlar yaşadı. Uzun süredir ayrı kaldığı annesi İfakat Kaçar'ı (77) terminal binasında seslenerek karşılayan Emrullah Kaçar, sarılamadı. Annesinin elindeki poşetleri bırakarak otomobile geçmesini isteyen Kaçar, poşetleri kendisi taşıdı.AFAD YEMEK İKRAM ETTİ Ankara'dan yola çıktıktan sonra yolda yemek yeme imkanı bulamayan 8 Ağrılı vatandaşa ise AFAD ekipleri yemek ikram etti. Arabalarının Erzurum'da mola vermesini fırsat veren vatandaşlar, dağıtılan kumanyaları sandalyelere oturarak yedikten sonra Ağrı'ya gitmek üzere yola çıktı.

Çerkeş Belediye Başkanı: Köylerimiz bayramlardan daha kalabalık, bu ürkütüyor ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesi Aliözü köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina 4'üncü gün de devam etti. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, eğitimin evde devam etmesi nedeniyle büyükşehirlerden vatandaşların ilçeye akın ettiğini söyleyerek, "Şu an köyler ve ilçemiz, Ramazan ve Kurban bayramından daha fazla kalabalık. Bu kalabalık insanı ürkütüyor" dedi.Geçen 18 Mart'ta İstanbul'dan Çerkeş'in Aliözü köyüne gelen bir kişi İstanbul'a döndükten sonra rahatsızlandı ve koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 100 nüfuslu Aliözü köyü karantina altına alındı. Jandarma ekipleri köye ulaşımın sağlandığı yolda önlem alarak, giriş ve çıkışları kapattı. Sağlık ekiplerinin köyde şu ana kadar yaptığı kontrollerde vakaya rastlanmadı. Karantinanın 4'üncü gününde jandarmanın köy girişinde önlemleri devam etti. Kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından da köyde yaşayanlara gıda yardımı yapıldı.BELEDİYE BAŞKANI: İNSANI ÜRKÜTÜYORÇerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, köy girişinde gazetecilere açıklama yaptı. Başkan Sopacı, Aliözü köyünün 4 gündür karantina altında olduğunu ve herhangi bir vakanın olmadığını belirtti. Koronavirüsün tehlikeli bir salgın olduğuna dikkat çeken Sopacı, ilçeye büyükşehirlerden gelen vatandaşlarla ilgili sorunlar yaşadıklarını kaydetti. Sopacı, şöyle konuştu: "Okulların tatil olmasıyla beraber vatandaşlarımız büyükşehirlerden Çerkeş'e akın etti. Şu an köyler ve ilçemiz, Ramazan ve Kurban bayramından daha fazla kalabalık. Bu kalabalık insanı ürkütüyor. Valiliğimizin almış olduğu kararla ilçemize ve köylerimize geldiğinde 14 gün boyunca kendilerini evlerinde izole etmeleri istendi. Biz de bu konuda zabıtalarımızla, emniyet müdürlüğümüzle, jandarmamızla uygulamalarımıza devam ediyoruz. Bugüne kadar diğer köylerimizde bir sorun yaşamadık, inşallah da yaşamayız. Ancak çok tehlikeli ve ciddiye alınması gereken bir durum. Kesinlikle büyükşehirden ilçemize veya köylerimize geldiyseniz, büyükşehirlerdeki bu virüs vakasından kaçıyorsanız, lütfen ilçelerimizi, köylerimizi, sevdiklerinizi ve vatandaşlarımızı bu işe bulaştırmayın. Eğer onları seviyorsanız başka bir yerden geldiyseniz kendinizi izole edin. İlçemizde koronavirüs vakası yaygın olmaması için tedbirlerimizi her gün alıyoruz."

Siperli maske ve solunum cihazı çoğaltıcı aparat üretiyorlar

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kapaklı Belediyesi Ortaokulu işbirliğinde boyutlu yazıcılarda siperli maske ve solunum cihazı çoğaltıcı aparat üretimine başlandı.Çin'in Vuhan şehrinde başlayarak kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık mensuplarına destek olmak amacıyla, Türkiye tek yürek oldu. Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Kapaklı Belediyesi Ortaokulu'nda solunum cihazları için çoğaltıcı aparat ve sağlık çalışanları için siperli maske üretimine başlandı. Kapaklı Belediyesi Ortaokulu Müdürü Suat Yüksel, günde 10 maske ve 8 aparat ürettiklerini söyledi.Siperli maske ve çoğaltıcı aparatların 3D yazıcılarda üretildiğini belirten Suat Yüksel, "Kapaklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber Kapaklı Belediyesi Ortaokulu olarak milletçe mücadelesini verdiğimiz bu virüs salgınında elimizden ne gelebileceğini istişare ettik. Elimizdeki imkanları bizim için canla başla çalışan sağlık personeline siperli maske ve solunum cihazları için çoğaltıcı aparat yapmak için kullandık. Kapaklı Belediyesi Ortaokulu olarak günde 10-15 adet siperli maske üretebiliyoruz. Dün itibariyle çokça ihtiyaç duyulabilecek solunum cihazı çoğaltıcısını üretmeye başladık. Şuanda birkaç tane ürettik. Bunları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla İl Sağlık Müdürlüğünün hizmetine sunacağız" dedi.'EN BÜYÜK İHTİYAÇ SİPERLİ MASKE'Siperli maskenin sağlık personeli için acil ihtiyaç olduğunu da kaydeden Yüksel, "Velilerimizin bize destekleri ile okulumuza kazandırmış olduğumuz Yazılım, Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin ürünü olarak sağlık camiasının hizmetine ürünlerimizi sunacağız. Çoğaltıcı aparatlarımız ortalama 2 buçuk saatte üretiliyor. Günde yalnızca 1 makineden 8 tane üretimini yapabileceğiz. Elimizde şuan 4 tane 3 boyutlu yazıcı makine var ve 2 tanesinde maske, kalan iki tanesinde ise çoğaltıcı aparat üretiyoruz. Sağlık çalışanlarının en çok siperli maskeye ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Bu yüzden ağırlıklı siperli maske üretiyoruz" diye konuştu.

9 yaşındaki Hilal, biriktirdiği 120 lirayı kampanyaya bağışladı

YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan Hilal Su Mert (9) bisiklet almak için biriktirdiği 120 lirayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.Boğazlıyan'a bağlı Ovakent beldesinde yaşayan Eda -Yakup Mert çiftinin 3 çocuklarından en büyüğü olan Hilal Su Mert, bisiklet almak için kumbarasında biriktirdiği 120 lirayı, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamaya karar verdi. Baba Yakup Mert de Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı'nı arayarak, paranın kampanya hesabına yatırılması için yardım istedi. Beldeye gelen jandarma ekipleri, küçük kızdan tutanak karşılığında aldıkları 120 lirayı, bir baka şubesine giderek, kampanya hesabına yatırdı.Hilal Su Mert, "Ben bisiklet almak için para biriktiriyordun. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyayı duydum. Biriktirdiğim parayı kampanyaya bağışlamaya karar verdim" dedi.

7 yaşındaki Zehra, kumbaradaki parayı kampanyaya bağışladı

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde yaşayan ilkokul öğrencisi Zehra Şen (7), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına, kumbarasındaki 311 lirayı bağışladı.Fatih Sultan Mahallesi'nde yaşayan, ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Zehra Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasını öğrendikten sonra babası Bekir ve kardeşi Yusuf Şen ile kumbarasını alıp, banka şubesine gitti. Burada, kumbarasında biriktirdiği 311 lirayı kampanya hesabına yatıran Zehra Şen, daha sonra Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ile bir araya geldi. Zehra Şen'den, kumbarasında biriktirdiği 311 lira ile kampanyaya destek olduğunu gösteren banka dekontunu alan Kaymakam Şahin, "Bizi gururlandıran hem de duygulandıran bir gelişmeydi. Küçük çocuğumuz ile onu duyarlı yetiştiren ailesini kutluyorum" dedi.

Yaşlı adam koronavirüsü şiirle tepki gösterdi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde koronavirüs salgınının ilk gününden bu yana evden çıkmayan Bekir Yaldız (67), yazdığı şiirle virüse tepki gösterdi.Akçay Mahallesi'ndeki evinden günlerdir dışarı çıkmayan ve eşiyle yaşayan Bekir Yaldız, en çok torunlarını özlediğini söyledi. Zor günler geçirdiğini fakat şikayetçi olmadığını kaydeden Yaldız, "Bugünler de geçer" dedi. Koronavirüse bir şiir yazarak tepki gösteren Yaldız, okuduğu şiiri cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Yaldız'ın kaleme aldığı dizeler şöyle:

"Elle tutulmaz, gözle görülmez,İnat etme korona, çek git artık.Bahçe kazılacak seni bekliyor,Torunlar özlemiş, beni bekliyor,

Çekip gideceğin günü bekliyor.Ülkeyi bırakıp gidersen eğer,İnsanlık nezdinde kazanır değer,İnsanoğlu ne kadar acizmiş meğer,

İnat etme çek git artık korona.Bu korona yaşlıları bıktırdı,Bizim gibi pencereden baktırdıOzanlara destan, türkü yaktırdı."

İnsanlar evlere çekildi, meydanlar kuşlara kaldı

MERSİN'de, koronavirus salgınına karşı insanlar evlerine çekilince, meydan ve parklar kuşlara kaldı.Mersin'de, vatandaşların uğrak yeri olan sahil bandı, koronavirüs önlemleri kapsamında ziyaretçiye kapatıldı. Sahilden ana yola araç park etmek yasaklanırken, vatandaşlar sık sık uyarıldı. Vatandaşlar da yapılan uyarıları dikkat alınca her gün binlerce insanın uğrak yeri olan Adnan Menderes Bulvarı sahili boş kaldı. Vatandaşların evlerine çekilmesi ile boş kalan meydanlarda kuşlar yoğunluk oluşturdu.

Sokak hayvanları için kuru mama bırakıldı

OSMANİYE'de özel kıyafet giyen belediye ekipleri tarafından sokak hayvanları için kentin belirli noktalarına mama bırakıldı.Osmaniye Belediyesi, tüm dünyayı ve ülkeyi tehdit eden koronavirüs salgını ile ilgili dezenfeksiyon işlemlerini aralıksız sürdürürken sokak hayvanlarını da unutmadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün özel kıyafet ve güvenlik tertibatlı bisikletli ekipleri sokak hayvanlarını besleme çalışması yaptı. Günlük 15 kilo kuru mamayı, 30 kilometrelik bir güzergahta dağıtan ekip, ayrıca hayvanların sağlık durumlarını da inceledi.Konuyla ilgili bir açıklama yapan Osmaniye Belediyesi veteriner hekimlerinden Ali Laçinbala, "Belediye Başkanımız Kadir Kara'nın talimatları ile şehrimizde görmüş olduğumuz sahipsiz sokak köpeklerini önce tanıyor sonra yanlarına yaklaşarak mamaları uzatıyoruz. Kısa zamanda duygusal bir bağ kurulan ilişki sayesinde sahipsiz sokak hayvanlarının sayısı ve sağlık durumları konusunda tespitlerde bulunuyoruz" dedi.

