DHA YURT BÜLTENİ - 15 Ukrayna'dan gelen 25 TIR sürücüsü, Sakarya'da yurda yerleştirildi SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Ukrayna'dan gelen 25 Türk TIR sürücüsü yurda yerleştirildi.

Ukrayna'dan gelen 25 TIR sürücüsü, Sakarya'da yurda yerleştirildi

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, Ukrayna'dan gelen 25 Türk TIR sürücüsü yurda yerleştirildi. Karantina altına alınmayı reddeden bazı sürücüleri polis ekipleri ikna etti.

Ukrayna'dan Ro-Ro gemisiyle gelen Türkiye vatandaşı 25 TIR sürücüsü, Karasu Limanı'nda sağlık kontrolünden geçirilerek polis gözetiminde otobüsle Serdivan ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'na getirildi. Bazı sürücüler karantinaya alınmak istemeyince polis devreye girdi. Polisin yaptığı görüşmelerin ardından TIR sürücüleri ikna oldu. TIR sürücüleri sağlık kontrolünden geçirilerek yurda alındı. Yurtta bulunan tek kişilik odalara yerleştirilen sürücüler 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Şoförlerin yurt binası getirilişi -Sağlık kontrolü

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SERDİVAN (Sakarya),

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Sosyal mesafeyi korumadılar (2)

VALİLİKTEN SOSYAL MESAFE ÖNLEMİAntakya Ulus Meydanı'ndaki tarihi PTT binasının önünde, sosyal mesafe kuralını ihlal edildiğinin görülmesinin ardından Hatay Valiliği'nin talimatıyla önlem alındı. Binanın önüne birer metre arayla polis barikatları yerleştirildi. Sırada bekleyenler bu barikatlara göre dizildi. Bina dışında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar içeriye sosyal mesafe kuralına uyularak alındı.Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Hepimizin dikkatli olması lazım. Lütfen kurallara uyalım" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Barikatların arasında sıra bekleyen vatandaşlar-PTT Binası çevresinden genel ve detay görüntüler-Alınan önlemlerden genel görüntüler

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY,

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Sivas'ta trafik ışıklarına 'Evde kal' yazısı eklendi

SİVAS'ta belediye kent içinde yer alan trafik ışıklarına dikkat çekmek için 'Evde kal' yazısı ekleyerek, koronavirüse karşı çağrı yaptı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, halkın evde kalmalarına yönelik çalışmalar sürüyor. Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de trafik sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıkların üzerine "Evde kal" yazısı ekleyerek bu çabaya destek verdi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yapılan çalışma hakkında bilgi vererek, "Çin'de ortaya çıkıp, tüm dünyaya yayılan koronavirüs ile ilgili Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan mücadeleye, biz de yerel yönetimler olarak şehrimizde üzerimize düşen tedbirleri etkin bir şekilde alıyoruz. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı gibi bu durumda en büyük tedbir evde kalarak, sosyal mesafeyi koruyarak herkesin kendi izolasyonunu sağlamasıdır. Biz tehlikenin ciddi olduğunu kavrayarak buna karşın alınan her türlü tedbire uymamız gerekiyor. Bizler de Sivas Belediyesi olarak sürecin başladığı andan itibaren bakanlıklarımızın yönlendirilmesiyle ilimizde alınacak tüm tedbirleri aldık. Bu süreçte yapılması gereken en önemli iş evimizde kalmamız zorunluk olmadıkça dışarıya çıkmamamız. Biz bu noktada Ulaştırma Müdürlüğümüzün bünyesinde ilimizdeki trafik ışıklarında kırmızı yandığı zaman 'Evde kal' yazısının görünür olmasıyla bir farkındalık oluşturmak istedik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Trafik ışıklarından görüntüler-Kırmızı ışığa eklenen evde kal yazısı-Belediye Başkanının açıklaması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT-Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Van'da üretilen dezenfekte cihazına yoğun ilgi

VAN İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde faaliyet gösteren İranlı bir girişimci tarafından, negatif iyonlarla havadaki zararlı gazları ayrıştırarak temiz havanın içeri girmesini sağlayan hava dezenfekte cihazı üretildi. Üretimi yapılan cihaza koronavirüsten dolayı ilgi artınca, firma siparişleri yetiştirmek için sabahtan akşama kadar çalışıyor. Van'da, İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren 30 firmaya yenilerinin eklenmesi için 'AB katılım öncesi mali yardım aracı' projesi kapsamında, 2016'da 9 milyon 200 bin Euroluk 'Van İŞGEM büyüyor' projesi hayata geçirildi. Projeyle 30 modern iş yeri yapıldı. Yeni firmaların eklendiği Van İŞGEM'e, özellikle yabancı girişimciler rağbet göstermeye başladı. Bu kapsamda İŞGEM'de faaliyet gösteren İranlı girişimci Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley, oksijen plazması ile havanın ve yüzeyin bakterilerini, virüslerini temizlemek için hava dezenfekte cihazı üretti.TAMAMEN YERLİ ÜRETİMUluslararası patenti, ISO 9001 - CE Belgesi bulunan ve Sağlık Bakanlığından gerekli izinleri de alan Fojlaley'in geliştirdiği cihaza, son dönemde ilgi arttı. Saniyede 2 metreküp alanı dezenfekte edebilen cihazın, kullanım alanının büyüklüğüne göre 4 farklı boyutta üretildi. Havada ve yüzeyde gözle görülmeyen toz, duman gibi mikroorganizmanın partiküllerini de yok eden cihaz, 'yerli üretim' etiketiyle seri üretime geçildi. Fojlaley, cihazın, mekaniğinde bulunan plazma teknolojisi sayesinde nano titanyumun devreye girmesiyle oksijenin negatif iyonunu üretiyor.HEM HAVAYI HEM NESNELERİ DEZENFEKTE EDİYORCihaz ile ilgili araştırmalarının bir yıl önce başladığını belirten Fojlaley, "Fakat koronavirüsünden dolayı siparişlerimiz arttı. Siparişleri yetiştirmek için akşama kadar çalışıyoruz. Bu cihaz plazma teknolojisiyle çalışıyor. Ancak bizim patentimiz oksijenin plazması ve insana zararı olmayan bir plazmadır. Virüs, bakteri, küf ve mayaları yok ediyor. Karbondioksit ve karbon monoksit gibi zararlı gazları da yok ediyor. Hava cihazın plazma tüpünden geçtiği zaman oksijen plazması üretiyor. Ortaya güçlü bir dezenfektan çıkıyor. Yüzey ve havayı dezenfekte ediyor. Plazma, dezenfekte çalışmalarında kullanılan bir teknolojidir. Bu cihaz havayı bu tüpün içinde emiyor ve dezenfekte ettikten sonra ortama bırakıyor. Bu cihaz hem havayı hem de ortamda bulunan yüzeyleri tamamen dezenfekte ediyor. Bu cihazın tüm parçaları yerlidir" dedi.ADINI ANTİKORONA KOYDUKCihazın dezenfekte özelliğinden dolayı adını 'anti korona' bıraktığını belirten Fojlaley, "Çünkü bu teknoloji, yurt dışındaki üniversitelerde 2019 yılındaki makalelerinde virüsleri tamamen yok ettiğini tespit etmişler. Bu cihaz şuanda 4 farklı boyutta üretiliyor. Ev, ofis, büyük ortamlar, ambulanslar için üretildi. Arabaların, minibüslerin hatta uçaklar için bile kullanıyor. Ama öncelikli olarak hastane ve eczaneler, yoğun bakım odaları ve evler için satıyoruz. Bu cihazın bulunduğu bir ambulansın içinde deneme yapmışlar ve sonuç olumlu çıkmış" diye konuştu. ÖZELLİKLE İRAN'DAN TALEP VARÖzellikle yurt dışından çok fazla talep aldıklarını anlatan Fojlaley, "Günlük 30 cihaz üretebiliyoruz. Şu anda yurt dışından çok fazla talep alıyoruz. Ama özellikle İran'dan talep var. Ama önceliğimiz yurt içinin siparişleri. Koronavirüs nedeniyle çok sayıda talep geliyor. Taleplere yetişmek için çok fazla çalışıyoruz. Fiyatlarımızda bundan yüksekti fakat fazla rağbet görmesi üzerine fiyatlarımızı da düşürdük" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Hava dezenfekte cihazı üretiminden detaylar-Cihazın üretim aşaması-Üretim yapan işçilerden detaylar-Yüksek Makine Mühendisi Dr. Mehrdad Fojlaley ile röportaj-Cihaz üretiminden detaylar

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,

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Afyonkarahisar'da gülümseten yanlış anlama AFYONKARAHİSAR'da evinden çıkamayan Emine Kılıçarslan (72), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, evinde beslediği 2 kuzusu için yem istedi. Ancak gönüllüler 'kuzuları', 'torun' zannedince eve yem yerine gıda götürdü. Karşılarında kuzuları gören gönüllüler, hemen yem alıp, Kılıçarslan'a teslim etti.

Afyonkarahisar'da 2 kuzusuyla birlikte yaşayan Emine Kılıçarslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşından dolayı sokağa çıkması yasak olduğu için evden çıkamadı. Kuzularının yemi biten Kılıçarslan da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Görevlilere, "Kuzularıma yem istiyorum" dedi. Emine Kılıçaslan'ın talebi valilik öncülüğünde kurulan Vefa Destek Gurubu'na aktarıldı. Ancak kuzuları, torunlar zanneden gönüllüler, Emine Kılıçarslan'ın evine koliyle gıda götürdü. Gıda ürünlerini görünce şaşkınlık yaşayan Emine Kılıçarslan, kuzuları için yem istediğini söyledi. Koli, kabul etmek istemeyen Kılıçarslan'a ikna edilerek, teslim edildi. Gönüllüler, 1 saat sonra da eve kuzular için yem götürdü.

'TORUNLARIM OLDUĞUNU DÜŞÜNÜP, GIDA KOLİSİ GETİRMİŞLER'Emine Kılıçarslan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, kuzuları için yem istediğini ancak bir yanlış anlaşılma sonucu ekiplerin kendisine gıda malzemeleri getirdiğini anlattı. Kılıçarslan, 'Kuzularıma yem istiyorum' deyince onlar da torunlarım olduğunu düşünüp, bana gıda kolisi getirmiş. Başta koliyi almak istemedim. Kuzularımın yemi olmadığını söyledim. Onlar da koliyi bırakıp, gitti. Sonra da yem alıp getirdiler. Allah razı olsun" dedi.

'15 GÜNDÜR KUZULARIMLA YAŞIYORUM'Gıda malzemelerini kendisinden daha çok ihtiyacı olanlar olduğunu düşünerek almak istemediğini kaydeden Kılıçarslan, "Haram olur diye düşündüm. Allah razı olsun verip, gittiler. 'Korona var' diyorlar. 72 yaşındayım, evden çıkmıyorum, 'ölürüm' diye korkuyorum. Ekmeğim falan var, aldırdım. Şu an bir ihtiyacım yok. 15 gündür kuzularımla yaşıyorum. Kuzular duracak artık, büyüteceğim. Geceleri üşüyorlar, yaz geldiği zaman bahçeye indireceğim" diye konuştu.

'YEM İHTİYACI DA KARŞILANDI'Türk Kızılayı Afyon Şube Başkanı Fatih Okyar, Anadolu insanının güzelliğini anlatan bir olay yaşadıklarını aktararak, şöyle konuştu: "Teyzemiz dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış. Kuzularına yem istediğini söylemiş. Gönüllü arkadaşlarımız da bunu yanlış anlamış, gıda paketi talep ettiğini düşünmüş. Arkadaşlarımız eve geldiğinde evdeki ortamı görüyor. Teyzemiz Kızılay'ın yardımlarını, 'Benden daha fazla ihtiyaç sahibi insanlar olabilir' diyerek geri çeviriyor. Sadece yem istediğini söylüyor. Daha sonra yine Valiliğimizce oluşturulan birimler çerçevesinde yem ihtiyacı da karşılandı. Bizim böyle güzel insanlarımız olduğu sürece hem millet hem devlet olarak sırtımız yere gelmez. Allah teyzemiz gibi insanların sayısını artırır inşallah."

'KUZULARI GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM'Emine Kılıçarslan'ın evine gıda paketini götüren ekiptekilerden AFAD gönüllüsü Kıymet Yıldız da kendilerine gelen bilgi doğrultusunda Emine Kılıçarslan'ın evine gıda paketi götürdüklerini söyledi. Yıldız, "Koliyi aldık, geldik, teyze kapıyı açtı. Teyzemiz koliyi görünce şaşırdı. 'Gıda yardımı istemedim. Kuzularım aç' dedi. Koli elimde kaldı. Sonra kuzular deyince sandım ki torunları var herhalde. Yukarı çıktık ben torun bekliyorum, kuzuları görünce şoka girdim. Teyze 'Ben kuzular için 3 kilo yem istedim, beni anlayamamışlar koli gelmiş, daha çok ihtiyacı olan insanlar var ben bunu istemiyorum, günah olur' dedi. İkna ederek bıraktık. Biz evden çıkarken bile arkamızdan 'Günah olur başkasına götürün' diye bağırıyordu. Anadolu insanın güzelliği bu. Daha sonra AFAD gönüllüsü arkadaşımız eve kuzu yemi getirip bıraktı."

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORMustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, -

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Yalova'da trafik ekiplerinden koronavirüs tedbirleri

YALOVA'da trafik ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, minibüs ve taksilere koronavirüs salgını önlemleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri minibüs ve taksi şoförlerine uymaları gereken kurallarla ilgili bilgilendirmede bulunurken, araçlara koronavirüsüne karşı sosyal mesafeyi koruma amaçlı bilgilendirme afişleri yapıştırdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin uygulamasında drone ile havadan çekim yapıldı. Ekip araçlarıyla caddelerde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, dışarıda dolaşmaları halinde idari para cezasıyla cezalandırılacakları yönünde anonslar yapıldı.

Öte yandan led ışıklarla 'Evde hayat var' yazılı ekip araçları da şehrin cadde ve sokaklarında dolaşarak vatandaşların mecbur kalmadıkça evde kalmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ekipler şehrin belirli bölgelerinde de afiş ve branda asarak sosyal mesafenin korunması amacıyla vatandaşları bilgilendirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Trafik ekiplerinin denetimi-Afişlerin asılması

-Broşürlerin dağıtılması

Haber-Kamera: Cem Mete OKUR/YALOVA,

Kaynak: DHA