DHA YURT BÜLTENİ-15 Pazarda patates ve soğana yoğun talep ANTALYA'nın Serik ilçesinde semt pazarlarına gelen vatandaşın, çoğunlukla patates ve soğan aldıkları kaydedildi.

Pazarda patates ve soğana yoğun talep

ANTALYA'nın Serik ilçesinde semt pazarlarına gelen vatandaşın, çoğunlukla patates ve soğan aldıkları kaydedildi.

Pazarcı Yüksel Aydın, koronavirüs nedeniyle vatandaşın bilinçsiz alışveriş yaptığını söyledi. Öncesinde 3 kilo patates alan vatandaşın 6 kilo almaya başladığını aktaran Yüksel Aydın, "Bu nedenle patates fiyatı yükselmeye başladı. Toptancı hallerinde mal bulamıyoruz. Koronavirüsten önce 4 kilosu 10 lira olan patates, şimdi kilosu 4 lira oldu. Fiyatlar yükseldikçe vicdanımız sızlıyor. Vatandaşımız da şaşırıyor" dedi.

Fiyatın halde yükseldiğini söyleyen Yüksel Aydın, "Vatandaşlar virüsten dolayı evden çıkmadıkları için nasıl makarna pirinç alıyorsa şu anda da 3 kilo patates yerine 6 kilo alıyor. Patatesi pazartesi günü biz bile 4 liraya alacağız. 2 lira olan soğan şimdi 2.5 lira oldu. Ne yapacağımızı biz de şaşırdık" diye konuştu.Serik Semt Pazarcıları ve Tuhafiyeciler Odası Başkanı Mevlüt Akıllı, "Koronavirüsten dolayı en çok patates ve soğana talep var. Antalya Hıfzısıhha Kurulu kararına istinaden bugünden itibaren pazarlarda sadece gıda ürünleri satanlar pazarda tezgah açacak. Tuhafiye ve benzeri ürün satanlara izin verilmeyecek" dedi.Diğer taraftan pazarcı esnafı, koronavirüsten korunmak için maske ve eldiven takarak hizmet vermeye başladı. Pazarcı Gülfidan Sülek, maske ve eldiven takarak önlem aldıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;--------------Serik cuma pazarından genel görüntüPatates tezgahından ve soğan tezgahındanPatates alanlardan görüntüRÖP: Yüksel Aydın ile röportajGülfidan Sülek'in maskeli görüntüsüHABER -KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK, Antalya, -

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Diyarbakır'daki camilerde cuma namazı kılınmadı DİYARBAKIR'da, koronavirüs nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı'nca alınan tedbir kapsamında, camilerde cuma namazı kılınmadı. Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Camii'ne gelenler, kapının kapalı olduğunu görünce dönmek zorunda kaldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüse karşı aldığı kararla ülke genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da cuma namazı kılınmadı. 'İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerifi' olarak bilinen tarihi Ulu Camii'ne gelenler de kapıların kapalı olduğunu görünce geri döndü. Namaz vakti cami hoparlöründen ezan okunduktan sonra imam, anons yaparak, "Ev veya iş yerlerimizde öğle namazını kılıp, milletimize karşı karşıya bulunduğu bu salgın hastalıktan korunması için dua edelim. Allah bizleri, ülkemizi, ümmetimizi ve tüm insanlığı bu ve benzeri hastalık ve musibetlerden korusun" dedi.

Namaz için Ulu Camii'ne gelen Zahit Han, "İnşallah sonra geleceğiz namaz kılmaya. Allah yardımcımız olsun. Allah halka yardımcı olsun" dedi.

Mehmet Kaçmaz ise "Hastalık için önlem alınması lazım. Hepimiz önlem almak zorundayız. Kahveler kapalı güzel bir şey ama camiye gelen zaten temiz geliyor" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı kararın yerinde olduğunu belirten Çetin Özfidan da "Kapalı olmasını destekliyorum. İslamiyet adına da güzel bir şey. Zaten kalabalık ortamlarda bulaşma oluyor. Kendi tedbirimizi almamız çok güzel. Takdir Allah'ındır, tedbiri bizim almamız lazım. Namazı insan evinde de kılabilir. Şu anda illaki camide kılınacak, diye bir olay da yok" dedi.

Görüntü Dökümü----------Ulucami önünde bekleyenlerUlucami'nin kapalı olan kapısıEzan okunmasıİmamın anonsuVatandaşların konuşmasıGenel ve detayHaber-Kamera: Emrah KIZIL, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Tarihi Ulu Cami, cuma namazı vaktinde kapatıldı BURSA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verilmesinin ardından, 621 yıllık Ulu Cami boş kaldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı kararla, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verdi. Bursa'da da camilerde cuma namazı kılınmadı. Önceki haftalarda binlerce kişinin cuma namazı kıldığı 621 yıllık Ulu Cami, koronavirüs sebebiyle boş kaldı. Ancak ezan okunduktan sonra camiye gelen bazı vatandaşlar, cami avlusunda tek başına namaz kıldı.

"İLK KEZ ULU CAMİ'Yİ KAPALI GÖRDÜMöCuma namazı için Ulu Cami'ye gelen Halil Kulaklı, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vermiş olduğu fetvaya göre camiler kapatıldı. Evet hastalıktan korunmamız gerekiyor. Ama caminin vaktinde ezan okunduktan sonra cemaatle değil, isteyen tek başına camide kılması gerekiyor. Cuma namazı cemaatle kılınıyor. Sıkışık olduğu için hastalık artmasın diye teması ortadan kaldırmak için böyle önlemler alındı. Ben 70 yaşındayım Ulu Cami'yi ilk defa kapalı gördüm" dedi.

Görüntü Dökümü--------------------------------------Camii bahçesinden detaylar-Anons-Şadırvan detaylar-RöportajHaber: Huzeyfe ÖZDEMİR - Kamera: Mehmet İNAN-BURSA,(DHA

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Tarihi Ulu Cami, cuma namazı vaktinde kapatıldı BURSA'da, koronavirüs önlemleri kapsamında cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verilmesinin ardından, 621 yıllık Ulu Cami boş kaldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı kararla, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına ara verdi. Bursa'da da camilerde cuma namazı kılınmadı. Önceki haftalarda binlerce kişinin cuma namazı kıldığı 621 yıllık Ulu Cami, koronavirüs sebebiyle boş kaldı. Ancak ezan okunduktan sonra camiye gelen bazı vatandaşlar, cami avlusunda tek başına namaz kıldı.

"İLK KEZ ULU CAMİ'Yİ KAPALI GÖRDÜMö

Cuma namazı için Ulu Cami'ye gelen Halil Kulaklı, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vermiş olduğu fetvaya göre camiler kapatıldı. Evet hastalıktan korunmamız gerekiyor. Ama caminin vaktinde ezan okunduktan sonra cemaatle değil, isteyen tek başına camide kılması gerekiyor. Cuma namazı cemaatle kılınıyor. Sıkışık olduğu için hastalık artmasın diye teması ortadan kaldırmak için böyle önlemler alındı. Ben 70 yaşındayım Ulu Cami'yi ilk defa kapalı gördüm" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet İNAN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, -

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Camilerde koronavirüs tedbirleri gereği cemaatle Cuma namazı kılınmadı

MERSİN'de koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma namazı öncesi camiler cemaate kapatıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın coronavirüs salgınına karşı Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verileceğini açıklamasının ardından Mersin'de camiler cemaatle namaza ara verildi. Merkez Ulu Camii'ne Cuma namaz kılmak için gelen bazı vatandaşlar kapıların kapalı olması nedeniyle geri döndü. Cami kapısının kilitli olması nedeniyle vatandaşlar bahçede namaz kıldı.

UYARI YAZISI ASILDI

Diyanetin uyarısının ardından camilerin kapısına uyarı yazısı asıldı. Vatandaşlara namazlarını evde kılınması için uyarı yapılan yazıda, "Saygıdeğer cemaatimizin dikkatine. Salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle vakit namazları ve cuma namazı kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evlerinizde kılınız" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ulu Camiden genel görüntü-Vatandaşlar cami kapısına gelip dönerken-Bazı vatandaşların Eski Cami'ye gelerek namaz kılması

SÜRE: 01'31" BOYUT: 170 MB

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Edirne'de camilerde koronavirüs önlemleri

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs nedeniyle cuma namazına ara verilmesi kararına Edirne'de vatandaşların uyduğu görüldü, gelenler ise geri döndü. UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Selimiye Camii'nin dış kapıları kapatılırken, İl Müftüsü Emrullah Üzüm, "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, koronovirüsü salgını nedeniyle Selimiye Camii ile birlikte kentteki tüm camilerimiz cuma namazına kapatıldı" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs salgını nedeniyle cuma namazlarına ara verilmesi kararının ardından Edirne'de vatandaşların cuma namazına gitmeyerek evlerinde kaldığı görüldü. Edirne'de Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği ve UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Selimiye Camii, namaz öncesinde tedbir amaçlı kapatıldı, ardından ise yeniden açıldı. Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı genelgeyle kentteki tarihi Selimiye ve diğer camilerin ibadete kapandığını belirterek, "Cuma olduğu için tedbir amaçlı kapandı. Daha sonra ziyaretlere açık Selimiye Camii. Yinede toplu namazlar yok. Bu şekilde bir uygulama zarureti var. Buna uymak zorundayız. Kandil'de de Selimiye ve tüm camilerimiz kapalı" dedi.

POLİS ÖNLEM ALDITüm uyarılara rağmen Selimiye Camii'ne gelenler polis karşıladı. Polis ekiplerinin namaz kılmaya gelenlere, koronavirüsü salgını nedeniyle caminin kapalı olduğunu söyleyerek, uymayanlara kabahatler kanuna göre ceza uygulayacakları uyarısı yaptı.

Gebze'den Edirne'ye akraba ziyaretine gelen ve Cuma namazını kılmak için Selimiye Camii'ne geldiğini söyleyen Erkan Taş, "Namaz kılmak için Selimiye Cami'ne geldik ama cami kapalıymış. Salgın önlemi nedeniyle sanırım ama yerinde buluyoruz. Cami dışında gezip sonra buradan ayrılacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Camiden genel detayZiyaretçi detayıKapıların kapatılmasıPolislerin önlemiMüftü Emrullah Üzüm ile röpDetay görüntüFarklı açılardan Selimiye Camii

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,

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Kaynak: DHA