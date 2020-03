DHA YURT BÜLTENİ - 15 Pakistan'dan getirilen 20 kişi Bolu'da yurda yerleştirildiPAKİSTAN'dan Türkiye'ye getirilen 20 vatandaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bolu'da öğrenci yurduna yerleştirildi.

Pakistan'da bulunan 20 Türk vatandaşı, bu sabah uçakla getirildikleri İstanbul'dan sağlık önlemleri altında otobüsle Bolu'ya getirildi. Vatandaşlar, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yurtlardaki odalarına alındı. Yurtlarda güvenlik önlemi polis tarafından alındı. Öğrenci yurduna yerleştirilen kişilerin, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün tedbir amaçlı karantina altında tutulacağı belirtildi.

Yurda daha önce Yunanistan ve Kolombiya'dan gelen toplam 49 Türk vatandaşı yerleştirilmişti.

Bartın'a giren araçlar durduruldu, araçlarda bulunanların ateşi ölçüldü

BARTIN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Karabük ve Zonguldak yolunda uygulama yapılarak, sürücülerin ve araçlarda bulunanların ateşi ölçülerek, bilgilendirmeler yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan karar gereğince, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Karabük yolu üzerinde uygulama yapıldı. UMKE ekipleri özel kıyafetlerini giyerek, trafik ekiplerinin durdurduğu araçların sürücülerinin ve araçlarda bulunanların ateşlerini kontrol etti. Ekipler ayrıca araçlarda bulunanların yurt dışı hikayeleri olup olmadığını, yakınlarından birinin yurt dışı öyküsünün olup olmadığını sordu. Uygulamada rahatsızlığı olan kişiye rastlanılmadı. UMKE sorumlusu Yalçın Yurdusev, "İl dışından gelen araçlar durdurulmakta, vatandaşlarımızın ateş ölçümü yapılarak öksürük, nefes darlığı şikayeti olup olmadığını ve son 14 gün içerisinde kendisinin ve yakınlarının yurt dışı öyküsü sorgulanmaktadır. Ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti yaşayan kişilere rastlandığında bakanlığımızın belirlediği politikalar dahilinde gerekli koruyucu önlemler alınarak kişinin ambulansla hastaneye nakli sağlanacak." dedi.

Diyarbakır'da marketlerde hizmet saati değiştirildi, müşteri yoğunluğu azaltıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında marketlerin çalışma saati ve müşteri sayısına yönelik genelgenisinin ardından Diyarbakır'daki marketlerde önemler artırıldı. Açık kalma saatleri 09.00- 21.00 olarak güncellendi, her 100 metrekarede 10 müşterinin bulunmasına dikkat edildi. İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, marketlerin çalışma saatinin 09.00- 21.00 olarak değiştirilmesine, içeride belirlenen sayıda müşteri varsa bunlardan dışarı çıkan olmadan başkalarının alınmamasına yönelik genelge gönderildi. Genelgenin ardından bugün Diyarbakır'daki marketlerde koronavirüs önlemleri de artırıldı. Uygulamadan hem market sahipleri hem de alışveriş yapanlar, memnun olduğunu söyledi. Kentte marketlerin açık kalma saatleri 09.00- 21.00 olarak güncellendi, her 100 metrekarede 10 müşterinin bulunmasına dikkat edildi, kasa kuyruğunda ise her müşteri arasında 1,5 metre mesafe uygulaması başlatıldı. 'SEBZE VE MEYVELER PAKET SATILACAK'Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, market işletmecilerine genelgeyle ilgili bilgilendirmelerde bulunduklarını belirterek, uygulamanın koronavirüs ile mücadelede önemli olduğunu söyledi. Ebedinoğlu, "Diyarbakır'daki marketlere bu konuyla ilgili gereken uyarıları yaptık. Esnafımız da bu uyarılara hemen uymaya başladı. Meyve ve sebzelerin de pakete girmesiyle ilgili yönetmenlik çıkmıştı. Bu konuda da hemen hızlı bir şekilde meyve ve sebzeler de artık ellenmeden paket şeklinde satılmaya başlanacaktır. Bu uygulama bütün kente yayılacaktır. Biz esnaf ve sanatkarlarımızın ile haklımızın bakanlığımızın almış olduğu bu tedbirlere uyulmasını istiyor ve diliyoruz. Çünkü sonuçta sağlığımız olmadan hiçbir şeyin olmayacağı bir gerçektir. Bu konuda da inanıyorum ki gerek Türkiye'deki bütün vatandaşlarımız gerekse bölgemiz, ilimiz bu uyarılara ve bu tedbirlere uyacaktır" dedi.'MÜŞTERİLERİN ETKİLENMESİ İÇİN ÖNLEM ALDIK'Market yöneticisi Sait Karaarslan, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye hem kendilerinin hem de müşterilerin uyduğunu belirterek, "Marketimizde hiçbir ürün kısıtlamasına gidilmedi. Özellikle kolonyada ciddi bir sıkıntı vardı ama koronavirüsün başladığı günden bugüne hala kolonya reyonlarımız dolu. Bakanlığın almış olduğu karar doğrultusunda marketimizin açık kalma süresini 09.00-21.00 olarak güncelledik. Bunun yanında tüm çalışanlarımızın kendi güvenliklerini ve müşterilere olan güvenliği sağlamaları için hem eldiven hem maske konusunda ilk günden beri duyarlılığımız devam etmektedir. Ayrıca mağazalarımızda her 100 metrekarede 10 müşterinin girebileceği pozisyonları da aldık. Kasalara yakın yerde 1'er metre mesafelerle çizgilerimizi çizdik. Müşterilerin diğer müşterilerden etkilenmemesi için tüm önlemlerimizi almış bulunmaktayız" diye konuştu.Market müşterisi Özkan Özekinci ise "Toplum olarak herkesin üzerine düşen görevi yapması önemli. Mesafelerimizi koruyup, poşetlerimizi hijyenik bir şekilde, girişlerde eldiven vermelerini çok önemsedim" dedi.

Malatya'da, 65 yaş üstü vatandaşlar ile marketlere yönelik denetim

MALATYA'da, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan evden çıkma yasağına uymayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, polis tarafından uyarılarak evlerine gönderildi. Zabıta ekipleri da marketlerde 'Sosyal Mesafe Kuralı'nı denetledi.İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarına sınırlama getirildi. Malatya'da yasağa rağmen dışarı çıkanlar için polis ekipleri sokaklarda denetim yaptı. Meydan, cadde ve sokaklarda yapılan kimlik denetiminde yasağa uymadığı belirlenen vatandaşlar, evlerine gönderildi.ZABITA MARKETLERİ DENETLEDİMarketlerin metrekare kapasitelerinin yüzde 10'u kadar müşteri alabilme uygulamasının ilk gününde de Malatya'daki marketlerde zabıta ekiplerince denetim yapıldı. Alışveriş yapan müşterilerin sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.

Kayseri'de kaldırım ve sokaklar deterjanla yıkandı

Kayseri'de Kocasinan Belediyesi ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle kaldırım ve sokakları deterjanla yıkayarak dezenfekte etti.Kocasinan Belediyesi, 390 bin nüfusa sahip ilçelerinin kaldırım ve sokaklarını koronavirüs tedbirleri kapsamında deterjanla yıkadı. Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan 130 personel, 2 tanker, 6 süpürme ve 1 dezenfektan aracı, Fevziçakmak ve Mimarsinan Mahallelerinde koronavirüse karşı temizlik çalışması yaptı. Ekipler, sokak ve kaldırımlara araçlarla köpük sıktıktan sonra fırça ile kaldırımları temizledi. Su ile durulanan kaldırımlara daha sonra dezenfektan sıkıldı. İlçedeki birçok mahallenin kaldırımlarının bu şekilde temizlenip dezenfekte edileceğini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Vatandaşın sağlığı için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Temizlik hususunda bölgemizde bulunan kamu binalarının temizliklerini yaptık ve dezenfekte ettik. Kademe kademe alanlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı kaldırım ve sokaklar dezenfekte ediliyor" dedi.

Evde berber hizmetine korona tehdidi

Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerleri kapanan berberlerden bazılarının sosyal medya ya da telefon aracılığıyla bağlantı kurup, evde traş yapmaları üzerine Berberler Odası harekete geçti. Oda Başkanı Yüksel Uzun, yasak kapsamına, berlerlerin evde ya da dışarıda traş yapmamalarının da girdiğini söyledi. Başkan Uzun, "Bunu yapan berberlere para ve hapis cezası var. Ruhsat iptali gerektirir" dedi. Buradaki tehlikeye dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Ata Yalçın, "Genel hijyen önlemleri çerçevesinde burada da bir risk var" dedi.Antalya'da koronavirüs tedbiri nedeniyle işyerleri kapalı olan bazı berberlerin sosyal medya ya da telefon aracılığıyla bağlantı kurduğu müsterilerinin evlerine giderek traş yapması Antalya Berberler Odası'nı harekete geçirdi. Yakın temasın yoğun olduğu gerekçesiyle berber, kuaför ve güzellik salonlarının kapandığı ilk günlerde berberlerin sosyal medyadan yaptığı 'evlerde traş yapılır' gibi paylaşımları fark eden Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, üyelerine SMS aracılığıyla yasağı hatırlattı ve cezaları hakkında bilgilendirdi. Evde ve dışarıda traş yapıp, sosyal medyadan paylaşan 3 berberi tespit eden Uzun, bu kişiler hakkında da ilgili kurumlara gerekli şikayeti yaptı. Antalya Berberler Odası'nın 1453 üyeye gönderdiği uyarı mesajında şu ifadeler yer aldı: "Evlere, hastanelere, işyerlerine traşa kesinlikle gitmeyiniz. Bu konuda sosyal medyada reklam yapmayınız. Dükkanlarınızı da kesinlikle açmayınız. Bu kurallara uymayanlara 3 bin 150 lira ceza uygulanmaktadır. Polis ve zabıtalar ruhsat iptali yapmaktadır. Açan olursa 112 ve 155'e ihbar edebilirisiniz."'EVDE TRAŞ ETMEK DE YASAK'Antalya Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun, cumartesi günü 18.00 itibariyle koronavirüs tedbirleri kapsamında berber, kuaför ve güzellik salonlarında hizmetin yasaklandığını hatırlattı. Bu süreç sonrası işyerlerini kapatan esnafın ikinci karara kadar sağlıkları için evinde kalmaları çağrısı yapan Uzun, şunları söyledi: "Esnafımız kendisinin ve müşterisinin sağlığı için işyerini kapatmalı. Bazı berberin sosyal medyadan paylaşımla evden ya da başka yerde traş yapabileceği yönünde paylaşımını fark ettik. Bununla ilgili de önlem aldık. Sosyal medyadan bu paylaşımı yapan arkadaşlarımızı hemen uyardık. Bu paylaşımlar kaldırıldı. Bu tedbirler bizim esnafımızın sağlığı için, vatandaşın sağlığı için. Biz üyelerimize hemen SMS yoluyla bilgilendirme yaptık. Bunu yapan berberlere para ve hapis cezası var. Uyarımızda cezası olduğu ve ruhsat iptalinin yapılabileceğini belirttik. Dükkanlar kapalı ama evlerde veya başkalarının iş yerinde ya da dışarıda berberlerin iş yapması da kesinlikle yasak. Bu yasağa da uyulması gerekiyor."EVDE TRAŞTA DA RİSK VARAkdeniz Üniversitesi İnfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi Nevzat Ata Yalçın ise şöyle konuştu: "Bu salgından ötürü insanların birbiriyle temasının en minimuma düşürülmesi gerekiyor. Örneğin kuaför ve berberlerde en az 1 metrelik mesafe artı cihazların temizliği çok önemli. Bu virüs, çünkü cihazlar üzerinde bir süre canlı olarak kalabiliyor. Ortamın temizliği bakımından insanların bir araya gelmesi riski nedeniyle bu işlemleri bir süre daha ertelemekte yarar var. Genel hijyen önlemleri çerçevesinde burada da bir risk var."

Sanatçı Aydın Aydın ve görme engelli oğlundan sağlıkçılara türkü

HAKKARİ'nin karlı dağlarında 3 dilde 'Korona var öpme' türküsüne klip çeken Aydın Aydın, şimdi de görme engelli oğlu Arda (15) ile birlikte koronavirüse karşı büyük mücadele veren sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla Çepik (Alkış) adlı türkü yazıp, klip çekti.Çevre, doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet, çağın hastalığı olarak bilinen obezite ve hindiler için klip çeken Türk halk müziği sanatçısı Aydın Aydın, bir süre önce 3 dilde 'Korona var öpme' adlı türküsüne klip çekti. Koronavirüsün Türkiye'de de ölümlere neden olmasının ardından Aydın Aydın, yeni bir çalışmaya daha imza attı. Yetkililerin 'Evde kal' uyarısını da dikkate alan sanatçı Aydın, evde görme engelli oğlu Arda ile birlikte, şu günlerde fedakarca görev yapan sağlık çalışanları için yazdığı Çepik (Alkış) isimli türküsüne klip çekti. Kendisinin bağlama çaldığı, oğlu Arda'nın ise piyanoyla eşlik ettiği Aydın Aydın, sağlık çalışanlarına moral vermek için bu çalışmayı yaptığını söyledi.Sanatçı Aydın, "Sağlık çalışanları kahramanlarımıza moral için bu türküyü yaptım. Allah yar ve yardımcınız olsun. Onlara yardımcı olalım ve lütfen evde kalalım" dedi.Oğlu Arda Aydın ise, sağlık çalışanlarına herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi.

