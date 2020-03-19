DHA YURT BÜLTENİ - 15 Cenazede koronavirüs önlemleri EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı'nın rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden babası Kemal Balcı'nın (82) cenaze töreninde koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtılarak, kolonya ikram edildi.

Cenazede koronavirüs önlemleri

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı'nın rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden babası Kemal Balcı'nın (82) cenaze töreninde koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtılarak, kolonya ikram edildi. Baş sağlığı dileyenler, tokalaşmak yerine ellerini kalplerinin üzerine götürerek taziyelerini iletirken, kılınan namaz sırasında da cemaat birer metre mesafeyle saf tuttu.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı'nın babası Kemal Balcı rahatsızlığı nedeniyle dün hayatını kaybetti. Balcı için bugün Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Camiye gelenlere koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtılarak, kolonya ikram edilirken, aile tokalaşmak yerine ellerini kalbinin üstüne götürerek taziyeleri kabul etti. Vakit namazlarının tedbir amaçlı kılınmaması nedeniyle ezan okunduktan sonra cenaze namazına geçildi. Namazı kıldıran Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit, cemaatin birer metre mesafeyle saf tutarak cenaze namazını kılmasını istedi. Kemal Balcı'nın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Keşan Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Cenazeye, Balcı ailesinin yanı sıra Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazeye katılanlara kolonya tutulması-Katılanlara maske ve eldiven dağıtılması-Ailenin elini kalbine götürerek taziyeleri kabul etmesi-Törene maske ve eldivenle katılanlar-Cenaze namazının safların arası açılarak kılınması-Maske ve eldivenlerle dua edenler-Tabutun cenaze aracına taşınması-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

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Sivas'ta Taylandlı turist kafilesi şaşkınlığı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde yöresel kıyafetleri ile dolaşan bir grup Taylandlı turist şaşkınlıkla karşılandı.İlçe merkezinde turuncu renkli yöresel kıyafetleri içinde tek sıra halinde yürüyen bir kafile dikkat çekti. Kim olduğunu bilmeyen ilçe sakinleri, bu kişileri Çinlilere benzetti. Birçok kişinin meraklı bakışları altında yürüyen turistler etrafı selamladı. İlçede bazı kişilerin 'koronavirüs' yayabilirler endişesi ve sosyal medya paylaşımları üzerine, turistlerin konakladığı otelin yetkilisi açıklama yaptı. Otel yetkilisi Serhat Güven, "Son 2 gündür ilçemiz caddelerinde görülen Tayland vatandaşı olan turistler, işletmemizde konaklamışlardır. Otelimize giriş yaptıkları an itibariyle Suşehri Kaymakamlığı'na bilgi verilerek Suşehri Toplum Sağlığı merkezi ile koordineli olarak gerekli sağlık kontrolleri yapılmıştır ve herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Fakat sosyal medya üzerinden kişilerle alakalı birçok farklı resim ve video paylaşılarak insanları tedirgin edici yorumlar yapılmaktadır. Şahıslar otelimizden ve ilçemizden ayrılmışlardır, herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir" dedi.Yapılan araştırmada Taylandlı turistlerin 1 Mart'ta Türkiye'ye giriş yaptıkları ve illeri dolaştıkları öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------Turistlerin görüntüsü-Tek sıra yürüyüşleri

Haber: SİVAS,

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Adapazarı'nda lise ve Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretiliyor

ADAPAZARI Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Halk Eğitim Merkezi, hem standart hem de cerrahi maske üretimine başladı. Piyasadaki fiyat artışını engellemek amacıyla 50 adet maske 115 TL'ye satılacak.

Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında piyasadaki maske ihtiyacını karşılamak amacıyla öğretmen ve öğrencileriyle birlikte maske üretimine başladı. Lisede 3 derslikte devam eden üretimde günlük bin adet maske, Sakarya Halk Eğitim Merkezinde ise günlük bin adet cerrahi maske üretimi gerçekleştiriliyor. Seri üretim için adım atılan 2 merkeze 1 hafta içinde yeni cihazlar geleceği belirtildi.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş gelecek hafta kapasitelerini arttıracaklarını belirterek, "İki noktada maske üretimine başladık. Usta öğreticilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle birlikte üretim yapmaktayız. Ancak önümüzdeki hafta başından itibaren kapasitemiz günlük 10 bin adede çıkacak." dedi.

Piyasadaki fiyat artışını engellemek için sabit fiyat politikası izlediklerini söyleyen Bakırtaş, "Şu an için öngördüğümüz fiyat çalışması tamamlanmak üzere, ancak yaptığımız çalışma da 50 adetli paket için 115 TL civarında olacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

3 VARDİYA ÇALIŞIYORÖğretmen ve öğrencilerin talebi karşılamak adına 3 vardiya çalıştığını belirten Adapazarı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sevda Aslan, "Moda Tasarımı ve El Sanatları öğrencilerimizle Bakanlığımız tarafından verilen talimat doğrultusunda üretime başladık. Önümüzdeki hafta seri üretime geçerek 3 vardiya halinde tüm ekibimizle birlikte bu çalışmayı başarıyla gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Öğretmen Ebru Şahin ise, "Üretime dün başladık, 2 günde hızlı bir şekilde ekipmanları ayarlayarak atölyemizi kurduk ve üretime başladık. Günlük bin adet üretmeye çalışıyoruz, inşallah yolunda gider ve daha çok arttırırız." dedi.

Meslek Liselerinin üretimde önemli bir rol oynadığını belirten öğretmen Emine Genç, "Piyasanın ihtiyacı olan maske ihtiyacını karşılamak için ve fiyat talebini aşağıya çekebilmek için meslek lisesi öğretmenleri ve öğrencileri olarak evinden çıkmaya korkan vatandaşlarımıza yardım etmeye çalışıyoruz. Bu da şunu gösteriyor, meslek liselerimiz her alanda üretime hazır, becerileri gelişmiş durumda. Lütfen meslek liselerini önemseyelim." diye konuştu.

CERRAHİ MASKE ÜRETIYORLARSağlık Personelleri ve Kamu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla cerrahi maske üretimine giren Sakarya Halk Eğitim Merkezinin Müdürü Abdulvahit Uygar, "Hızlı bir şekilde ihtiyaç duyulan cerrahi maske dediğimiz maskeyi üretmek için kısa sürede üretime geçtik. Şuan üretimimiz bin adete kadar, ancak çok yakın tarihte otomasyon cihazımız gelecek ve günlük 5 bin adet üretim yapacağız." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Coşkun Bakırtaş röp.-Sevda Aslan röp.-Ebru Şahin röp.-Coşkun Bakırtaş fiyat açıklaması-Emine Genç röp.-Meslek Lisesi detay-Abdulvahit Uygar röp.-Sündüz Şimşek röp.-Halk Eğitim detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI (Sakarya),

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Yolcu otobüsü motorundan alev aldı, yolcular tahliye edildi MANİSA'nın Şehzedeler ilçesinde, Kütahya-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünde motor bölümünden yangın çıktı. 15 yolcu araçtan indirilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Selimşahlar Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Talha Mert (35) idaresindeki içinde 15 yolcusu bulunan 43 ZE 052 plakalı yolcu otobüsünün motor aksamından, Simav'dan İzmir yönüne seyrettiği sırada dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü sağ şeride çekerek itfaiyeye haber verdi. Otobüsün içindeki yolcular tahliye edilirken motor kısa sürede alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kaçağından çıktığı belirlendi. Yolcular başka bir otobüsle yolculuklarına devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Fünyeyle patlatılan şüpheli paketten lokum çıktı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, minibüs durağındaki şüpheli paket, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Paniğe neden olan paketten lokum çıktı.

Tatvan'da Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir minibüs durağında paket olduğunu fark eden vatandaşlar polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, yolu trafiğe kapatarak bomba imha uzmanı çağırdı. Bölgeye gelen uzman ekipler, paketi yerleştirdiği fünye ile patlattı. Paniğe neden olan şüpheli paketten lokum çıktı. Güvenlik nedeniyle kapatılan cadde, yeniden trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Şüpheli paketin buşunduüğu caddeden görüntü-Meraklı vatandaşlardan detaylar-Polis ekiplerinin çalışmasından detay-Alınan güvenlik önlemlerinden detay-Bomba imha uzmanından detay-Yolun trafiğe açılması -Patlatılan paktin olduğu yerden detay

Haber-Kamera: Ceren KURTYE/TATVAN,(Bitlis)-

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Kumluca HEM'de maske üretimi

KUMLUCA Halk Eğitim Merkezi tarafından Kumluca Devlet Hastanesi'nin talebi üzerine maske üretimine başlandı.

Kumluca Devlet Hastanesi yönetimi koronavirüsle mücadelede ellerinde fazla maske bulundurmak amacıyla Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nden maske üretimi yapmaları konusunda talepte bulundu. Hastanenin gönderdiği örnek maske ve kumaş üzerinde yapılan çalışmaların ardından üretime başlanarak, 400 maske hazır hale getirdi. Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hakan Yorgancı, bugün 400 adet maske yapabildiklerini ama seri üretime geçince 1000 maske yapabileceklerini söyledi. Hakan Yorgancı, "Ülkemizin geçtiği bu zor dönemde biz de devletimize destek olmak istedik. Kumluca Devlet Hastanesi'nin maskeyle ilgili talebi oldu. Bu sabah usta öğreticilerimiz, öğretmenlerimiz hazır hale geldik. 400 maskeyi bugün içerisinde yapıp onlara teslim edeceğiz. Maskelerin kumaşlarını Kumluca Devlet Hastanesi gönderdi. Örnek ölçülerini de gönderdi. Hepsini teslim edeceğiz. Talep gelirse onlara destek olmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımız her zaman onlara destek vermeye hazır durumda. Başka hastanelerimiz de isterse onlara her zaman yardımcı olmaya hazırız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Maske üreten öğretmenlerden görüntü

-Hakan Yorgancı ile röportaj

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA,

Kaynak: DHA